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¡¡https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_02783.html
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¡¡https://www.jpn-geriat-soc.or.jp/press_seminar/pdf/ACP_proposal.pdf
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