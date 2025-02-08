【大雪警報】愛知県・一宮市、津島市、稲沢市、愛西市、清須市、弥富市などに発表
気象台は、午前10時31分に、大雪警報を一宮市、津島市、稲沢市、愛西市、清須市、弥富市、あま市、大治町、蟹江町、飛島村に発表しました。
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西部では、8日昼過ぎまで大雪に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■一宮市
□大雪警報【発表】
積雪 8日昼過ぎにかけて警戒
12時間最大降雪量 10cm
■津島市
□大雪警報【発表】
積雪 8日昼過ぎにかけて警戒
12時間最大降雪量 10cm
□大雪警報【発表】
積雪 8日昼過ぎにかけて警戒
12時間最大降雪量 10cm
■愛西市
□大雪警報【発表】
積雪 8日昼過ぎにかけて警戒
12時間最大降雪量 10cm
■清須市
□大雪警報【発表】
積雪 8日昼過ぎにかけて警戒
12時間最大降雪量 10cm
■弥富市
□大雪警報【発表】
積雪 8日昼過ぎにかけて警戒
12時間最大降雪量 10cm
■あま市
□大雪警報【発表】
積雪 8日昼過ぎにかけて警戒
12時間最大降雪量 10cm
■大治町
□大雪警報【発表】
積雪 8日昼過ぎにかけて警戒
12時間最大降雪量 10cm
■蟹江町
□大雪警報【発表】
積雪 8日昼過ぎにかけて警戒
12時間最大降雪量 10cm
■飛島村
□大雪警報【発表】
積雪 8日昼過ぎにかけて警戒
12時間最大降雪量 10cm