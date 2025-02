物語を作る上での技法の1つである「プロット」は、あらすじや設定、展開のきっかけとオチなどを書きだして整理し、設計図のように用いるものです。プロットの段階で作り込むことで物語に質感や深みを与えやすくなる効果がありますが、プロットを作るのが苦手でとりあえず物語を書き出した方がやりやすいという人もいます。物語の形としてのプロットと向き合うための方法を、作家のエマ・ナイト氏が解説しています。

The Shape of a Story: On Losing (and Finding) the Plot of Your Novel ‹ Literary Hubhttps://lithub.com/the-shape-of-a-story-on-losing-and-finding-the-plot-of-your-novel/プロットを作り込むべきかプロットは不要かについては、作家によって意見が分かれることがあります。スタンフォード大学医学部の教授でありベストセラー小説の著者でもあるアブラハム・ベルギーズ氏は、「プロットは本当に必要なのか?」という問題提起をした上で、「プロットを物語の詳細な設計図として書くか、物語のアイデアを発見するために書くか、という二分法で考えるのが誤っていると思います。プロットの作り込みは、ストーリー全体がいつ固まるかというタイミングの違いしかありません。ただし、プロットから物語がさまざまに変化して完成した場合でも、物語全体を見通して分析するため、逸脱したストーリーに合わせてプロットを作り直すという作業は重要です」と結論付けています。物語を創作する際に詳細なプロットは作るべきなのか不要なのか? - GIGAZINEナイト氏はもともと、プロット作成を苦手としていたそうです。理由のひとつはプロットを詳細に計画できると思っていなかった点にありますが、もうひとつ大きな理由として、いわゆる「ジャンル小説」に対する考えがありました。プロットは物語の重要なファクターをまとめるものであるため、「こういう話」というのが見えやすくなります。そうなると「これはラブロマンスか」「この話はスリラーか」と物語のジャンルが浮き彫りになりますが、ナイト氏は登場人物の描写をメインに据えた「特定の構造や特徴を持たない物語」を好んでいたため、プロットを作成するとジャンル小説に寄ってしまう印象があったと話しています。20世紀イギリスの小説家であるE・M・フォースターは、「ストーリーとプロットの違いは因果関係です」という言葉を残しています。ストーリーは時系列で並べられた一連のイベントであり、現実世界のできごとのように、前後のつながりがなく突然起きるイベントもあります。一方でプロットは「イベントAがイベントBを引き起こす」というように因果関係でつながっているものです。ストーリーは感性で紡いでいく必要がありますが、プロットは因果関係でつなげていく思考のため論理で解決できる面もあります。一方で、ナイト氏はむしろ因果関係でつながったイベントだけで読者の興味をそそったり感動させたりすることは不可能だと考えていたそうです。プロットの構築を苦手としていたナイト氏の考えが変わったのは、「足場」というイメージです。イギリスの作家であるゼイディー・スミス氏は2006年のインタビューで「私の作品のすべてに足場が必要だったと思います。それが、私が若くてまだ不確かなせいなのか、それともフィクションには足場が必要だからなのかはわかりません」と語っています。登場人物がどこへ進むのか、どのようなストーリーを語るのかというアイデアから初めて、登場人物のあらゆる側面を知り、ふさわしい決断を下せるようにするためには、方向や意志決定の基準となるものが必要になります。ナイト氏は設計図としてのプロットを苦手としていましたが、登場人物の行動や言動の説得力を高めるための物語を組み立てる基盤である足場としてプロットを考えることで、うまくアイデアを展開できるようになったとのこと。ナイト氏は「登場人物を物語の舞台に閉じ込めて動かし、何度もその人物の視点で考え、彼らを理解できる形を想像してください。そして、それが成り立つかどうかを確認してください。プロットに必要なのはそれだけです」と述べています。