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¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/02/08¡ÛTravis Japan¤Î¾¾ÁÒ³¤ÅÍ¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëABC¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¥È¡¼¥¥ç¡¼¥«¥â¥Õ¥é¡¼¥¸¥å¥¢¥ï¡¼¡×¡ÊABC¥Æ¥ì¥Ó¡§Ëè½µÆüÍË¿¼Ìë0»þ10Ê¬¡Á¡¿¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡§Ëè½µÅÚÍË¿¼Ìë2»þ30Ê¬¡Á¡Ë¤ÎÂè4ÏÃ¤¬¡¢8Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
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