来週の【重要イベント】米消費者物価、オプションSQ、米小売売上高 (2月10日～16日) 来週の【重要イベント】米消費者物価、オプションSQ、米小売売上高 (2月10日～16日)



――――――――――――――――――― 2月10日 (月) ――

◆国内経済

・12月国際収支 (8:50)

・月間対外及び対内証券売買契約等の状況 (8:50)

・1月景気ウォッチャー調査 (14:00)

◆国際経済ｅｔｃ

・中国が対米報復関税を発動

・AIアクションサミット（パリ、～11日）

【海外決算】

[米]マクドナルド 、オン・セミコンダクター

◆新規上場、市場変更 など

〇マネパＧ <8732> [東証Ｓ]：上場廃止

〇アルファＧ <3322> [東証Ｓ]：上場廃止



――――――――――――――――――― 2月11日 (火) ――

◆国内経済

★国内市場休場（建国記念の日）

・国民民主党大会

◆国際経済ｅｔｃ

・マレーシア市場休場

★パウエルFRB議長が上院銀行委員会で証言（12日0:00）

・米国3年国債入札

【海外決算】

[米]コカコーラ 、ギリアドサイエンシズ 、マリオットインターナショナル 、ドアダッシュ 、リフト 、デュポンドヌムール /[英]BP /[加]ショッピファイ



――――――――――――――――――― 2月12日 (水) ――

◆国内経済

・1月マネーストックM2 (8:50)

・1月工作機械受注 (15:00)

・10年物価連動国債入札

◆国際経済ｅｔｃ

・タイ市場休場

・米国MBA住宅ローン申請指数 (21:00)

★米国1月消費者物価指数 (22:30)

・パウエルFRB議長が下院金融サービス委員会で証言（13日0:00）

・米国週間石油在庫統計 (13日0:30)

・米国1月月次財政収支 (13日4:00)

・米国10年国債入札

【海外決算】

[米]シスコシステムズ 、クラフトハインツ 、MGMリゾーツ 、バイオジェン 、ハブスポット 、レディット 、ロビンフッド /[欧]ミシュラン

◆新規上場、市場変更 など

〇安江工務店 <1439> [東証Ｓ･名証Ｍ]：上場廃止



――――――――――――――――――― 2月13日 (木) ――

◆国内経済

・1月国内企業物価 (8:50)

◆国際経済ｅｔｃ

・英国10-12月期GDP (16:00)

・英国12月GDP (16:00)

・ドイツ1月消費者物価指数[確報値] (16:00)

・ユーロ圏12月鉱工業生産指数 (19:00)

★米国1月生産者物価指数 (22:30)

・米国新規失業保険申請件数 (22:30)

・フィリピン中銀が政策金利を発表

・米国30年国債入札

【海外決算】

[米]アプライドマテリアルズ 、エアビーアンドビー 、コインベース 、ウィンリゾーツ 、データドッグ 、トゥイリオ /[欧]シーメンス/[英]ユニリーバ



――――――――――――――――――― 2月14日 (金) ――

◆国内経済

★オプションSQ

・週間対外及び対内証券売買契約等の状況 (8:50)

・1月投信概況 (15:00)

・5年国債入札

◆国際経済ｅｔｃ

・ユーロ圏10-12月期GDP[改定値] (19:00)

★米国1月小売売上高 (22:30)

・米国1月輸入物価指数 (22:30)

・米国1月輸出物価指数 (22:30)

★米国1月鉱工業生産指数 (23:15)

・米国1月設備稼働率 (23:15)

・米国12月企業在庫 (15日0:00)

・ミュンヘン安全保障会議（独ミュンヘン、～16日）

【海外決算】

[米]モデルナ /[欧]エルメス



――――――――――――――――――― 2月15日 (土) ――

特になし



――――――――――――――――――― 2月16日 (日) ――

特になし



※「★」は特に注目されるイベント。カッコ ()内は日本時間。





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