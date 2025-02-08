今週の【上場来高値銘柄】東亜道、ＳＡＮＫＹＯ、任天堂など52銘柄 今週の【上場来高値銘柄】東亜道、ＳＡＮＫＹＯ、任天堂など52銘柄



今週の日経平均株価は、週初のトランプ関税への警戒や為替の円高が嫌気され、前週末比785円安の3万8787円と続落した。相場全体が下落するなか、逆行高で上場来高値を更新した銘柄は52社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。



上場来高値を更新した主な銘柄は、「配当性向100％」目標設定で配当予想を大幅に増額修正した東亜道路工業 <1882> [東証Ｐ]、第3四半期営業益が15％増で着地した寿スピリッツ <2222> [東証Ｐ]、25年3月期業績予想と配当予想を上方修正したＳＡＮＫＹＯ <6417> [東証Ｐ]、今期最終は一転過去最高益の見通しで配当予想も増額したマックス <6454> [東証Ｐ]、10～12月期営業利益は92％増で着地した日本光電工業 <6849> [東証Ｐ]、ＩＴ投資需要追い風に今期業績・配当予想を上方修正したＳＣＳＫ <9719> [東証Ｐ]、株式分割や株主還元重視の姿勢が評価されたイエローハット <9882> [東証Ｐ]など。また、大和ハウス <1925> [東証Ｐ]、任天堂 <7974> [東証Ｐ]など27社は先週に続き上場来高値を更新した。



※23年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。



◆業種別の上場来高値を更新した銘柄一覧



● 建設業――――――――――― 6銘柄



<1799> 第一建設 [東証Ｓ]

<1882> 東亜道 [東証Ｐ]

<1925> 大和ハウス [東証Ｐ]

<1942> 関電工 [東証Ｐ]

<1949> 住友電設 [東証Ｐ]

<5078> セレ [東証Ｓ]



● 食料品――――――――――― 3銘柄



<2216> カンロ [東証Ｓ]

<2222> 寿スピリッツ [東証Ｐ]

<2224> コモ [東証Ｓ]



● 非鉄金属―――――――――― 1銘柄



<5802> 住友電 [東証Ｐ]



● 機械―――――――――――― 4銘柄



<6135> 牧野フ [東証Ｐ]

<6405> 鈴茂器工 [東証Ｓ]

<6417> ＳＡＮＫＹＯ [東証Ｐ]

<6454> マックス [東証Ｐ]



● 電気機器―――――――――― 3銘柄



<6758> ソニーＧ [東証Ｐ]

<6849> 日本光電 [東証Ｐ]

<6957> 芝浦電子 [東証Ｓ]



● 輸送用機器――――――――― 4銘柄



<6023> ダイハツデ [東証Ｓ]

<7269> スズキ [東証Ｐ]

<7278> エクセディ [東証Ｐ]

<7283> 愛三工 [東証Ｐ]



● その他製品――――――――― 3銘柄



<7832> バンナムＨＤ [東証Ｐ]

<7867> タカラトミー [東証Ｐ]

<7974> 任天堂 [東証Ｐ]



● 陸運業――――――――――― 1銘柄



<9037> ハマキョウ [東証Ｐ]



● 倉庫運輸関連―――――――― 1銘柄



<9324> 安田倉 [東証Ｐ]



● 情報・通信業―――――――― 11銘柄



<4439> 東名 [東証Ｓ]

<4685> 菱友システム [東証Ｓ]

<4709> ＩＤＨＤ [東証Ｐ]

<4812> 電通総研 [東証Ｐ]

<5243> ノート [東証Ｇ]

<9433> ＫＤＤＩ [東証Ｐ]

<9602> 東宝 [東証Ｐ]

<9697> カプコン [東証Ｐ]

<9719> ＳＣＳＫ [東証Ｐ]

<9749> 富士ソフト [東証Ｐ]

<9766> コナミＧ [東証Ｐ]



● 卸売業――――――――――― 3銘柄



<7559> ＧＦＣ [東証Ｓ]

<8136> サンリオ [東証Ｐ]

<9882> イエロハット [東証Ｐ]



● 小売業――――――――――― 2銘柄



<3387> クリレスＨＤ [東証Ｐ]

<7532> パンパシＨＤ [東証Ｐ]



● 保険業――――――――――― 1銘柄



<8630> ＳＯＭＰＯ [東証Ｐ]



● 不動産業―――――――――― 1銘柄



<8850> スターツ [東証Ｐ]



● サービス業――――――――― 8銘柄



<2185> シイエムシイ [東証Ｓ]

<4298> プロト [東証Ｐ]

<4718> 早稲アカ [東証Ｐ]

<6088> シグマクシス [東証Ｐ]

<7377> ＤＮＨＤ [東証Ｓ]

<9554> エイビック [東証Ｇ]

<9564> ＦＣＥ [東証Ｓ]

<9632> スバル [東証Ｓ]





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