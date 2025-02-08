µÜºêÁá¿¥¤¬ÄÀÄË¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤ÀÀÈ¤¤¥Á¡¼¥à¡×¡¡¥ß¥¹¤«¤é¼«ÌÇ¤Ç¥«¥Ã¥×ÀïÇÔÂà¡Öº¬ËÜÅª¤Ë°ì¤Ä¤Ë¤Ê¤ì¤Æ¤Ê¤¤¡×¡Ú½÷»Ò¥Ð¥¹¥±¡Û
Âç¼ùÀ¸Ì¿ W¥ê¡¼¥° ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¥«¥Ã¥× 2024-25 ¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸
¡¡½÷»Ò¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤ÎW¥ê¡¼¥°¤Ï7Æü¡¢¿ÀÆàÀî¡¦²£ÉÍÉðÆ»´Û¤Ç¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¥«¥Ã¥×¡¦¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Î½éÀï¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ENEOS¤Ï¥·¥ã¥ó¥½¥ó¤Ë63-72¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£¥ª¡¼¥¿¥à¥«¥Ã¥×¤ËÂå¤ï¤Ã¤Æº£µ¨¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¥«¥Ã¥×Àï¡£Â¿¤¯¤Î¥ß¥¹¤Ë¥Æ¥£¥à¡¦¥ë¥¤¥¹¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¡ÊHC¡Ë¤Ï¸·¤·¤¤¸ýÄ´¤Ç¶ì¸À¤òÄè¤·¡¢¼ç¾¤ÎµÜºêÁá¿¥¤â²ÝÂê¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡²ñ¸«¾ì¤¬½Å¶ì¤·¤¤¶õµ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£Àè¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¥ë¥¤¥¹HC¤Ï³«¸ý°ìÈÖ¡¢¡Ö¥ª¥Õ¥§¥ó¥¹¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤ò24ËÜ¡¢¥¿¡¼¥ó¥ª¡¼¥Ð¡¼¤ò16ËÜ¤âµö¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¾¡¤Ä¤³¤È¤Ï¤È¤Æ¤âÆñ¤·¤¤¡×¤È¸À¤¤Êü¤Ã¤¿¡£Âè3¥¯¥©¡¼¥¿¡¼¡ÊQ¡Ë¤ËºÇÂç13ÅÀº¹¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¤¬¡¢Âè4Q¤ËÈ¿·â¡£»Ä¤ê6Ê¬31ÉÃ¤ËµÜºê¤¬3¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ê3P¡Ë¥·¥å¡¼¥È¤ò·è¤á¤Æ1ÅÀº¹¤ËÇ÷¤Ã¤¿¤¬¡¢¥¿¡¼¥ó¥ª¡¼¥Ð¡¼¤ä¥Õ¥¡¥¦¥ë¤¬¶Á¤¡¢º¹¤ò¹¤²¤é¤ì¤¿¡£
¡¡»Ø´ø´±¤Ï¡Ö¥ß¥¹¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¼ã¼ê¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤³¤³6¡Á8»î¹ç¡¢Æ±¤¸¤³¤È¤Î·«¤êÊÖ¤·¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»ØÅ¦¡£¡Ö¥»¥«¥ó¥É¥Á¥ã¥ó¥¹¤«¤é15¼ºÅÀ¡£¥¿¡¼¥ó¥ª¡¼¥Ð¡¼¤«¤é16¼ºÅÀ¡£72ÅÀÃæ31ÅÀ¤òÁê¼ê¤Ë¥®¥Õ¥È¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÅÀ¤ÏÊÑ¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¼«ÌÇ¤òÃ²¤¤¤¿¡£¥Õ¥¡¥¦¥ë¤ÏÁê¼ê¤è¤ê11¸Ä¤âÂ¿¤¤19¸Ä¡£¡Ö»î¹ç¤ÎÎ®¤ì¤òÊÑ¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£ËÜÅö¤ËÄË¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÈ½Äê¤Ë¤âµ¿Ìä¤òÄè¤·¤¿¡£
¡¡¤¤¤Ä¤â¤ÎÌÀ¤ë¤¤¤Ï¤º¤ÎµÜºê¤ÏÄÀÄË¤ÊÌÌ»ý¤Á¤Ç²ñ¸«¡£¡Ö¾¡Éé¤É¤³¤í¤Ç¥·¥å¡¼¥È¤¬·è¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤ò¼è¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢¤Þ¤À¤Þ¤ÀÀÈ¤¤¥Á¡¼¥à¡×¤È¹Ê¤ê½Ð¤·¤¿¡£¡Öº¬ËÜÅª¤Ë¤Þ¤À¤Þ¤À¥Á¡¼¥à¤¬°ì¤Ä¤Ë¤Ê¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£½Ð¤Æ¤¤¤ë5¿Í¤¬°ì¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ²æËý¤¹¤ë¤È¤³¤í¤ò²æËý¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¡£¼«¿È¤Ï3ËÜ¤Î3P¤ò´Þ¤à15ÆÀÅÀ6¥¢¥·¥¹¥È¤À¤¬¡¢¼ç¾¤È¤·¤ÆÈ¿¾Ê¤·¤¤ê¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥Æ¥£¥à¤Î¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¤Ï¼éÈ÷¤è¤ê¤â¹¶·â½Å»ë¡£¤À¤±¤É¡¢¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤¯°Ê¾å¤Ï¼éÈ÷¤Ç¤É¤ì¤À¤±²æËý¤·¤Æ¤·¤Ä¤³¤¯¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤±¤ë¤«¤¬º£¸å¤Î²ÝÂê¡£»ä¤äÄ¹²¬¡ÊË¨±Ç»Ò¡ËÁª¼ê¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼ã¤¤»Ò¤¿¤Á¤â¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤ÈÍý²ò¤ò¿¼¤á¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¡¢¾¯¤·¤º¤Ä´ðÈ×¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤¤¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¡£¥«¥Ã¥×Àï¤ÏÇÔÂà¤·¤¿¤¬¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤Ï½ªÈ×Àï¡£13¾¡9ÇÔ¤Î4°Ì¤«¤é´¬¤ÊÖ¤·¤ò¿Þ¤ë¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡¦ËÈµ× ¿¿Âç / Masahiro Muku¡Ë