¡Ú¼ýÏ¿ÀøÆþ¡ÛÉé¤±¤ì¤Ð¡ÖÄ¹¤é¤¯¸«¤Ê¤¯¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¡Ä¡×¡ª¡©¥ê¥ëVS¥¥É¥Õ¥§¥ÎºÇ½ªÀï
¡Ö¥ô¥£¥¯¥È¥ê¡¼¥°¡ª¡×¡ÊËè½µÅÚÍË¿¼Ìë2»þ15Ê¬ÊüÁ÷¡Ë¤Ç¤Ï¡¢LIL LEAGUE¡¢KID PHENOMENON¡¢WOLF HOWL HARMONY¡¢THE JET BOY BANGERZ¤ÎNEO EXILE 4ÁÈ¤¬ÈÖÁÈ½Ð±é¸¢¤ò¤«¤±¤Æ¥Ð¥È¥ë¤ò·«¤ê¹¤²¤Þ¤¹¡ª
º£²ó¤Ï¡¢ÈÖÁÈ½Ð±é¸¢¤ò¤«¤±¤¿LIL LEAGUE¡ßKID PHENOMENON»°ÈÖ¾¡Éé¤ÎºÇ½ªÀï¡Ö¤ªÃÍÃÊÄ¶¤¨¤Æ¤±¡ª¥ê¡¼¥°¡×¤Î¼ýÏ¿¤ËÀøÆþ¡£ÂÐ·è¤Î¸«¤É¤³¤í¤È¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¥ê¥ëVS¥¥É¥Õ¥§¥ÎÂèÆóÀï¡ÖÉé¤±¤óµ¤Æ»¾ì¡×
Î¾¼Ô1¾¡1ÇÔ¤Ç·Þ¤¨¤¿¥ê¥ëVS¥¥É¥Õ¥§¥Î¤ÎºÇ½ªÀï¤Ï¡Ö¤ªÃÍÃÊÄ¶¤¨¤Æ¤±¡ª¥ê¡¼¥°¡×¡£Î¾¼Ô¡¢¾¡Íø¤¹¤ì¤ÐÇ°´ê¤Î¤´Ë«Èþ´ë²è¡¢¥¥É¥Õ¥§¥Î¤¬Éé¤±¤ì¤Ð¤·¤Ð¤é¤¯ÈÖÁÈ¤Ø¤Î½Ð±é¤Ï¤ªµÙ¤ß¤Ë¡ª
¥ê¥ë¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¡¦´ä¾ëÀ±Æá¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤³¤Î¾¡Éé¤Ë¾¡¤Ã¤ÆËÜÊª¤Î±Û¸åÅòÂô¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¡×¤È¥ê¥ë¥Ð¥ó¥É¡ÈÌÜ¹õÅòÂô¡É¹ç½É¤Î¥ê¥Ù¥ó¥¸¤òÀÀ¤¤¡¢¥¥É¥Õ¥§¥Î¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¡¦É×¾¾·ò²ð¤µ¤ó¤Ï¡¢¤«¤Ê¤ê¥¥Ä¤«¤Ã¤¿Á°²ó¤Î¤´Ë«Èþ´ë²è¤òÆ§¤Þ¤¨¡Ö¼¡¤ÏÁ´Á³Êâ¤«¤Ê¤¤¤´Ë«Èþ´ë²è¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¤ª¸ß¤¤¡È¤´Ë«Èþ´ë²è¡É¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ëµ¤Ëþ¡¹¡ª
¾¡Éé¤ÎÉñÂæ¤Ï¥³¥¹¥ÑºÇ¶¯¤Î¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡Ö¥°¥é¥Ã¥Á¥§¥¬¡¼¥Ç¥ó¥º¡×¡£³Æ¥Á¡¼¥à1ÉÊ¤º¤ÄÎÁÍý¤òÃíÊ¸¤·¡¢Á°¤ÈÆ±³Û°Ê¾å¤Ê¤é¥¯¥ê¥¢¡¢1±ß¤Ç¤â²¼²ó¤ì¤Ð¥É¥Ü¥ó¡£º£²ó¤Ï¿·¥ë¡¼¥ëÆ³Æþ¤Ç¡¢¥É¥Ü¥ó¤ò¤·¤Æ¤â¤½¤Î¤Þ¤ÞÃíÊ¸¤òÂ³¤±¡¢À©¸Â»þ´Ö3»þ´Ö¤Ç¥É¥Ü¥ó¤¬¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Á¡¼¥à¤¬¾¡Íø¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Àè¹¶¤Î¥ê¥ë¥Á¡¼¥à¡¢¥È¥Ã¥×¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤ÏËÜ´ë²è¤ÇËè²ó¤¤¤¤ÆÉ¤ß¤ò¸«¤»¤ëÉ´ÅÄÈ»Ëã¤µ¤ó¡£¥¹¥¿¡¼¥È¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤ÀäÌ¯¤Ê¥ª¡¼¥À¡¼¤ò¸«¤»¤ë¤«¤È»×¤¤¤¤ä¡¢¡Ö¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¡Ä¡×¤È¤Þ¤µ¤«¤Î¡Ä!?
