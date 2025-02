¥µ¥¦¥Ê¤È¤È¤â¤Ë¤¢¤é¤ó¤³¤È¤ò¡£JINS¤«¤é¥è¡¼¥À¡õ¥À¡¼¥¹¡¦¥Ù¥¤¥À¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥µ¥¦¥Ê¥á¥¬¥ÍÅÐ¾ì¡ª

熱気の中でもクリアな視界を保つ曇り止め加工や、一般的なメガネとは一線を画すフレームとレンズの耐熱温度120℃など、サウナでの装着にも対応できる高い機能性が好評を博しているJINSの「JINS SAUNA」。その待望の新作モデルが約1年ぶりに登場します。

“ふろの日”に合わせて2月6日に発売される「JINS SAUNA/STAR WARS デザイン」(2種類:各1万9900円)は、説明不要の人気映画『スター・ウォーズ』に登場する主要キャラ「ダース・ベイダー」と「ヨーダ」をイメージした特別デザイン仕様。

サウナハットとして使えるキャラデザイン風のメガネケースが同梱されるなど、サウナーだけでなくスター・ウォーズファンにも垂涎&必携のアイテムとなりそうです。

「ダース・ベイダー」モデルは、オーバル型フレームにブラックカラーを採用。太めのリムで目元に強い印象を与えます。セットになっているサウナハット型メガネケースは「ダース・ベイダー」のヘルメットをイメージしたデザインで、サウナで被ると呼吸音が自然と「コー…ホー…」になってしまう…。かも!?

「ヨーダ」モデルはオーソドックスなボストン型フレームで、カラーは「ヨーダ」の肌色をイメージしたカーキを採用。細めのリムで年齢性別を問わず装着できる汎用性の高さが魅力です。付属のサウナハット型メガネケースは「ヨーダ」の頭の形をイメージしており、サウナルームに満ち溢れるフォースならぬ熱風をガードしつつ、心地の良い発汗を促します。

両モデル共通仕様として、フレームは耐熱温度120℃を実現した超軽量樹脂素材・スーパーエンプラを、レンズはサウナ内でもクリアな視界を確保する曇り止め加工&UVカット(99%)を施した耐熱プラスチックレンズをそれぞれ採用。オーダーの際にレンズの度数を設定できます。

また、テンプルの内側にはキャラの姿と名言(「ダース・ベイダー」モデルは“COME TO THE DARK SIDE”、「ヨーダ」モデルは“DO OR DONOT THERE IS NO TRY”)がレーザー刻印されており、『スター・ウォーズ』の世界観を目元から感じられるます。

付属のサウナハット型メガネケースはメガネを収納できるポケットが付帯し、メガネの収納がスムーズかつスマートに行えます。さらにソフトケースとセリート(メガネ拭き)も同梱され、サウナ時だけでなく日常的にメガネを装着している人にもありがたい仕様です。

