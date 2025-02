昨年大みそかの『雷神番外地』でMMAプロデビューを果たし、戦前の予想を超える大健闘で話題をさらった赤田プレイボイ功輝。キャリアに勝る五明宏人との試合は惜しくも判定で敗れたが、SNSのフォロワーは急増し、その挑発的かつユーモラスなキャラクターが注目を集めている。そんな赤田が、RIZIN“四国初上陸”となる3月30日の『RIZIN.50』(あなぶきアリーナ香川)で魚井フルスイングと対戦することが決定。先日のカード発表会見では、会場の雰囲気お構いなしに自分のやりたいことをやり尽くした。そんな2025年のRIZINを大きく盛り上げるかもしれないプレイボイにインタビューを実施。試合に向けた意気込みや、練習パートナー・平本蓮との関係、いま話題の「バカとの試合」、さらに自身の格闘技の原点となった武尊への思いを語った。

■大みそかの大舞台も緊張せず「どんなピンチでも蓮くんの声が聞こえるんです」――先日の対戦カード発表会見は、モノマネ、挑発、公開ナンパとやりたい放題でしたね。すべて平本蓮選手からヘルメットに指示されたのでしょうか?赤田:実は…(ヘルメットを外して)今日はつながってませーん(ドヤ顔)。今日は100%の素でいこうと思っていました。蓮くんからいろいろアドバイスをもらって「1回自分で試してみろ」って送り出されたんです。ちょっと緊張しましたね。――会見の手応えは?赤田:『雷神番外地』の会見ほど話す機会はなかったですが、自分をちゃんと出せたかなと思います。自分が喋ったあとに会場が静まり返った空気になったときは、ちょっと帰りたくなりましたけど(笑)。会見場にファンが来てくれるって大事ですね。――昨年大みそかの『雷神番外地』でMMAプロデビューされて、五明宏人選手に判定で敗れましたが善戦されて、試合後の反響はかなり大きかったのでは?赤田:本当にすごかったです。SNSのフォロワーも一気に増えましたし、「勝ってた」というコメントもたくさんもらいました。でも、勝った負けたとか、そういう議論は正直くだらないと思うんです。次はそんなことを言わせないように、1ラウンドで決めちゃいます。三角絞めで一瞬で終わらせるのもアリですし、ボコボコにして圧倒するのもいいかな。――さいたまスーパーアリーナという大会場の花道を歩いた気分は?赤田:めちゃくちゃ気持ちよかったですね、これがスターなのかって(笑)。会場の雰囲気にも飲まれなかったですし。ちょっと真面目な話になりますけど、蓮くんが会見などのイベントに連れて行ってくれたり、『超RIZIN.3』でもMMA知識のない俺をセコンドにしてくれて一緒に花道を歩かせてもらったり、そのおかげでデビュー戦からリラックスできたと思うので、本当に感謝しています。……全然おもしろい話にできてないですね(苦笑)。――試合中は大歓声が送られていますが、セコンドの声は冷静に聞けましたか?赤田:はい、蓮くんはずっと一緒に練習をしてくれて一番身近にいてくれた人なので、どんなピンチでもチャンスでも声が聞こえるんですよ。3ラウンドに「さあ勝ちに行くぞ!」って言葉が聞こえたときは、そこからもう一段階ギアが上がりましたね。――試合後には篠塚辰樹選手と一緒にインタビューに応じて、試合結果に不満があるので抗議書を出すと話していましたが、その後は?赤田:その結果が来たんですよ!蓮くんと一緒にYouTubeで公開しているので、そちらをチェックしてください(笑)。――試合ではかなり流血するダメージを負っていましたが、回復しましたか?白塗りなので傷が見えにくいですが…。赤田:白塗りを落とすとけっこうしっかり残ってるんですけど、痛みはもうないですし、3月の試合にはまったく影響がないですね。練習も普通にバッチバチにやってます。■「MMA練習は毎日“喧嘩”してるみたい。喧嘩したことない人生なんですけど(笑)」――キックボクシングのキャリアはありますが、MMA転向してまだ半年ですよね。赤田:ルールもよくわからないまま、朝倉未来と戦う蓮くんの練習相手にさせられてました(笑)。やってみて思ったのは、キックはスポーツで、MMAは俺の体すべてを使って勝ちに行く戦い。勝つために打撃も組みもあって、奥が深くて覚えることがめちゃくちゃ楽しいのでMMAはやめられないですよ。――覚えることが多くて練習が大変ですよね。赤田:疲れるし辛くてしんどいですけど、その分リアルに楽しいです。キックの練習って“作業”だったんですけど、今は毎日“喧嘩”してるみたいで。まぁ、喧嘩したことない人生なんですけど(笑)。――『RIZIN.50』で対戦する魚井フルスイング選手の印象は?赤田:会見の前日に決まったばかりで、まだ試合映像を1回くらいしか見てないんです(笑)。でも、蓮くんから「いい相手だな」と言われましたし、まあ問題ないかなと思います。会見で実際に見てもまったく強さも感じないし、あの人は本当に現役なんですか?