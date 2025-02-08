日経225先物テクニカルポイント（8日夜間取引終了時点）
8日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比470円安の3万8370円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
40710.19円 ボリンジャーバンド3σ
40193.73円 ボリンジャーバンド2σ
39677.26円 ボリンジャーバンド1σ
39340.00円 一目均衡表・基準線
39195.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
39160.80円 25日移動平均
39085.00円 一目均衡表・転換線
39012.93円 75日移動平均
39005.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
38787.02円 7日日経平均株価現物終値
38762.00円 5日移動平均
38644.34円 ボリンジャーバンド-1σ
38616.05円 200日移動平均
38370.00円 8日夜間取引終値
38127.87円 ボリンジャーバンド2σ
37611.41円 ボリンジャーバンド3σ
株探ニュース
40710.19円 ボリンジャーバンド3σ
40193.73円 ボリンジャーバンド2σ
39677.26円 ボリンジャーバンド1σ
39340.00円 一目均衡表・基準線
39195.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
39160.80円 25日移動平均
39085.00円 一目均衡表・転換線
39012.93円 75日移動平均
39005.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
38787.02円 7日日経平均株価現物終値
38762.00円 5日移動平均
38644.34円 ボリンジャーバンド-1σ
38616.05円 200日移動平均
38370.00円 8日夜間取引終値
38127.87円 ボリンジャーバンド2σ
37611.41円 ボリンジャーバンド3σ
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