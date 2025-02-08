¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ãー¥º¤Î¿·¥êー¥Àー¤Ï¥µ¥à¡¦¥¦¥£¥ë¥½¥ó¤Ë ¨¡ ¡Ø¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡¦¥¢¥á¥ê¥«¡§¥Ö¥ì¥¤¥Ö¡¦¥Ë¥åー¡¦¥ïー¥ë¥É¡Ù¤ÇÉÁ¤«¤ì¤ë¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ãー¥ººÆ·ú¤Î°ìÊâ
¡Ö¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡¦¥¢¥á¥ê¥«¡¢¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ãー¥º¤òÎ©¤ÆÄ¾¤·¤¿¤¤¤ó¤À¡×¡£¤Ç¡¢¥µ¥Ç¥£¥¢¥¹¡¦¥í¥¹ÊÆÂçÅýÎÎ¤Ï¥µ¥à¡¦¥¦¥£¥ë¥½¥ó¤Ë¹ð¤²¤ë¡£¥¹¥Æ¥£ー¥Ö¡¦¥í¥¸¥ãー¥¹¤â¥È¥Ëー¡¦¥¹¥¿ー¥¯¤âË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿º£¡¢¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ãー¥º¤Î¿·¤¿¤Ê¥êー¥Àー¤Ï¿·¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡¦¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¤Ê¤ë¡£¤É¤¦¤ä¤é¤³¤ÎÅ¸³«¤ÏËÜÅö¤Î¤è¤¦¤À¡£
¡Ø¥Ö¥ì¥¤¥Ö¡¦¥Ë¥åー¡¦¥ïー¥ë¥É¡Ù¤Î¥¸¥å¥ê¥¢¥¹¡¦¥ª¥Êー´ÆÆÄ¤¬¡¢ÊÆ¤ËÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö»ä¤¬¸À¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢º£¤Ï¤³¤Î±Ç²è¤ËÁ´¿À·Ð¤òÃí¤¤¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢ËÜºî¤Ï¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡¦¥¢¥á¥ê¥«¤È¥µ¥à¡¦¥¦¥£¥ë¥½¥ó¤ò¡¢º£¸å¤Î¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ãー¥º¤Î¥êー¥Àー¤Ç¤¢¤ë¿·À¸¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡¦¥¢¥á¥ê¥«¤È¤·¤Æ³Î¸Ç¤¿¤ë¤â¤Î¤Ë¤¹¤ë±Ç²è¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢¤³¤Î±Ç²è¤òÀ¤³¦¤ËÁ÷¤ê½Ð¤¹¤Î¤¬ËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡×¡£© 2024 MARVEL.
¥¹¥Æ¥£ー¥Ö¤«¤é½â¤ò¼õ¤±·Ñ¤¤¤À¥µ¥à¡¦¥¦¥£¥ë¥½¥ó¤Ï¡¢¥É¥é¥Þ¡Ö¥Õ¥¡¥ë¥³¥ó¡õ¥¦¥£¥ó¥¿ー¡¦¥½¥ë¥¸¥ãー¡×¤Ç¤½¤Î·è°Õ¤ò¸Ç¤á¡¢¡Ø¥Ö¥ì¥¤¥Ö¡¦¥Ë¥åー¡¦¥ïー¥ë¥É¡Ù¤ÇÈôæÆ¤¹¤ë¡£ËÜºî¤Ç¤Î¥µ¥à¤ÎÀï¤¤¤Ï¡¢¿·¤¿¤Ê¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ãー¥ºÂè°ìÊâ¤ÎÊª¸ì¤Ë¤â½Å¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡ÊMCU¡Ë¤Ç¤ÏÀ¤Âå¸òÂå¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ãー¥º¤Ç¤Ï¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦¥¦¥£¥É¥¦¤â¤â¤Ï¤ä¤³¤ÎÀ¤¤òµî¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ûー¥¯¥¢¥¤¤ä¥½ー¤Ï¼¡À¤Âå¤Ø¥Ñ¥ïー¤ò·Ñ¾µ¤¹¤ë¤³¤È¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¥Ï¥ë¥¯¤ÏÊÒÏÓ¤¬Æ°¤«¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢°ÊÁ°¤Î¤è¤¦¤ËÇË²õÅª¤ËË½¤ì¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£º£¤â¿·¤¿¤Ê³Ð¸ç¤ÇÀï¤¤¤ËÄ©¤à¥µ¥à¡¦¥¦¥£¥ë¥½¥ó¤Ï¡¢¼¡À¤Âå¥Áー¥à¤Î¥êー¥Àー¤È¤·¤ÆÅ¬Ç¤¤Ç¤¢¤ë¤Ï¤º¤À¡£
¡Ø¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡¦¥¢¥á¥ê¥«¡§¥Ö¥ì¥¤¥Ö¡¦¥Ë¥åー¡¦¥ïー¥ë¥É¡Ù¤Ï2025Ç¯2·î14Æü¡¢ÆüËÜ¸ø³«¡£
Source: