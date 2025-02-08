µþÅÔ¤Ë¹¶¤áÆþ¤Ã¤¿¼çËÅ¼Ô¤¬¡¢Íä¤Ç¼ó¤ò»Â¤é¤ì¡ÄÂçÀôÍÎ¤Î±Ç²è¡Ø¼¼Ä®ÌµÍê¡Ù¤¬ÄË²÷¤¹¤®¤ë¡ª
°ì½Ö¤À¤±Îò»Ë¤Ë½Ð¸½¤·¤¿ÃË¤ÎÊª¸ì
±Ç²è¡Ø¼¼Ä®ÌµÍê¡Ù¤ÏÄË²÷¤ÊºîÉÊ¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ê°Ê²¼¡¢±Ç²èÆâÍÆ¤Î¥Í¥¿¥Ð¥ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ë
¡ÖÎò»Ë¤Ë°ìÅÙ¤À¤±´é¤ò½Ð¤¹¿ÍÊª¡×¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¡£
ÂÍø»þÂå¡¢È¬Âå¾·³µÁÀ¯¤Î¤È¤¤Ë¡¢°ì½Ö¤À¤±Îò»Ë¤Ë½Ð¸½¤·¤¿ÃË¡¢Ï¡ÅÄÊ¼±Ò¤Î¤ªÏÃ¤Ç¤¢¤ë¡£
´²Àµ¤ÎÅÚ°ìÙä¤Î¼óËÅ¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÌ¾¤¬»Ä¤ë¡£
Ï´¿Í¼Ô¤ÇÃÏ²¼¿Í¡¢¤Ä¤Þ¤ê»Å¤¨¤ë¼ç·¯¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤Þ¤¿´±°Ì¤â¤Ê¤¤¤¬¤Ç¤â²¼µéµ®Â²¡ÊÉð»Î¡Ë¤Î½Ð¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¡£¡Ø¼·¿Í¤Î»ø¡Ù¤ÎÆ¬ÎÎ¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤À¡£
´²Àµ»°Ç¯¡¢ÅÚÌ±¤¿¤Á¤òÀú¤ê¡¢µþÅÔ¤Î¿¿¤óÃæ¤Ë¹¶¤áÆþ¤ë¡£
µþÅÔÀ¯¸¢Ãæ¿´ÃÏ¤Ë¤Þ¤ÇÇ÷¤Ã¤¿°ìÙä¤Î¼óËÅ¼Ô¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
µþÅÔ¤Ë¹¶¤áÆþ¤Ã¤¿¼óËÅ¼Ô¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÌ¾¤È¡¢»àË×Æü¡¢¤Ä¤Þ¤ê½è·ºÆü¤¬»Ä¤ë¡£
Ï¡ÅÄÊ¼±Ò¡¢´²Àµ3Ç¯11·î2Æü¤ËÍä¤Ç¼ó¤ò»Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ÎÏ¡ÅÄÊ¼±Ò¤ò±Ç²è¤Ç¤ÏÂçÀôÍÎ¤¬±é¤¸¤ë¡£
ñ¨¡¹¤È¤·¤Æ¡¢¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡£
¤ª¤â¤¤¤À¤µ¤ì¤ë¹õß·±Ç²è
¸«¤Æ¤¤¤Æ¡¢¹õß·ÌÀ±Ç²è¤ò¤ª¤â¤¤¤À¤¹¡£¤Ä¤¤¤Ç¤Ë¤½¤³¤«¤éÇÉÀ¸¤·¤¿¡Ø¹ÓÌî¤ÎÍÑ¿´ËÀ¡Ù¤â¤ª¤â¤¤¤À¤·¤¿¡£¥¤¥¿¥ê¥¢¤¬ºî¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¢¥á¥ê¥«À¾Éô·à¤Ç¤¢¤ë¡£½ñ¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤Ç¥¤¥¿¥ê¥¢¡¢¤È¤ª¤â¤¦¤¬¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¡£Åö»þ¤Î¥¢¥á¥ê¥«¿Í¤Ï¤É¤¦¤ª¤â¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤í¤¦¡¢¼ç±é¤Ï¥¯¥ê¥ó¥È¡¦¥¤¡¼¥¹¥È¥¦¥Ã¥É¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¤¢¤ÈÂ³¤¤¤¿¥Õ¥é¥ó¥³¡¦¥Í¥í¡¢¥¸¥å¥ê¥¢¡¼¥Î¡¦¥¸¥§¥ó¥Þ¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤â¤ª¤â¤¤¤À¤¹¡£²¿ÉÃ¤Ç½Æ¤òÈ´¤±¤ë¤Î¤«¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤¬À¾Éô·à¥Õ¥¡¥ó¤ÎÂç¤¤Ê´Ø¿´»ö¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
±Ç²è¡Ø¼¼Ä®ÌµÍê¡Ù¤Î¸«¤É¤³¤í¤Ï¡¢¤³¤Î°ìÙä¤ÎµþÅÔ»Ô³¹¤Ø¤ÎÍðÆþ¤Ç¤¢¤ë¡£
ÅÚÌ±¤Î°ìÙä¤Ç¤¢¤ë¤«¤é¡¢¤Ä¤Þ¤ê·³»ö·±Îý¤ò¼õ¤±¤Æ¤Ê¤¤½¸ÃÄ¤Ç¤Î¹¶·â¤Ç¤¢¤ë¤«¤é¡¢¤«¤Ê¤ê¥È¥ê¥Ã¥¡¼¤ÊÆ°¤¤ÇÆþ¤ê¤³¤à¡£¥È¥ê¥Ã¥¡¼¤ÊÉôÊ¬¤Ï¡¢¤±¤Ã¤³¤¦¥³¥ß¥«¥ë¤Ç¤¢¤ë¡£
·Þ¤¨·â¤ÄÀ¯ÉÜ·³¡Ê¤È¤¤¤¦¤«À¯ÉÜ¤ËÍê¤Þ¤ì¤¿»ä·³¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤À¤¬¡Ë¤ò¤«¤¤¤¯¤°¤Ã¤Æ¡¢ÂÍøÀ¯¸¢¤ÎÃæ¿´¤òÆÍ¤¯¡£ÆÁÀ¯¤òµá¤á¤Æ¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÌÜÅª¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤¿¤À¤¢¤ê¤¢¤Þ¤Ã¤¿ÅÚÌ±¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤Ï¤¢¤Á¤³¤Á¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ð¤«¤ê¤À¡£
°ìÉôÆÍ½Ð¤·¤¿ÀªÎÏ¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï¼ç¿Í¸ø¤ÎÏ¡ÅÄÊ¼±Ò¤òÀèÆ¬¤È¤·¤¿°ìÃÄ¤À¤¬¡¢À¯¸¢Ãæ¿õÉô¡Ê¾·³¤Î¸æ½ê¡Ë¤Þ¤Ç¤¿¤É¤ê¤Ä¤¯¡£
¤¿¤É¤ê¤Ä¤¤¤¿¤È¤³¤í¤Ç²¿¤«¤ò²õ¤¹¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¿¤À¡ÖÌµÍê¡×¤È½ñ¤¤¤¿»æ¤òÅ½¤Ã¤Ä¤±¤ë¡£
ÇÏ¼¯ÇÏ¼¯¤·¤¤¡£¤À¤«¤éÄË²÷¤Ç¤¢¤ë¡£
Ì¿·ü¤±¤ÇÇÏ¼¯ÇÏ¼¯¤·¤¤¤³¤È¤ò¤ä¤ëÏ¢Ãæ¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢À¶¡¹¤·¤¯¤Ê¤ë¡£
¡Ö°ì½Ö¤Î²òÊü´¶¤Îµ²±¡×¤È¡ÖÄË²÷¤µ¡×
°ìÙä¤ÎÍðÆþ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢µþÅÔÃæ¿´¥¨¥ê¥¢¤Ï¤¤¤Ã¤È¤ÌµË¡ÃÏÂÓ¤Ë¤Ê¤ë¡£
È¿Íð¤Î¤ª¤â¤·¤í¤µ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢³¹¤Ë°ì½Ö¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î»ÙÇÛ¤«¤é²òÊü¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤ÊÁÖ²÷´¶¤¬Ëþ¤Á¤ë¤³¤È¤Ë¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¥ß¥ó¥È¤ò°ìÍÕ嚙¤ó¤À¤è¤¦¤Ê°ì½Ö¤ÎÁÖ¤ä¤«¤µ¤Ç¡¢¤¹¤°¤µ¤Þ²òÊüÀªÎÏ¤Î»ÙÇÛ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤Õ¤ê¤À¤·¤Ë¤â¤É¤ë¤Î¤À¤¬¡¢¤Ç¤â¡¢°ì½Ö¤Î²òÊü´¶¤Îµ²±¤À¤±¤Ç¿Í¤ÏÀ¸¤¤Æ¤¤¤±¤ë¡£
¤½¤Î½Ö´Ö¤òÉÁ¤¤¤Æ¡¢¤½¤³¤¬¡Ø¼¼Ä®ÌµÍê¡Ù¤ÎÄË²÷¤µ¤Ç¤¢¤ë¡¢
¤¹¤°¤µ¤Þ¾Ã¤¨¤ë¤È¤³¤í¤â´Þ¤á¤Æ¡¢¤³¤ì¤¬Îò»Ë¤Ê¤Î¤À¤Ê¤È¤Ä¤¯¤Å¤¯¤ª¤â¤¦¡£
¡Ø¼¼Ä®ÌµÍê¡Ù¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¸«¤¿¤È¤¡Ê¤â¤È¤â¤È³ÀÆâÎÃ²ð»á¤Î¾®Àâ¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¤¢¤ë¡Ë¡¢¤½¤Î¼¼Ä®¤Ï²¿¤ò°ÕÌ£¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö¼¼Ä®¡×¤È¤¤¤¦¸ì¤ÏÆëÀ÷¤ß¤Ç¤¢¤ë¡£
ÆüËÜ¤ÎÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Ï¡Ö¼¼Ä®»þÂå¡×¤È¡Ö¼¼Ä®ËëÉÜ¡×¤Ç³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
»þÂå¡¢¤Ê¤¤¤·¤ÏÀ¯¸¢¤Î¸Æ¾Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ö¼¼Ä®ÌµÍê¡×¤È¤Ê¤ë¤È¡¢¤³¤Î¡Ö¼¼Ä®»þÂå¡×¤ÎÌµÍê¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤«¤·¤é¡¢¤ÈºÇ½é¤ª¤â¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¼¼Ä®»þÂå¤Ë¾¡¼ê¤ò¤ä¤é¤«¤·¤¿ÌµÍê¡£
¸åÀ¤¤Î¿Í¤Ï¤½¤¦¸Æ¤Ö¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¤À¤í¤¦¤¬¤Ç¤â¡¢¤½¤Î¤È¤¤Ë¸½¾ì¤ÇÂ©¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¿Í¤Ï¡Ö¼¼Ä®»þÂå¤ÎÌµÍê¤À¤¼¡×¤È¤Ï¸À¤ï¤Ê¤¤¡£¤¢¤¿¤ê¤Þ¤¨¤À¡£´²Àµ3Ç¯¤òÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ´²ÀµÇ¯´Ö¤Ï¡Ö¤¤¤Þ¡×¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤¡£¤¤¤Þ¤òÀ¸¤¤ë¼Ô¤¬¡¢¼¼Ä®»þÂå¤ÎÌµÍê¤À¤¼¡¢¤È¤Ï¸À¤ï¤Ê¤¤¡£
¤½¤â¤½¤â¡Ö¼¼Ä®¡×¤¬²¿¤ò»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¸íËâ²½¤·¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤¬¤¢¤ë¡£»ä¤Ï¤½¤¦¤ª¤â¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
»þ¶õ¤ÎÏÄ¤ó¤ÀÉ½¸½
¤¤¤ÞÆüËÜ¿Í¤¬¶¦Í¤·¤Æ¤¤¤ë»þÂå¶èÊ¬¤Ï¡¢¤«¤Ê¤ê¤ä¤Ã¤Ä¤±¤Ç¤¢¤ë¡£
¤Û¤ó¤È¡¢¤É¤¦¤«¤È¤ª¤â¤¦¡£
¸¶»Ï¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¤È¤·¤Æ¡¢°ìÈÌÅª¤Ê¶èÊ¬¤Ç¤¤¤¨¤Ð¡¢ÆìÊ¸¡¢ÌïÀ¸¤È¤¤Æ¡ÊÅÚ´ï¤ÎÌ¾¾Î¤Ç¤¢¤ë¡Ë¡¢¼¡¤Ï¸ÅÊ¯¡ÊÊè¤Î·Á¤ÎÌ¾¾Î¤Ç¤¢¤ë¡Ë¡¢¤½¤·¤ÆÈôÄ»»þÂå¤È¤Ê¤ë¡£
