

●今週の業種別騰落率ランキング



※2月7日終値の1月31日終値に対する騰落率

東証33業種 値上がり： 4 業種 値下がり： 29 業種

東証プライム：1637銘柄 値上がり： 626 銘柄 値下がり： 988 銘柄 変わらず他： 23 銘柄



東証33業種 騰落率(％) 【株価】上昇率／下落率 上位3銘柄

１. その他製品(0269) +3.88 バンナムＨＤ <7832> 、タカラスタ <7981> 、任天堂 <7974>

２. 海運業(0272) +3.46 郵船 <9101> 、川崎汽 <9107> 、ユナイテド海 <9110>

３. 鉄鋼(0262) +2.87 山陽鋼 <5481> 、冶金工 <5480> 、神戸鋼 <5406>

４. 情報・通信業(0275) +0.75 コナミＧ <9766> 、メルカリ <4385> 、アイネット <9600>

５. 空運業(0273) -0.03 ＡＮＡＨＤ <9202>

６. 鉱業(0252) -0.13 Ｋ＆Ｏエナジ <1663> 、石油資源 <1662> 、ＩＮＰＥＸ <1605>

７. 非鉄金属(0263) -0.51 平河ヒューテ <5821> 、ＳＷＣＣ <5805> 、ＡＲＥＨＤ <5857>

８. 繊維製品(0255) -0.66 三陽商 <8011> 、オンワード <8016> 、ワコールＨＤ <3591>

９. 金属製品(0264) -0.67 東プレ <5975> 、ニッパツ <5991> 、エイチワン <5989>

10. 電気機器(0266) -0.69 イビデン <4062> 、エンプラス <6961> 、ＪＶＣケンウ <6632>

11. 建設業(0253) -0.71 九電工 <1959> 、四電工 <1939> 、明星工 <1976>

12. 倉庫・運輸(0274) -1.17 三菱倉 <9301> 、日新 <9066> 、上組 <9364>

13. 水産・農林業(0251) -1.29 ニッスイ <1332> 、マルハニチロ <1333> 、サカタタネ <1377>

14. 保険業(0280) -1.29 東京海上 <8766> 、アニコムＨＤ <8715> 、ＳＯＭＰＯ <8630>

15. 石油・石炭(0259) -1.33 ニチレキＧ <5011> 、ＥＮＥＯＳ <5020> 、日本コークス <3315>

16. 電気・ガス(0270) -1.37 北陸電 <9505> 、北ガス <9534> 、北海電 <9509>

17. 証券・商品(0279) -1.41 大和 <8601> 、マネックスＧ <8698> 、ＪＩＡ <7172>

18. サービス業(0283) -1.51 Ｖコマース <2491> 、エスエムエス <2175> 、クイック <4318>

19. ゴム製品(0260) -1.65 ＴＯＹＯ <5105> 、住友理工 <5191> 、ブリヂストン <5108>

20. その他金融業(0281) -1.87 ＳＢＩアルヒ <7198> 、プレミアＧ <7199> 、日証金 <8511>

21. 不動産業(0282) -2.15 大東建 <1878> 、ＪＳＢ <3480> 、三井不 <8801>

22. 小売業(0277) -2.22 インターメス <262A> 、Ｕアローズ <7606> 、三越伊勢丹 <3099>

23. 陸運業(0271) -2.41 阪急阪神 <9042> 、西武ＨＤ <9024> 、鴻池運輸 <9025>

24. 食料品(0254) -2.59 日ハム <2282> 、日清食ＨＤ <2897> 、キッコマン <2801>

25. 化学(0257) -2.62 富士フイルム <4901> 、中国塗 <4617> 、ノエビアＨＤ <4928>

26. 卸売業(0276) -2.67 三井物 <8031> 、伊藤忠 <8001> 、蝶理 <8014>

27. パルプ・紙(0256) -3.08 レンゴー <3941> 、ザ・パック <3950> 、王子ＨＤ <3861>

28. 銀行業(0278) -3.21 ちゅうぎんＦ <5832> 、京都ＦＧ <5844> 、ふくおかＦＧ <8354>

29. 機械(0265) -3.46 ＴＯＷＡ <6315> 、ダイキン <6367> 、カナデビア <7004>

30. 輸送用機器(0267) -3.79 三菱自 <7211> 、デンソー <6902> 、日野自 <7205>

31. 医薬品(0258) -4.19 第一三共 <4568> 、ペプドリ <4587> 、協和キリン <4151>

32. ガラス・土石(0261) -4.36 特殊陶 <5334> 、板硝子 <5202> 、ニチアス <5393>

33. 精密機器(0268) -6.55 松風 <7979> 、ＨＯＹＡ <7741> 、島津 <7701>



※上記の『【株価】上昇率／下落率 上位3銘柄』は、業種別指数が前週比プラスの場合は株価上昇率の上位3銘柄、前週比マイナスの場合は株価下落率の上位3銘柄を記載。



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