ÂÐ¤¹¤ë¥¥É¥Õ¥§¥Î¥Á¡¼¥à¤Ï¡È¸æÁâ»Ê¡É±óÆ£Íã¶õ¤µ¤ó¡£1ÉÊÌÜ¤«¤éÉâ¤«¤ìµ¤Ì£¤Î¥ª¡¼¥À¡¼¤Ë¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é¡ÖÁá¤¤¤è¡ª¡×¤È¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°!? ¤ªÂÔ¤Á¤«¤Í¡Ê¡©¡Ë¤Î¡È¸æÁâ»Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¡É¤Ë¤âÃíÌÜ¡ª
Å¹Ì¾¤Î¡Ö¥°¥é¥Ã¥Á¥§¡ª¡×¡Ê¥¤¥¿¥ê¥¢¸ì¤Ç¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¡Ë¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¡Ö¤¦¤Þ¤Ã¥Á¥§¡ª¡×¡Ö¤ä¤Ð¤Ã¥Á¥§¡ª¡×¡ÖÁó¿¿¤Ã¥Á¥§¡ª¡×¡Ä¤È¥°¥é¥Ã¥Á¥§¸ì¤¬Èô¤Ó¸ò¤¦ºÇ½ªÀï¡¢¾¡Éé¤Î¹ÔÊý¤ÏÊüÁ÷¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤·¤Æ¡¢¤³¤³¤Ç¤ÏÌ¤¸ø³«ÉôÊ¬´Þ¤á¼ýÏ¿¤ÎÍÍ»Ò¤ò¤ªÆÏ¤±¡£
¡Ú1¡Û¥°¥é¥Ã¥Á¥§¤ÎË¡Â§
¥ê¥ë2ÉÊÌÜ¥ª¡¼¥À¡¼¤ÎÀ±Æá¤µ¤ó¤Ï¡¢Áá¤¯¤âË¡Â§¤òÈ¯¸«⁉ ¤½¤ÎÌ¾¤â¡Ö¥°¥é¥Ã¥Á¥§¤ÎË¡Â§¡×¡£
¥¥É¥Õ¥§¥Î¤Î¡È¥¬¥ê¥ì¥ª¡É²¬Èøàèàá¤µ¤ó¤Î¤ª³ô¤òÃ¥¤¦Ë¡Â§¤È¤Ï°ìÂÎ¡Ä!?
¡Ú2¡Û¥Û¥¤¥³¡¼¥í¥¦»ö·ï¡¢ºÆ¤Ó!?
¤«¤Ä¤Æ2ÉÊÌÜ¤Ç¥É¥Ü¥ó¡Ê¥Û¥¤¥³¡¼¥í¥¦»ö·ï¡Ë¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï1ÉÊÌÜ¤Ç¤Î¥É¥Ü¥ó¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Î¤¢¤ë¥¥É¥Õ¥§¥Î¡£¤¢¤Þ¤ê¤ÎÂÎ¤¿¤é¤¯¤Ë¡¢¥Æ¥£¥â¥ó¥Ç¥£¡¦Á°ÅÄ¤µ¤ó¤«¤é¡Ö¤³¤³¤Ç¾ð¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¥É¥Ü¥ó¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢Ä¹¤é¤¯¸«¤Ê¤¯¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡Ä¡×¤È°¦¤Î¥à¥Á¤¬!?
¡Ö¥É¥Ü¥ó¤Ê¤ó¤Æ¤·¤Þ¤»¤ó¡ª¡×¤ÈÃ¦¥É¥Ü¥óÀë¸À¤¹¤ë¥¥É¥Õ¥§¥Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä¥É¥Ü¥ó¤Ê¤·¤Ç¾¡Íø¤Ç¤¤ë¤Î¤«!?