ÈôÄ»¡¢ÆàÎÉ¡¢Ê¿°Â¡¢³ùÁÒ¤È¤¤Æ¼¼Ä®¤Ë¤Ê¤ë¡£¤¤¤Á¤ª¤¦¤³¤Î¤¢¤¿¤ê¤Ï¡ÖÃæ¿´À¯¸¢¤ÎÃÏÌ¾¡×¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤«¤é¼¼Ä®¤ÎÁ°¸å¤ËÆîËÌÄ«¤ÈÀï¹ñ¤òÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£
¤½¤Î¤¢¤È¤Ï¡¢°ÂÅÚ¡¢Åí»³¡¢¹¾¸Í¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤³¤Þ¤Ç¤ÏÃæ¿´À¯¸¢ÃÏÌ¾¥·¥ê¡¼¥º¡£
¤½¤·¤Æ¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤Æ¹Í¤¨¤ë¤Ê¤é¡¢¼¡¤Ï°ú¤Â³¤¡ÖÅìµþ¡×»þÂå¤È¤Ê¤ë¤Ï¤º¤À¡£¤Ç¤âÅìµþ»þÂå¤È¤Ï¤Þ¤À¸Æ¤Ð¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ï¡Ö¤¤¤Þ¡×¤À¤«¤é¤À¤í¤¦¡£¤·¤«¤¿¤¬¤Ê¤¤¡£
¤Ç¤â¡Ö¹¾¸Í¤Î¼¡¤ÏÌÀ¼£¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢Ê¸»úÄÌ¤ê¡Ö»þ¶õ¤ÎÏÄ¤ó¤ÀÉ½¸½¡×¤À¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤¹¤³¤·¼«³Ð¤·¤Æ¤¤¤¤¤È¤ª¤â¤¦¡£¹¾¸Í¤ÏÃÏÌ¾¡Ê¶õ´ÖÌ¾¡Ë¤Ç¡¢ÌÀ¼£¤Ï¸µ¹æ¡Ê»þ´Ö¤Î¸Æ¾Î¡Ë¤À¤«¤éÏÄ¤ó¤Ç¤Þ¤¹¤è¡£
¤µ¤Æ¡¢Ãæ¿´À¯¸¢ÃÏÌ¾¤ò¸íËâ²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢µþÅÔ¡¢¤È¤¤¤¦Ê¸»ú¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£µþÅÔ»þÂå¤¬Â¸ºß¤·¤Ê¤¤¡£
Ê¿°Â¤È¡¢¼¼Ä®¤È¡¢Åí»³¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤ÆµþÅÔ¤Î¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£
¤À¤«¤éÃÏÌ¾¤Ë¸·Ì©¤Ë½ñ¤±¤Ð
ÈôÄ»¡¢ÆàÎÉ¡¢µþÅÔ1¡¢³ùÁÒ¡¢µþÅÔ2¡¢°ÂÅÚ¡¢µþÅÔ3¡¢¹¾¸Í
¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
µþÅÔ1Ê¿°Â¤Ï¡¢¤½¤ÎÁ°¤¬¹Ó¤ì¤¿»þÂå¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÃÏÌ¾¤òÆþ¤ì¤º¡¢Èþ¾Î¤È¤·¤ÆÅö»þ¤«¤éÍÑ¤¤¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤ò»È¤Ã¤¿¡£¸·Ì©¤Ë¤¤¤¨¤ÐÃÏÌ¾¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
µþÅÔ3Åí»³¤Ï¡¢Åí»³¾ë¤äÅí»³¸æÎÍ¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢»ä¤Ï¶á¤¯¤Î¹â¹»¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÇÆëÀ÷¤ß¤Ê¤Î¤À¤±¤ì¤É¡¢Éú¸«°ð²Ù¤è¤ê¤µ¤é¤Ë²¼¤Î¤Û¤¦¤ÎÃÏÉñ¤Ç¤¢¤ë¡£´Ñ¸÷ÃÏ¤È¤·¤Æ¤Ï¤ä¤ä¥Þ¥¤¥Ê¡¼¤Ç¡¢½¨µÈ¤ÎµòÅÀ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
µþÅÔ2¼¼Ä®¤Ï¡¢µþÅÔ¤Î¡Ö¼¼Ä®ÄÌ¤ê¡×¤ËÍ³Íè¤¹¤ë¡£