聞いたらもうすぐ40歳みたいなので、あんまり長く格闘技をやらせるのもかわいそうだからこの試合を節目にしてあげます。あと、この試合が決まる前に3〜4人の選手に断られていたみたいなので、そいつらを近いうちにSNSで公開してやります(笑)。――会見冒頭でもある選手の名前を出していましたが…。赤田:あのバカ谷、「5月にやらせろ」って言ってきたみたいだけど、誰がお前との試合を5月に見たいねん。『THE MATCH 2』のメインって世紀の対決ですよ。まだRIZINでも勝ったことのないヤツとの試合に、誰が金を出して見に来るねん。お前はまず3月大会のオープニングファイトからだろ、勘違いするなよ。そう思いますよね?――RIZINの結果だけで考えたら、そうかもしれませんね。赤田:100人に聞いたら100人がそう思いますよ。俺はまだRIZINで勝ってないから、3月に出させてもらってしっかり勝って、そこで評価されたら5月にも出られるかもしれないじゃないですか。それをMMA断ってビンタマッチをオファーしてきて、それで「ビビってる」とか言ってきて、ナメんなよ。■格闘技を始めたきっかけは「大ファンの武尊選手に嘘をついちゃったんです(笑)」――練習を一緒にされている平本選手は、大みそかの赤田選手の試合直後は「判定結果が変わらないなら朝倉未来との再戦はやらない」というくらい、チームメイトに熱くなっていました。赤田:本当に誤解されたくないんですけど、蓮くんは仲間への愛がすごいので、感情が高ぶってしまうとガーっていっちゃうんですよね。今は普通に試合の反省点を見つけてくれて、次に向けてしっかりやっています。でも、あの日はマジですごかったですね。控室で荒れてて、バレンシアガの高い靴でいろんなところを蹴り回してました(笑)。――練習だけでなく、プライベートでも過ごす時間が多いんですか?赤田:基本、週7でいます(笑)。練習も一緒ですし、プライベートでもずっと一緒でご飯を食べたり、遊んだり、まあ家族みたいなもんですね。――そんな平本選手に伺ったのですが、赤田選手が格闘技を始めたきっかけは、大ファンだった武尊選手に嘘をついたこと、だったんですよね?赤田:そうなんです。昔から武尊選手の大ファンで、本の発売イベントの握手会に行った時に「僕も格闘技やってます!」って嘘をついちゃったんですよ(笑)。そしたら武尊選手は失笑しながらも「じゃあ俺のとこまで上がってこいよ」って言くれて、「やるしかねえ!」ってぶち上がっちゃって、次の日にジムを探して通い始めて、そっから自分の格闘技が始まりました。――いきなり「やってます」と言っちゃったんですね(笑)。赤田:でも、それがなかったら、今ここにはいないかもしれないですね。本当に大好きな選手ですし、試合もいつも見ています。僕が以前所属していたジムに、武尊選手が練習で来ていたことがあったので、一緒に練習したことはあります。でも、その時は話すこともなくて、ただひたすら「すげえな…」って見てました(笑)。――赤田選手の試合の1週間前に、武尊選手も『ONE』でロッタン選手との試合があるので、それもモチベーションになりますね。赤田:ぜひ勝ってもらいたいですね!なんか上から目線になっちゃいますけど(笑)。自分も香川で勝って、『THE MATCH 2』も連戦でやっちゃいましょう!ただ、対戦相手は“バカ谷”か“生殺与奪”のどっちかって言われてるんですけど、RIZIN未勝利とかキックボクサーに一本負けしてるヤツなんかやらないよ。誰がそんな試合を『THE MATCH 2』で見たいねん。コイツらより魚井選手のほうが絶対に強いし。もっと勝負論があって、自分がRIZINのベルトにつながっていくようなバンタム級の選手と試合がしたいです。――そのバンタム級タイトルマッチの井上直樹vs.元谷友貴戦が香川大会で行われますが、どんな試合になると予想しますか?赤田:クソつまんない試合になって、残念ながら井上選手が勝つと思います。会見でも「おいしいうどんを食べて帰りましょう」みたいなことしか言わなくて、すごいつまらなかったしヤバかったでしょ。メインなのに盛り上げられないなら俺とメインを交換しましょうって思いましたよ。あんなつまらない選手がトップだからバンタム級が面白くないって言われるんですよ。俺みたいな新世代が入ってきてるんで、面白くない人は全員クビです。つまらんでしょ、誰が見たいねん、あんな試合。試合は手堅く井上選手が勝っちゃうと思うんですけど、誰が求めてるねんって感じです。試合も会見も俺が全部盛り上げますから、楽しみにしててください!◆『RIZIN.50』あなぶきアリーナ香川バンタム級タイトルマッチ【王者】井上直樹 vs. 【挑戦者】元谷友貴・フェザー級鈴木千裕 vs. カルシャガ・ダウトベック・ライト級ルイス・グスタボ vs. 野村駿太・フェザー級横山武司 vs. 木村柊也・59.0キロ伊藤裕樹 vs. トニー・ララミー・ヘビー級酒井リョウ vs. エドポロキング・59.0キロ前田吉朗 vs. 横内三旺・ライト級スパイク・カーライル vs. 泉武志・バンタム級魚井フルスイング vs. 赤田プレイボイ功輝・ストロー級越智晴雄 vs. 中務修身そのほか、オープニングファイト5試合を予定