¥Õ¥¡¥ß¥Þ¡¢ÀÐÀî¸©¤ÎÉü¶½»Ù±ç¤Ç¤Þ¤Ä¤ä¡Ö¤È¤êÌîºÚ¤ß¤½¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¾Æ¤¦¤É¤ó¤Ê¤ÉÃÏ°è¸ÂÄêÈ¯Çä
¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¤Ï2·î11Æü¡¢ÀÐÀî¸©¤ÎÉü¶½»Ù±ç¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢ÀÐÀî¸©¤Î¥á¡¼¥«¡¼¿©ºà¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¾¦ÉÊ¤ä¡¢Ç½ÅÐ¶â»þ¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¾¦ÉÊ¤ò½¸¤á¤¿¥Õ¥§¥¢¡ÖÀÐÀî¿©¤Ù¤Æ±þ±ç¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤òËÌÎ¦ÃÏÊý¤Î¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¤Ç½ç¼¡¼Â»Ü¤¹¤ë¡£
ÀÐÀî¿©¤Ù¤Æ±þ±ç¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È
¡ûÂè1ÃÆ¾¦ÉÊ(2·î11Æü¡Á3·î10Æü)
¡Ö¤È¤êÌîºÚ¤ß¤½¾Æ¤¦¤É¤ó¡×(550±ß)
¡Ö¤È¤êÌîºÚ¤ß¤½¾Æ¤¦¤É¤ó¡×(550±ß)¤Ï¡¢ÀÐÀî¸©¤«¤Û¤¯»Ô¤Ë¤¢¤ë¡¢¤Þ¤Ä¤ä¤Î¡Ö¤È¤êÌîºÚ¤ß¤½¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¾Æ¤¦¤É¤ó¡£¤È¤êÌîºÚ¤ß¤½¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¥Á¥¥ó¡¢µû²ð¤Ê¤É¤Î»Ý¤ß¤ò¤¤«¤»¤¿¡¢¤È¤êÌîºÚ¤ß¤½¤ÎÉ÷Ì£¤È¥³¥¯¤Î¤¢¤ëÌ£¤ï¤¤¡£ËÌÎ¦ÃÏÊý(ÉÙ»³¸©¡¢ÀÐÀî¸©¡¢Ê¡°æ¸©)¤ÇÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
¡Ö¹á¤êÈ¢¤Î¤Á¤é¤·¼÷»Ê¡×(398±ß)
¡Ö¹á¤êÈ¢¤Î¤Á¤é¤·¼÷»Ê¡×(398±ß)¤Ï¡¢ÀÐÀî¸©¼·Èø»Ô¤Ë¤¢¤ë¥¹¥®¥è¤Î¡Ö¹á¤êÈ¢¡×¤ò2ËÜ¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¡¢¤Þ¤ï¤ê¤Ë¤Û¤°¤·¿È¤ò»¶¤é¤·¤¿²Ú¤ä¤«¤µ¤Î¤¢¤ë¤Á¤é¤·¼÷»Ê¡£¹ÈÀ¸Õª¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¡¢ËÌÎ¦¤é¤·¤µ¤Î¤¢¤ë¾¦ÉÊ¤Ë»ÅÎ©¤Æ¤¿¡£ËÌÎ¦ÃÏÊý(ÉÙ»³¸©¡¢ÀÐÀî¸©¡¢Ê¡°æ¸©)¤ÇÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
¡ÖÇ½ÅÐ¶â»þ¤Î¾ø¤·¥±¡¼¥¡×(138±ß)
¡ÖÇ½ÅÐ¶â»þ¤Î¾ø¤·¥±¡¼¥¡×(138±ß)¤Ï¡¢Ç½ÅÐ¶â»þ»ÈÍÑ¤Î¤µ¤Ä¤Þ°ò¤¢¤ó¤È¥Ú¡¼¥¹¥È¤òÎý¤ê¹þ¤ó¤À¡¢¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È¤·¤¿¿©´¶¤Î¾ø¤·¥±¡¼¥¡£ËÌÎ¦¡¦Åì³¤ÃÏÊý(ÉÙ»³¸©¡¦ÀÐÀî¸©¡¦Ê¡°æ¸©¡¦´ôÉì¸©¡¦ÀÅ²¬¸©¤Î°ìÉô¡¦°¦ÃÎ¸©¡¦»°½Å¸©¤Î°ìÉô¡¦ÏÂ²Î»³¸©¤Î°ìÉô)¤ÇÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
¡ûÂè2ÃÆ¾¦ÉÊ(2·î18Æü¡Á3·î17Æü)
¡ÖÄ¾´¬¤È¤êÌîºÚ¤ß¤½¤È¤ê¤½¤Ü¤í¡×(183±ß)
¡ÖÄ¾´¬¤È¤êÌîºÚ¤ß¤½¤È¤ê¤½¤Ü¤í¡×(183±ß)¤Ï¡¢¤Þ¤Ä¤ä¤Î¡Ö¤È¤êÌîºÚ¤ß¤½¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¤ª¤à¤¹¤Ó¡£¤È¤ê¤½¤Ü¤í¤Ï¡¢¤È¤êÌîºÚ¤ß¤½¡¢¤·¤ç¤¦¤¬¡¢À¶¼ò¡¢º½Åü¤ÇÌ£ÉÕ¤±¤·¤¿¡£ËÌÎ¦ÃÏÊý(ÉÙ»³¸©¡¢ÀÐÀî¸©¡¢Ê¡°æ¸©)¤ÇÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
¡Ö¹á¤êÈ¢¶Ë¤È³¤Ï·¤ÎÅ·Ð§¡×(628±ß)
¡Ö¹á¤êÈ¢¶Ë¤È³¤Ï·¤ÎÅ·Ð§¡×(628±ß)¤Ï¡¢¥¹¥®¥è¤Î¡Ö¹á¤êÈ¢¶Ë¡×¡Ö¤Á¤¯¤ï¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿Å·Ð§¡£³¤Ï·¤ä¤«¤ÍÈ¤²¡¢¤ì¤ó¤³¤ó¤ÎÅ·¤×¤é¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¤¿¡£¾¦ÉÊ¤Ë»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¥¿¥ì¤Ï¡¢¥À¥·¤Î¸ú¤¤¤¿Ì£¤ï¤¤¤Ë»ÅÎ©¤Æ¤¿¡£ËÌÎ¦ÃÏÊý(ÉÙ»³¸©¡¢ÀÐÀî¸©¡¢Ê¡°æ¸©)¤ÇÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
¡ÖÇ½ÅÐ¶â»þ¤Î¸ü¤®¤ê¥Ð¥¦¥à¡×(180±ß)
¡ÖÇ½ÅÐ¶â»þ¤Î¸ü¤®¤ê¥Ð¥¦¥à¡×(180±ß)¤Ï¡¢Ç½ÅÐ¶â»þ¤Î°ò¤¢¤ó¤òÎý¤ê¹þ¤ó¤À¡¢É÷Ì£Ë¤«¤Ê¤ª°ò¤ÎÌ£¤ï¤¤¤¬³Ú¤·¤á¤ë¸ü¤®¤ê¥¿¥¤¥×¤Î¥Ð¥¦¥à¥¯¡¼¥Ø¥ó¡£ËÌÎ¦¡¦Åì³¤ÃÏÊý(ÉÙ»³¸©¡¦ÀÐÀî¸©¡¦Ê¡°æ¸©¡¦´ôÉì¸©¡¦ÀÅ²¬¸©¤Î°ìÉô¡¦°¦ÃÎ¸©¡¦»°½Å¸©¤Î°ìÉô¡¦ÏÂ²Î»³¸©¤Î°ìÉô)¤ÇÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
ÀÐÀî¿©¤Ù¤Æ±þ±ç¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È
¡ûÂè1ÃÆ¾¦ÉÊ(2·î11Æü¡Á3·î10Æü)
¡Ö¤È¤êÌîºÚ¤ß¤½¾Æ¤¦¤É¤ó¡×(550±ß)
¡Ö¤È¤êÌîºÚ¤ß¤½¾Æ¤¦¤É¤ó¡×(550±ß)¤Ï¡¢ÀÐÀî¸©¤«¤Û¤¯»Ô¤Ë¤¢¤ë¡¢¤Þ¤Ä¤ä¤Î¡Ö¤È¤êÌîºÚ¤ß¤½¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¾Æ¤¦¤É¤ó¡£¤È¤êÌîºÚ¤ß¤½¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¥Á¥¥ó¡¢µû²ð¤Ê¤É¤Î»Ý¤ß¤ò¤¤«¤»¤¿¡¢¤È¤êÌîºÚ¤ß¤½¤ÎÉ÷Ì£¤È¥³¥¯¤Î¤¢¤ëÌ£¤ï¤¤¡£ËÌÎ¦ÃÏÊý(ÉÙ»³¸©¡¢ÀÐÀî¸©¡¢Ê¡°æ¸©)¤ÇÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