»ä¤Ï¤½¤Î¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡Ê½½Âå¤Î¸åÈ¾¤À¤Ã¤¿¤È¤ª¤â¤¦¡Ë¡¢µþÅÔÀ¸¤Þ¤ì¤ÎµþÅÔ°é¤Á¤È¤·¤ÆÈ¿¼ÍÅª¤Ë¡Ö¤¨¡¢¤Û¤Ê¡¢¼¼Ä®¤Î¡¢¤É¤³¡©¡×¤ÈÀ¼¤Ë½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
ÄÌ¤ê¤ÎÌ¾Á°¤À¤±¤Ç¤Ï°ÌÃÖ¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£
¼¼Ä®¤Ï¤É¤³¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«
´Ä¾õ¼·¹æÅ¹¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤â¡¢¤¨¡¢´Ä¼·¤Î¤É¤³¡¢¤È¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤ÈÆ±¤¸¤À¡£¿ùÊÂ¶è¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¹¾¸ÍÀî¶è¤Ë¤â¤¢¤ë¡£ÌÀ¼£ÄÌ¤ê¡¢ÀÄÇß³¹Æ»¡¢Åì³¤Æ»¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤â¤É¤³¤Ê¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£¸íËâ²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤¬¤¹¤ë¡£
¼¼Ä®ÄÌ¤ê¤Ï¡¢ÆîËÌ¤ËÄ¹¤¤¡£¾å¤ÏËÌ»³ÄÌ¤ê¡¢²¼¤Ï½½¾ò¤è¤ê¤Þ¤ÀÀè¤Ë¤Þ¤ÇÁö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢10¥¥í¤È¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¤¬¤½¤ì¤Ë¶á¤¤Ä¹¤µ¤¬¤¢¤ë¡£
¡Ö¼¼Ä®ËëÉÜ¤Ï¡¢¤À¤«¤é¼¼Ä®¤Î¤É¤³¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤ó¡©¡¡¼¼Ä®´ÝÂÀÄ®¡©¡¡¼¼Ä®¸æÃÓ¡©¡¡¼¼Ä®¤Î¸Þ¾ò¤À¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤ó¡©¡×
¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ð¤¿¤Ð¤¿¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¼¼Ä®º£½ÐÀî¤À¡£
ÂÍø¾·³¤Îµï¾ì½ê¤Ï¡¢¤Ä¤Þ¤ê¸æ½ê¤Ï¡¢¼¼Ä®º£½ÐÀî¤ò¾å¤¬¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤é¤·¤¤¡£
¤¤¤ä¡¢¤Û¤Ê¤é¡¢¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¦¡Ö¼¼Ä®º£½ÐÀîËëÉÜ¡×¤Ã¤Æ¸À¤¦¤ÆÍß¤·¤¤¤ï¡¢¤È¤ª¤â¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤Þ¤¢¼ãµ¤¤Î»ê¤ê¤Ç¤¢¤ë¡£¤Ç¤â¼¼Ä®¤È¤è¤Ð¤ì¤ë¤è¤ê¡¢º£½ÐÀîËëÉÜ¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤Û¤¦¤¬¡¢µþÅÔ¿Í¤È¤·¤Æ¤Ï¾ì½ê¤ÎÁÛÁü¤¬¤Ä¤¤ä¤¹¤¤¡£ÆîËÌ¥¹¥È¥ê¡¼¥È¤Ç¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤È¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£
