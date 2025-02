マリーちゃん1色に染まった店内にときめき！「おしゃれキャット」モチーフのカフェはグッズも見逃せない

1970年に公開された、ディズニー・アニメーション映画『おしゃれキャット』。マリーをはじめとしたかわいらしいキャラクターたちは、時を経ても長く愛されていますよね。そんな映画『おしゃれキャット』公開55周年を記念した、子猫の「マリー」がテーマのスペシャルカフェがオープン。東京・新宿のOH MY CAFEにて、2025年2月7日(金)から3月16日(日)まで期間限定で開催されています。

新宿に「ディズニー マリー」OH MY CAFEがOPEN新宿ミロードの7階に入っている「OH MY CAFE」にて、2025年3月16日(日)まで「ディズニー マリー」OH MY CAFEが期間限定オープン。お店の入り口からマリー1色になっており、入る前から気分が上がりますよ。店内には、マリー、トゥルーズ、ベルリオーズのかわいい姿がデコレーションされています。天井にまでキャラクターやリボンが施されているから、隅々まで注目してみて。テーブルもかわいいマリー仕様になっており、テーブルフォトもかわいく撮れちゃう。大きなキャラクターパネルのフォトスポットは、見逃せないポイントです!カフェに遊びに来た記念に、マリーたちと一緒に記念撮影しておきましょう。食べるのがもったいない!キャラモチーフのメニューがずらり「ディズニー マリー」OH MY CAFEには、映画作品やキャラクターをモチーフとしたメニューがラインナップ。マリーをイメージしたピンク色の「おてんば♥シチューライス」(税込1590円)は、写真映えばっちり!ライスがマリーの顔になっていて、食べるのがもったいないですよね。銀色のプレートにのった「夢見る♪クリームのパングラタン」(税込1690円)は、見た目もとっても華やか。楽しく遊ぶマリー、トゥルーズ、ベルリオーズをイメージしたパングラタンと、サラダ、フルーツがセットになっていますよ。映画のワンシーンのような、「ロマンティックなリゾットプレート」(税込1690円)はうっとりしちゃうかわいさ。ダッチェスとトーマス・オマリーを見つめるマリーたちのシーンをイメージした、ロマンティックな一皿になっています。アイスドリンクは、「<マリー>ストロベリーミルク」「<トゥルーズ>フルーツティー」「<ベルリオーズ>グレープジュース」(各 税込990円)の3種類。グラデーションが素敵な「<マリー>ストロベリーミルク」はカップ底にいちご果肉が入っているため、よく混ぜて飲んでくださいね。ホットドリンクは、オリジナルマグカップで提供される「ホットコーヒー」「ホットティー」「ホットミルク」(各 税込790円)の3つがラインナップしています。シャンパングラスのような見た目をした、かわいい「おませなヨーグルトパフェ」(税込1290円)にも注目を。マリーのサファイアのような瞳をイメージしたグラニテ(氷菓子)がトッピングされた、大人っぽいパフェは必食です!ランダムも楽しい!マリーグッズがせいぞろい会場では、カフェオリジナルグッズが販売中。カフェ利用者だけでなく、ショップのみ入店することも可能です。キラキラのラメがかわいい「ラメアクリルキーホルダー(ランダム6種)」(税込825円)のほか…「アクリルマグネット(ランダム6種)」(税込715円/写真右下)は、開けるまで何が出るかわからないランダム式。どれが当たってもかわいいから、何個でも買いたくなりますね!「ステッカー(ランダム10種)」(税込605円)は、スマホケースに挟むのにぴったりなサイズ感。チェキのようなデザインがおしゃれで、たくさん集めたくなっちゃいそうです。そのほか、カフェメニューと併せて購入できるスーベニアも要チェック。「白雲石コースター(全2種)」(各 税込1320円)と「スプーン」(税込1100円)は、ドリンクとセットで購入が可能です。「マグカップ」(税込2200円)は、ホットドリンクとセットで購入できますよ。持ち手がト音記号のデザインになっていて、とってもキュート!カフェは予約なしでも利用できますが、事前予約(税込770円/1名)をしておくのがおすすめ。事前予約者限定で、メニューを注文すると「ケース付きポストカード(全4種)」がランダムで1枚もらえちゃうんです!さらに、XまたはInstagram、TikTokでカフェ店内or飲食メニュー写真をハッシュタグ付きで投稿すると、「オリジナルハート型コースター(全3種)」がもらえるSNSキャンペーンも実施中。なくなり次第終了となるので、早めのチェックが吉ですよ。『おしゃれキャット』好きさんはもちろん、そうでなくてもお店のかわいさに魅了されること間違いなし。ぜひスペシャルカフェへ遊びに行ってみてくださいね。「ディズニー マリー」OH MY CAFE場所:OH MY CAFE(東京都新宿区西新宿1-1-3 新宿ミロード 7階)期間:2025年2月7日(金)〜3月16日(日)公式サイト: https://cat.ohmycafe.jp/ ©Disney