Æü»ºŽ¥¥Û¥ó¥ÀŽ¢Åý¹çÇËÃÌŽ£¤Ç·Þ¤¨¤ë»°É©¼«¤ÎÊ¬´ôÅÀ
2024Ç¯12·î23Æü¤Ë³«¤«¤ì¤¿¥Û¥ó¥À¤ÈÆü»º¼«Æ°¼Ö¤Î·Ð±ÄÅý¹ç¤Ë¸þ¤±¤¿¸¡Æ¤¤Îµ¼Ô²ñ¸«¡£¤³¤ÎÅý¹ç¤Ë¡Ö»²²è¡¦´ØÍ¿¡×¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¤È¤·¤¿»°É©¼«Æ°¼Ö¡¢²ÃÆ£Î´Íº¼ÒÄ¹¤ÏÅö½é¤³¤Î²ñ¸«¤Ë½ÐÀÊ¤·¤Ê¤¤Í½Äê¤À¤Ã¤¿¡Ê»£±Æ¡§º£°æ¹¯°ì¡Ë
¡Ö¾Ç¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¡£²æ¡¹¤Î¶¯¤ß¤¬À¸¤«¤»¤ë·Á¤ò¸«¶Ë¤á¤ë¤À¤±¤À¡×
¥Û¥ó¥À¤ÈÆü»º¼«Æ°¼Ö¤Î·Ð±ÄÅý¹ç¤¬ÇËÃÌÇ»¸ü¤È¤Ê¤ëÃæ¡¢»°É©¼«Æ°¼Ö¹©¶È¤Î´´Éô¤Ï¤½¤¦¤Ä¤Ö¤ä¤¤¤¿¡£
2¼Ò¤¬¶¨µÄ¤·¤Æ¤¤¤¿·Ð±ÄÅý¹ç¤Ë¡¢»°É©¼«¤Ï¡Ö»²²è¡¦´ØÍ¿¤ª¤è¤Ó¥·¥Ê¥¸¡¼µý¼õ¡×¤Î²ÄÇ½À¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤¿¡£1·îËö¤Ë¤Ï¸¡Æ¤·ë²Ì¤ò½Ð¤¹Í½Äê¤À¤Ã¤¿¡£¤¬¡¢2¼Ò¤Î¶¨µÄ¤¬¿Ê¤Þ¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢Àµ¼°¤Ê¥¹¥¿¥ó¥¹¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤¿¡£
·ë¶É¡¢ÅÚÂæ¤È¤Ê¤ë2¼Ò¤Î·Ð±ÄÅý¹ç¤¬±À»¶Ì¸¾Ã¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢»°É©¼«¤ÎÀè¹Ô¤¤âÉÔÆ©ÌÀ´¶¤¬Áý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö»²²è¤Î·Á¡×¤ò·è¤á¤ë¤Î¤Ï»°É©¥°¥ë¡¼¥×
¤â¤È¤â¤È»°É©¼«¤¬2¼ÒÏ¢¹ç¤Ë¡Ö»²²è¡¦´ØÍ¿¡×¤¹¤ë¤³¤È¤Ï´ûÄêÏ©Àþ¤Ç¡¢¤â¤Ã¤Ñ¤é¸¡Æ¤¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡Ö¤É¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¡×¤Ç¤¢¤ë¤«¤À¤Ã¤¿¡£¥Û¥ó¥À¡¢Æü»º¤ËÊï¤¦¤Ê¤é¡¢»ý¤Á³ô²ñ¼Ò¤Î»±²¼¤Ë100¡ó»Ò²ñ¼Ò¤È¤Ê¤ë¤Î¤¬¼«Á³¤À¤¬¡¢¤³¤Î°Æ¤ÏÁá¡¹¤Ë¸«ÀÚ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢»°É©¼«¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤ò»ý¤Ä»°É©¥°¥ë¡¼¥×¤¬»ý¤Á³ô²ñ¼ÒÊý¼°¤ËÄñ¹³´¶¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤À¡£
»°É©¼«¤Ï¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÃæ³Ë¤Ç¤¢¤ë»°É©½Å¹©¶È¤Î¼«Æ°¼ÖÉôÌç¤ò¸»Î®¤Ë»ý¤Ä¡£¸½ºß¤â»°É©¾¦»ö¤¬20¡ó¤Î³ô¼°¤òÊÝÍ¤¹¤ëÂç³ô¼ç¤Ç¤¢¤ê¡¢½Å¹©¤ä»°É©UFJ¶ä¹Ô¤Î½Ð»ñ¤â»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
»°É©¼«¤Î¼Ò³°¼èÄùÌò13¿Í¤Î¤¦¤Á4¿Í¤¬¾¦»ö¤ä½Å¹©¡¢¶ä¹Ô¤Î½Ð¿È¼Ô¡£±Ä¶ÈÃ´Åö¤ÎÃæÂ¼Ã£É×Éû¼ÒÄ¹¤Ï¾¦»ö¡¢¾¾²¬·òÂÀÏºÉû¼ÒÄ¹·óCFO¡ÊºÇ¹âºâÌ³ÀÕÇ¤¼Ô¡Ë¤Ï¶ä¹Ô¤«¤é¤Î°ÜÀÒÁÈ¤À¡£¤È¤¯¤Ë¾¦»ö¤È¤ÏÅìÆî¥¢¥¸¥¢¤ò¼´¤ËÈÎÇä¤ä¥¢¥Õ¥¿¡¼¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç¶¯ÎÏ¤Ê»Ù±ç¤ò¼õ¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢Îò»ËÅª¤Ë¤â¿ÍºàÌÌ¤Ç¤â¡¢»ö¶È¾å¤â´Ø·¸¤¬¿¼¤¤¡£