¡Ú3¡Û¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥°¥é¥Ã¥Á¥§¤ÊÏÃ
ÃíÊ¸¤·¤¿ÎÁÍý¤òÂÔ¤Ä´Ö¤Ï¡¢Á°ÅÄ¤µ¤ó¤Î»ÅÀÚ¤ê¤Ç¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ø¤Î¡Ö¥°¥é¥Ã¥Á¥§¤ÊÏÃ¡×¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
ÎëÌÚÎÜ°Î¤µ¤ó¡Ê¥¥É¥Õ¥§¥Î¡Ë¤Ï¡¢Ìµ¤¯¤·¤¿ºâÉÛ¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿Àî¸ýÁó¿¿¤µ¤ó¡Ê¥¥É¥Õ¥§¥Î¡Ë¤Ë¡Ö¥°¥é¥Ã¥Á¥§¡ª¡×¡£
ÃæÂ¼ÎµÂç¤µ¤ó¡Ê¥ê¥ë¡Ë¤Ï¡¢20ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤¯¤ì¤¿¤ß¤ó¤Ê¤Ë¡Ö¥°¥é¥Ã¥Á¥§¡ª¡×¡¢¤µ¤é¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Î¤ª¤Í¤À¤ê¤â!?
¤³¤ÎÆü¤Ï¥ê¥ë¡õ¥¥É¥Õ¥§¥Î¤È¤â¤Ë»äÉþ¤Ç¤Î¼ýÏ¿¡£²¬Èø¿¿¸×¤µ¤ó¡Ê¥ê¥ë¡Ë¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Î¥Ô¥ó¤Ï¼«Ê¬¤Ç¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Ä¤±¤¿¤½¤¦¡£¥Ô¥ó¥¯¤Î¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤ÎÍã¶õ¤µ¤ó¤Ï¡Ö°áÁõ¤Ã¤Ý¤¤Éþ¤òÁª¤Ó¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Î¤³¤È¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¥ê¥ëVS¥¥É¥Õ¥§¥Î¤ÎºÇ½ªÀï¡Ö¤ªÃÍÃÊÄ¶¤¨¤Æ¤±¡ª¥ê¡¼¥°¡×¤Ï¡¢¡Ö¥ô¥£¥¯¥È¥ê¡¼¥°¡ª¡×¡ÊËè½µÅÚÍË¿¼Ìë2»þ15Ê¬ÊüÁ÷¡Ë¤Ç¡ª
¡Ö¥ô¥£¥¯¥È¥ê¡¼¥°¡ª¡×ºÇ¿·²ó¤Ï¡¢¡Ö¥Í¥Ã¥È¤â¥Æ¥ìÅì¡×¡¢¡ÖTVer¡×¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª
¡Ö¥ô¥£¥¯¥È¥ê¡¼¥°¡ª¡×¸ø¼°HP
X¡§@tx_victoleague
TikTok¡§@tx_victoleague
º£²ó¤Ï¡¢ÈÖÁÈ½Ð±é¸¢¤ò¤«¤±¤¿LIL LEAGUE¡ßKID PHENOMENON»°ÈÖ¾¡Éé¤ÎºÇ½ªÀï¡Ö¤ªÃÍÃÊÄ¶¤¨¤Æ¤±¡ª¥ê¡¼¥°¡×¤Î¼ýÏ¿¤ËÀøÆþ¡£ÂÐ·è¤Î¸«¤É¤³¤í¤È¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¥ê¥ë¡ß¥¥É¥Õ¥§¥ÎºÇ½ªÀï
Î¾¼Ô1¾¡1ÇÔ¤Ç·Þ¤¨¤¿¥ê¥ëVS¥¥É¥Õ¥§¥Î¤ÎºÇ½ªÀï¤Ï¡Ö¤ªÃÍÃÊÄ¶¤¨¤Æ¤±¡ª¥ê¡¼¥°¡×¡£Î¾¼Ô¡¢¾¡Íø¤¹¤ì¤ÐÇ°´ê¤Î¤´Ë«Èþ´ë²è¡¢¥¥É¥Õ¥§¥Î¤¬Éé¤±¤ì¤Ð¤·¤Ð¤é¤¯ÈÖÁÈ¤Ø¤Î½Ð±é¤Ï¤ªµÙ¤ß¤Ë¡ª
¥ê¥ë¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¡¦´ä¾ëÀ±Æá¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤³¤Î¾¡Éé¤Ë¾¡¤Ã¤ÆËÜÊª¤Î±Û¸åÅòÂô¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¡×¤È¥ê¥ë¥Ð¥ó¥É¡ÈÌÜ¹õÅòÂô¡É¹ç½É¤Î¥ê¥Ù¥ó¥¸¤òÀÀ¤¤¡¢¥¥É¥Õ¥§¥Î¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¡¦É×¾¾·ò²ð¤µ¤ó¤Ï¡¢¤«¤Ê¤ê¥¥Ä¤«¤Ã¤¿Á°²ó¤Î¤´Ë«Èþ´ë²è¤òÆ§¤Þ¤¨¡Ö¼¡¤ÏÁ´Á³Êâ¤«¤Ê¤¤¤´Ë«Èþ´ë²è¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¤ª¸ß¤¤¡È¤´Ë«Èþ´ë²è¡É¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ëµ¤Ëþ¡¹¡ª
¾¡Éé¤ÎÉñÂæ¤Ï¥³¥¹¥ÑºÇ¶¯¤Î¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡Ö¥°¥é¥Ã¥Á¥§¥¬¡¼¥Ç¥ó¥º¡×¡£³Æ¥Á¡¼¥à1ÉÊ¤º¤ÄÎÁÍý¤òÃíÊ¸¤·¡¢Á°¤ÈÆ±³Û°Ê¾å¤Ê¤é¥¯¥ê¥¢¡¢1±ß¤Ç¤â²¼²ó¤ì¤Ð¥É¥Ü¥ó¡£º£²ó¤Ï¿·¥ë¡¼¥ëÆ³Æþ¤Ç¡¢¥É¥Ü¥ó¤ò¤·¤Æ¤â¤½¤Î¤Þ¤ÞÃíÊ¸¤òÂ³¤±¡¢À©¸Â»þ´Ö3»þ´Ö¤Ç¥É¥Ü¥ó¤¬¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Á¡¼¥à¤¬¾¡Íø¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Àè¹¶¤Î¥ê¥ë¥Á¡¼¥à¡¢¥È¥Ã¥×¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤ÏËÜ´ë²è¤ÇËè²ó¤¤¤¤ÆÉ¤ß¤ò¸«¤»¤ëÉ´ÅÄÈ»Ëã¤µ¤ó¡£¥¹¥¿¡¼¥È¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤ÀäÌ¯¤Ê¥ª¡¼¥À¡¼¤ò¸«¤»¤ë¤«¤È»×¤¤¤¤ä¡¢¡Ö¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¡Ä¡×¤È¤Þ¤µ¤«¤Î¡Ä!?
ÂÐ¤¹¤ë¥¥É¥Õ¥§¥Î¥Á¡¼¥à¤Ï¡È¸æÁâ»Ê¡É±óÆ£Íã¶õ¤µ¤ó¡£1ÉÊÌÜ¤«¤éÉâ¤«¤ìµ¤Ì£¤Î¥ª¡¼¥À¡¼¤Ë¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é¡ÖÁá¤¤¤è¡ª¡×¤È¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°!? ¤ªÂÔ¤Á¤«¤Í¡Ê¡©¡Ë¤Î¡È¸æÁâ»Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¡É¤Ë¤âÃíÌÜ¡ª
Å¹Ì¾¤Î¡Ö¥°¥é¥Ã¥Á¥§¡ª¡×¡Ê¥¤¥¿¥ê¥¢¸ì¤Ç¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¡Ë¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¡Ö¤¦¤Þ¤Ã¥Á¥§¡ª¡×¡Ö¤ä¤Ð¤Ã¥Á¥§¡ª¡×¡ÖÁó¿¿¤Ã¥Á¥§¡ª¡×¡Ä¤È¥°¥é¥Ã¥Á¥§¸ì¤¬Èô¤Ó¸ò¤¦ºÇ½ªÀï¡¢¾¡Éé¤Î¹ÔÊý¤ÏÊüÁ÷¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤·¤Æ¡¢¤³¤³¤Ç¤ÏÌ¤¸ø³«ÉôÊ¬´Þ¤á¼ýÏ¿¤ÎÍÍ»Ò¤ò¤ªÆÏ¤±¡£
¡Ú1¡Û¥°¥é¥Ã¥Á¥§¤ÎË¡Â§
¥ê¥ë2ÉÊÌÜ¥ª¡¼¥À¡¼¤ÎÀ±Æá¤µ¤ó¤Ï¡¢Áá¤¯¤âË¡Â§¤òÈ¯¸«⁉ ¤½¤ÎÌ¾¤â¡Ö¥°¥é¥Ã¥Á¥§¤ÎË¡Â§¡×¡£
¥¥É¥Õ¥§¥Î¤Î¡È¥¬¥ê¥ì¥ª¡É²¬Èøàèàá¤µ¤ó¤Î¤ª³ô¤òÃ¥¤¦Ë¡Â§¤È¤Ï°ìÂÎ¡Ä!?
