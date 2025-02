¢¡½é½ÐÅ¹¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¥·¥ç¥Ã¥×¤äÅìµþ¥¹¥«¥¤¥Ä¥ê¡¼ÆÃÊÌ¥é¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¤âÆ±»þ¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¡ÚÅìµþ¥½¥é¥Þ¥Á¡Û¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥Õ¥§¥¢¾ðÊó2025

◆初出店の期間限定ショップや東京スカイツリー特別ライティングも同時に楽しめる【東京ソラマチ】バレンタインフェア情報2025話題性の高いものから、ここだけでしか出会えない逸品まで、腕利きのバイヤーが集めてきたチョコレートが一堂に会するバレンタインフェア。今回は東京スカイツリータウン(R)内に位置する商業施設「東京ソラマチ(R)」の「HAPPY VALENTINE TOKYO solamachi 2025」の特長や、おすすめの楽しみ方をご紹介!

催事の特長は?観光やデートスポットしても人気の「東京ソラマチ(R)」には、今年も有名ショコラティエから初出店のブランドまで、バラエティに富んだバレンタインスイーツが勢ぞろい。大切な人へのギフトはもちろん、自分へのご褒美にぴったり。注目は、ソラマチ初出店の期間限定ショップ。北海道産の素材を贅沢に使用したラングドシャに、厚さ10mmもあるミルクチョコレートをサンドした、ドレンティチョコレートの「カカオベイクサンド ミルク」や、香ばしいゴマやほろ苦い抹茶をエッセンスとして加えた京洋菓子司ジュヴァンセル 「玲 L」など個性豊かなアイテムに出会える。ショッピングのあとは、東京スカイツリー バレンタイン・ホワイトデーシーズン限定の特別ライティングも見逃せない。東京スカイツリーをギフトボックスに見立て、赤いリボンがかかっている様子をイメージした点灯「My gift to you」では、上部に「Happy Valentine?」のメッセージを投影予定。会期■会期2025/1/24(金)〜2/14(金)イーストヤードB3F、2F、タワーヤード2F 催事会場など10:00〜21:00■バレンタインデー特別ライティング「My gift to you」実施期間:2025/2/11(火・祝)〜2/14(金)実施時間:18:15〜24:00■ホワイトデー特別ライティング「Thinking of you」実施期間:2025/3/12(水)〜3/14(金)実施時間:18:45〜24:00◆編集部注目!期間限定チョコレート3選Patisserie Kyohei Mikami「生チョコ・戸河内(4個入)」Patisserie Kyohei Mikami「生チョコ・戸河内(4個入)」2200円“持ち帰れるアート作品” をテーマに展開するパティスリー、「Patisserie Kyohei Mikami」が、イーストヤード地下3階に期間限定ショップとして初登場。フレッシュカカオの香り立つ生チョコは、各日数量限定なのでお早めに。カルメロショコラティエ「カルメロFOR YOU(14個入)カルメロショコラティエ「カルメロFOR YOU(14個入)」3200円2010年創業し、瞬く間にポーランドを席巻した新進気鋭のショコラティエ「カルメロショコラティエ」が、イーストヤード 2階に期間限定ショップとして出店。一粒ずつ異なるテイストに満たされる14種類のアソート。色彩豊かな独自のセンスにも魅了されること間違いなし。キル フェ ボン「イチゴとテリーヌショコラのタルト」キル フェ ボン「イチゴとテリーヌショコラのタルト」1ピース(1026円)イーストヤード 2階にある、旬のフルーツを使ったタルトが人気の「キル フェ ボン」では、新作の「イチゴとテリーヌショコラのタルト」がお目見え。サクサクのパイにフランボワーズとテリーヌショコラ、イチゴ&ラズベリージャムとイチゴを合わせた真っ赤なタルトは、華やかなバレンタインにぴったり。1ピース(1026円)のほか、17cm(4986円)と25僉4968円)ホールサイズも用意。ギフトやパティーなど用途に合わせて選んで。