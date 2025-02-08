来週の主な予定 中国対米報復関税 パウエル議会証言、米消費者物価と小売売上高 マン英中銀委員 来週の主な予定 中国対米報復関税 パウエル議会証言、米消費者物価と小売売上高 マン英中銀委員

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来週の主な予定 中国対米報復関税 パウエル議会証言、米消費者物価と小売売上高 マン英中銀委員



・10日に中国対米報復関税発動 米国からの輸入品に最大15%の追加関税 トランプ氏「問題ない」

・パウエルFRB議長の半期に1度の議会証言、米上下両院で金融政策や経済情勢について語る

・米消費者物価指数と小売売上高 FRBはインフレ進展確認するまで利下げ急がない姿勢示す

・超タカ派マン英中銀委員、6日の金融政策会合で予想外に50bp大幅利下げ主張し市場を驚かせた

・週末ミュンヘン安全保障会議、トランプ米政権がウクライナ戦争終結案を発表と一部報道



10日（月）

中国が米国に報復関税発動、米国からの輸入品に最大15%の追加関税

米NY連銀インフレ期待（1月）

AIサミット開催（仏パリ、11日まで）



11日（火）

建国記念の日祝日

ベイリー英中銀総裁、金融市場の変化について講演

マン英中銀委員、経済見通しについて講演

パウエルFRB議長、上院銀行委員会で半期に1度の議会証言

ハマック・クリーブランド連銀総裁、経済見通しについて講演（質疑応答あり）

ウィリアムズNY連銀総裁、イベント講演（質疑応答あり）



12日（水）

米消費者物価指数（1月）

カナダ中銀議事録（1月29日開催分）

ウィリスNZ財務相、イベント講演

グリーン英中銀委員、講演

ナーゲル独連銀総裁、公的通貨金融機関フォーラム（OMFIF）で講演

エルダーソンECB理事、MNI「気候変動：金融政策への影響」出演

パウエルFRB議長、下院金融委員会で半期に1度の議会証言

ボスティック・アトランタ連銀総裁、経済見通しについて講演（質疑応答あり）

OPEC月報



13日（木）

日本国内企業物価指数（1月）

豪消費者インフレ期待（2月）

NZ中銀インフレ予想（第1四半期）

英GDP速報値（第4四半期）

ECB経済報告

スイス消費者物価指数（1月）

米生産者物価指数（1月）

米新規失業保険申請件数（8日終了週）

ナーゲル独連銀総裁、公的通貨金融機関フォーラム（OMFIF）で講演

ルビオ米国務長官がイスラエル、UAE、サウジアラビアを訪問（18日まで）



14日（金）

小枝淳子氏の日銀審議委員起用案の採決

米小売売上高（1月）

パネッタ伊中銀総裁、イベント講演

ミュンヘン安全保障会議（16日まで）トランプ米政権がウクライナ戦争終結案発表か



※予定は変更することがあります

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