¡Ú2¡Û¥Û¥¤¥³¡¼¥í¥¦»ö·ï¡¢ºÆ¤Ó!?
¤«¤Ä¤Æ2ÉÊÌÜ¤Ç¥É¥Ü¥ó¡Ê¥Û¥¤¥³¡¼¥í¥¦»ö·ï¡Ë¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï1ÉÊÌÜ¤Ç¤Î¥É¥Ü¥ó¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Î¤¢¤ë¥¥É¥Õ¥§¥Î¡£¤¢¤Þ¤ê¤ÎÂÎ¤¿¤é¤¯¤Ë¡¢¥Æ¥£¥â¥ó¥Ç¥£¡¦Á°ÅÄ¤µ¤ó¤«¤é¡Ö¤³¤³¤Ç¾ð¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¥É¥Ü¥ó¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢Ä¹¤é¤¯¸«¤Ê¤¯¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡Ä¡×¤È°¦¤Î¥à¥Á¤¬!?
¡Ö¥É¥Ü¥ó¤Ê¤ó¤Æ¤·¤Þ¤»¤ó¡ª¡×¤ÈÃ¦¥É¥Ü¥óÀë¸À¤¹¤ë¥¥É¥Õ¥§¥Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä¥É¥Ü¥ó¤Ê¤·¤Ç¾¡Íø¤Ç¤¤ë¤Î¤«!?
¡Ú3¡Û¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥°¥é¥Ã¥Á¥§¤ÊÏÃ
ÃíÊ¸¤·¤¿ÎÁÍý¤òÂÔ¤Ä´Ö¤Ï¡¢Á°ÅÄ¤µ¤ó¤Î»ÅÀÚ¤ê¤Ç¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ø¤Î¡Ö¥°¥é¥Ã¥Á¥§¤ÊÏÃ¡×¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
ÎëÌÚÎÜ°Î¤µ¤ó¡Ê¥¥É¥Õ¥§¥Î¡Ë¤Ï¡¢Ìµ¤¯¤·¤¿ºâÉÛ¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿Àî¸ýÁó¿¿¤µ¤ó¡Ê¥¥É¥Õ¥§¥Î¡Ë¤Ë¡Ö¥°¥é¥Ã¥Á¥§¡ª¡×¡£
ÃæÂ¼ÎµÂç¤µ¤ó¡Ê¥ê¥ë¡Ë¤Ï¡¢20ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤¯¤ì¤¿¤ß¤ó¤Ê¤Ë¡Ö¥°¥é¥Ã¥Á¥§¡ª¡×¡¢¤µ¤é¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Î¤ª¤Í¤À¤ê¤â!?
¤³¤ÎÆü¤Ï¥ê¥ë¡õ¥¥É¥Õ¥§¥Î¤È¤â¤Ë»äÉþ¤Ç¤Î¼ýÏ¿¡£²¬Èø¿¿¸×¤µ¤ó¡Ê¥ê¥ë¡Ë¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Î¥Ô¥ó¤Ï¼«Ê¬¤Ç¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Ä¤±¤¿¤½¤¦¡£¥Ô¥ó¥¯¤Î¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤ÎÍã¶õ¤µ¤ó¤Ï¡Ö°áÁõ¤Ã¤Ý¤¤Éþ¤òÁª¤Ó¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Î¤³¤È¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¥ê¥ëVS¥¥É¥Õ¥§¥Î¤ÎºÇ½ªÀï¡Ö¤ªÃÍÃÊÄ¶¤¨¤Æ¤±¡ª¥ê¡¼¥°¡×¤Ï¡¢¡Ö¥ô¥£¥¯¥È¥ê¡¼¥°¡ª¡×¡ÊËè½µÅÚÍË¿¼Ìë2»þ15Ê¬ÊüÁ÷¡Ë¤Ç¡ª
¡Ö¥ô¥£¥¯¥È¥ê¡¼¥°¡ª¡×ºÇ¿·²ó¤Ï¡¢¡Ö¥Í¥Ã¥È¤â¥Æ¥ìÅì¡×¡¢¡ÖTVer¡×¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª
¡Ö¥ô¥£¥¯¥È¥ê¡¼¥°¡ª¡×¸ø¼°HP
X¡§@tx_victoleague
TikTok¡§@tx_victoleague