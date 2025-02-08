　8日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比470円安の3万8370円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

40710.19円　　ボリンジャーバンド3σ
40193.73円　　ボリンジャーバンド2σ
39677.26円　　ボリンジャーバンド1σ
39340.00円　　一目均衡表・基準線
39195.00円　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
39160.80円　　25日移動平均
39085.00円　　一目均衡表・転換線
39012.93円　　75日移動平均
39005.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
38787.02円　　7日日経平均株価現物終値
38762.00円　　5日移動平均
38644.34円　　ボリンジャーバンド-1σ
38616.05円　　200日移動平均
38370.00円　　8日夜間取引終値
38127.87円　　ボリンジャーバンド2σ
37611.41円　　ボリンジャーバンド3σ


株探ニュース