¡Ö¹á¤êÈ¢¤Î¤Á¤é¤·¼÷»Ê¡×(398±ß)¤Ï¡¢ÀÐÀî¸©¼·Èø»Ô¤Ë¤¢¤ë¥¹¥®¥è¤Î¡Ö¹á¤êÈ¢¡×¤ò2ËÜ¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¡¢¤Þ¤ï¤ê¤Ë¤Û¤°¤·¿È¤ò»¶¤é¤·¤¿²Ú¤ä¤«¤µ¤Î¤¢¤ë¤Á¤é¤·¼÷»Ê¡£¹ÈÀ¸Õª¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¡¢ËÌÎ¦¤é¤·¤µ¤Î¤¢¤ë¾¦ÉÊ¤Ë»ÅÎ©¤Æ¤¿¡£ËÌÎ¦ÃÏÊý(ÉÙ»³¸©¡¢ÀÐÀî¸©¡¢Ê¡°æ¸©)¤ÇÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
¡ÖÇ½ÅÐ¶â»þ¤Î¾ø¤·¥±¡¼¥¡×(138±ß)
¡ÖÇ½ÅÐ¶â»þ¤Î¾ø¤·¥±¡¼¥¡×(138±ß)¤Ï¡¢Ç½ÅÐ¶â»þ»ÈÍÑ¤Î¤µ¤Ä¤Þ°ò¤¢¤ó¤È¥Ú¡¼¥¹¥È¤òÎý¤ê¹þ¤ó¤À¡¢¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È¤·¤¿¿©´¶¤Î¾ø¤·¥±¡¼¥¡£ËÌÎ¦¡¦Åì³¤ÃÏÊý(ÉÙ»³¸©¡¦ÀÐÀî¸©¡¦Ê¡°æ¸©¡¦´ôÉì¸©¡¦ÀÅ²¬¸©¤Î°ìÉô¡¦°¦ÃÎ¸©¡¦»°½Å¸©¤Î°ìÉô¡¦ÏÂ²Î»³¸©¤Î°ìÉô)¤ÇÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
¡ûÂè2ÃÆ¾¦ÉÊ(2·î18Æü¡Á3·î17Æü)
¡ÖÄ¾´¬¤È¤êÌîºÚ¤ß¤½¤È¤ê¤½¤Ü¤í¡×(183±ß)
¡ÖÄ¾´¬¤È¤êÌîºÚ¤ß¤½¤È¤ê¤½¤Ü¤í¡×(183±ß)¤Ï¡¢¤Þ¤Ä¤ä¤Î¡Ö¤È¤êÌîºÚ¤ß¤½¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¤ª¤à¤¹¤Ó¡£¤È¤ê¤½¤Ü¤í¤Ï¡¢¤È¤êÌîºÚ¤ß¤½¡¢¤·¤ç¤¦¤¬¡¢À¶¼ò¡¢º½Åü¤ÇÌ£ÉÕ¤±¤·¤¿¡£ËÌÎ¦ÃÏÊý(ÉÙ»³¸©¡¢ÀÐÀî¸©¡¢Ê¡°æ¸©)¤ÇÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
¡Ö¹á¤êÈ¢¶Ë¤È³¤Ï·¤ÎÅ·Ð§¡×(628±ß)
¡Ö¹á¤êÈ¢¶Ë¤È³¤Ï·¤ÎÅ·Ð§¡×(628±ß)¤Ï¡¢¥¹¥®¥è¤Î¡Ö¹á¤êÈ¢¶Ë¡×¡Ö¤Á¤¯¤ï¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿Å·Ð§¡£³¤Ï·¤ä¤«¤ÍÈ¤²¡¢¤ì¤ó¤³¤ó¤ÎÅ·¤×¤é¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¤¿¡£¾¦ÉÊ¤Ë»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¥¿¥ì¤Ï¡¢¥À¥·¤Î¸ú¤¤¤¿Ì£¤ï¤¤¤Ë»ÅÎ©¤Æ¤¿¡£ËÌÎ¦ÃÏÊý(ÉÙ»³¸©¡¢ÀÐÀî¸©¡¢Ê¡°æ¸©)¤ÇÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
¡ÖÇ½ÅÐ¶â»þ¤Î¸ü¤®¤ê¥Ð¥¦¥à¡×(180±ß)
¡ÖÇ½ÅÐ¶â»þ¤Î¸ü¤®¤ê¥Ð¥¦¥à¡×(180±ß)¤Ï¡¢Ç½ÅÐ¶â»þ¤Î°ò¤¢¤ó¤òÎý¤ê¹þ¤ó¤À¡¢É÷Ì£Ë¤«¤Ê¤ª°ò¤ÎÌ£¤ï¤¤¤¬³Ú¤·¤á¤ë¸ü¤®¤ê¥¿¥¤¥×¤Î¥Ð¥¦¥à¥¯¡¼¥Ø¥ó¡£ËÌÎ¦¡¦Åì³¤ÃÏÊý(ÉÙ»³¸©¡¦ÀÐÀî¸©¡¦Ê¡°æ¸©¡¦´ôÉì¸©¡¦ÀÅ²¬¸©¤Î°ìÉô¡¦°¦ÃÎ¸©¡¦»°½Å¸©¤Î°ìÉô¡¦ÏÂ²Î»³¸©¤Î°ìÉô)¤ÇÈ¯Çä¤¹¤ë¡£