ÂÍøµÁËþ¤¬½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢º£½ÐÀîÄÌ¤ê¤ÎËÌÂ¦¡¢¼¼Ä®ÄÌ¤ê¤«¤é±¨´ÝÄÌ¤ê¤Ë¤«¤±¤Æ¤Î²°Éß¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤¬Åö»þ¤«¤é¡Ö¼¼Ä®ÅÂ¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¤À¤Ã¤¿¤é±¨´ÝÅÂ¤È¤Ï¤Ê¤ó¤Ç¸À¤ï¤Ø¤ó¤Î¡¢¤È¤¤¤¦µ¿Ìä¤Ï¡¢É½Ìç¤¬¼¼Ä®ÄÌ¤ê±è¤¤¤Ë¤·¤Ä¤é¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡¢¤È¤¤¤¦Åú¤¨¤Ç²ò·è¤¹¤ë¡£±¨´ÝÄÌ¤ê¤Ï¤¤¤Þ¤ÏÂÀ¤¤ÄÌ¤ê¤À¤¬¡¢14À¤µª¤Ï¼¼Ä®ÄÌ¤ê¤ÈÆ±¤¸¹¤µ¤À¤Ã¤¿¤Ï¤º¤À¡£¤¤¤Þ¥¯¥ë¥Þ¤ÇÁö¤Ã¤¿¤é¡¢±¨´ÝÄÌ¤ê¤Ï¤Õ¤Ä¤¦¤ËÄÌ¤ë¤¬¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¼¼Ä®ÄÌ¤ê¤òÄÌ¤ë¤³¤È¤Ï¾¯¤Ê¤¤¡£
¾·³¤Î¤¤¤ë¤È¤³¤í¤¬¡Ö¼¼Ä®ÅÂ¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿¤Î¤À¤«¤é¡¢¼¼Ä®¤ÎËëÉÜ¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤Î¤ÏÅöÁ³¤Ç¤¢¤í¤¦¡£¤½¤³¤«¤é¼¼Ä®»þÂå¤È¤¤¤¦¸Æ¾Î¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤À¤«¤é¼¼Ä®ÌµÍê¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¼¼Ä®»þÂå¤ÎÌµÍê¤Î¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¤½¤ì¤Ï±Ç²è¤Ç¤â¤¤Á¤ó¤ÈÉ½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÄËÎõ¤ÊÈãÈ½¤È¹³µÄ
Ï¡ÅÄÊ¼±Ò¤Ï¡¢¡Ö¼¼Ä®ÅÂ¡×¤ÎÌç¤Ë¡¢¡ÖÌµÍê¡×¤È¤¤¤¦Ê¸»ú¤òÅ½¤Ã¤Ä¤±¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¢¤ë¡£
´²À¯Ç¯´ÖÅö»þ¤Î¼¼Ä®ÅÂ¤Î¼ç¤Ï¡¢È¬Âå¾·³¤ÎµÁÀ¯¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¤½¤ì¤ËÂÐ¤¹¤ëÄËÎõ¤ÊÈãÈ½¤È¹³µÄ¤Ç¤¢¤ë¡£
¤½¤Î¸¢ÎÏÃæ¿´ÃÏ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡Ö¤ï¤ì¤é¡¢ÌµÍê¤Ê¤ê¡×¤È¤Ð¤«¤ê¤Ë¡¢¾®ÇÏ¼¯¤Ë¤·¤¿¤è¤¦¤Ë»æ¤òÅ½¤Ã¤Ä¤±¤Æ¡¢¤Þ¤³¤È¤ËÄË²÷¤Ç¤¢¤ë¡£
¤½¤ó¤ÊÌ¿·ü¤±¤Ï¡¢¥Ð¥«¤¤ï¤Þ¤ê¤Ê¤¯¤Æ¡¢¸µµ¤¤¬½Ð¤ë¡£
¤¤¤¤¡Ö¼¼Ä®¡×¤Î±Ç²è¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ú¤µ¤é¤ËÆÉ¤à¡Û¡ØºÇ¶á¤Î¥É¥é¥Þ¤È¤ÏÂç°ã¤¤¡Ä¡ª¾åÇòÀÐË¨²»¡ØË¡Äî¤Î¥É¥é¥´¥ó¡Ù¤¬¡Ö¸«¤Æ¤¤¤Æ¤Û¤Ã¤È¤¹¤ë¡×ÍýÍ³¡Ù
¡Ú¤µ¤é¤ËÆÉ¤à¡ÛºÇ¶á¤Î¥É¥é¥Þ¤È¤ÏÂç°ã¤¤¡Ä¡ª¾åÇòÀÐË¨²»¡ØË¡Äî¤Î¥É¥é¥´¥ó¡Ù¤¬¡Ö¸«¤Æ¤¤¤Æ¤Û¤Ã¤È¤¹¤ë¡×ÍýÍ³