¤À¤¬¡¢»ý¤Á³ô²ñ¼Ò¤Ç¤Î·Ð±ÄÅý¹ç¤Î¾ì¹ç¡¢»°É©¼«¤Î»þ²ÁÁí³Û¤Ï¥Û¥ó¥À¤Î13Ê¬¤Î1¡¢Æü»º¤Î3Ê¬¤Î1¤·¤«¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢Æ±¼Ò³ô¼ç¤Î»ý¤Á³ô²ñ¼Ò¤Ø¤Î½Ð»ñÎ¨¤Ï6¡óÄøÅÙ¤Ë¤È¤É¤Þ¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢»ý¤Á³ô²ñ¼Ò¤ËÂÐ¤¹¤ë»°É©¥°¥ë¡¼¥×¤Î½Ð»ñÈæÎ¨¤Ï1¡óÂæ¤È¤Ê¤ê¡¢·Ð±Ä¤Ø¤Î±Æ¶ÁÎÏ¤ò¼º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤·¤«¤â¡¢¾å¾ì¤¹¤ë¤Î¤Ï»ý¤Á³ô²ñ¼Ò¤Ç¡¢»±²¼¤Î»ö¶È²ñ¼Ò¤Ï¾å¾ìÇÑ»ß¤È¤Ê¤ë¡£
¤³¤ÎÅÀ¤â»°É©¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥Í¥Ã¥¯¤È¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£¡Ö»°É©¼«¤Ë·èÄê¸¢¤Ï¤Ê¤¤¡×¡£¤¢¤ë»°É©¼«´´Éô¤ÏÎ¨Ä¾¤Ë¤½¤¦¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö»°É©¥Ö¥é¥ó¥É¡×¤Î½Å¤ß¤â»²²èÊý¼°¤Î¸¡Æ¤¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤¿¡£¡Ö¥¹¥ê¡¼¥À¥¤¥ä¡×¤Î¥í¥´¤Ï»°É©¥°¥ë¡¼¥×¤Î¡Ö»°É©¼ÒÌ¾¾¦É¸°Ñ°÷²ñ¡×¤Ç¸·¤·¤¯µ¬Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£»°É©¼«¤ä»°É©¥°¥ë¡¼¥×¤Î´´Éô¤é¤«¤é¡Ö»ñËÜ´Ø·¸¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¥°¥ë¡¼¥×¤«¤é³°¤ì¤ì¤Ð¡¢¥¹¥ê¡¼¥À¥¤¥ä¤Î¥í¥´¤Ï»ÈÍÑ¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤¦À¼¤â¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤Î¤¿¤á¡¢Æü»º¤¬³ô¼°¤Î27¡ó¤ò»ý¤Ä¸½ºß¤Î·Á¤Ç¡¢2¼Ò¤Î·Ð±ÄÅý¹ç¤Ë¡Ö»²²è¡¦´ØÍ¿¡×¤¹¤ëÊý¸þ¤Ç¸¡Æ¤¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¤¬¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¸¡Æ¤¤ÏÌµÂÌ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£º£¸å¤Î¾ÇÅÀ¤ÏÆü»º¤Î»±²¼¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¤¤Ä¤Å¤±¤ë¤«¡¢ÊÌ¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤òÃµ¤¹Æ»¤òÁª¤Ö¤«¤À¡£
ËÌÊÆ¤ÈÃæ¹ñ¤È¤¤¤¦2Âç»Ô¾ì¤Ç¶ìÀï¤¹¤ëÆü»º¤Ï·Ð±Ä¤¬ÍÉ¤é¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£ÅöÌÌ¤Ï¼«¼çºÆ·ú¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¸«¤é¤ì¤ë¤¬¡¢¤¤¤º¤ì¤Ë¤·¤íÂçµ¬ÌÏ¤Ê¥ê¥¹¥È¥é¤ÏÉÔ²ÄÈò¤À¡£»ñ¶â·«¤ê¤Ï¸·¤·¤¯¡¢ÊÝÍ¤¹¤ë»°É©¼«³ô¤ò¼êÊü¤¹²ÄÇ½À¤Ï·è¤·¤ÆÄã¤¯¤Ï¤Ê¤¤¡£
µÞî±·è¤Þ¤Ã¤¿²ÃÆ£¼ÒÄ¹¤Î²ñ¸«»²²Ã
»°É©¼«¤Ë¤Ï¥Û¥ó¥À¤â½©ÇÈ¤òÁ÷¤ë¡£¤¢¤ë¥Û¥ó¥À´´Éô¤¬¡Ö¥¹¥±¡¼¥ë¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢²æ¡¹¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È´Ø¿´¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò±£¤µ¤Ê¤¤¡£¡Ö¥Û¥ó¥À¤ÎÁÀ¤¤¤ÏÆü»º¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤â¤È¤â¤È¥¦¥Á¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¸ì¤ë»°É©¼«´´Éô¤â¤¤¤ë¡£
¡Ö²ÃÆ£¼ÒÄ¹¤â²ñ¸«¤Ë½ÐÀÊ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×
Ê£¿ô¤Î´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Û¥ó¥À¤ÈÆü»º¤¬·Ð±ÄÅý¹ç¶¨µÄ¤òÈ¯É½¤·¤¿ºòÇ¯12·î23Æü¤Îµ¼Ô²ñ¸«¡¢Åö½é¤ÎÍ½Äê¤Ç¤Ï»°É©¼«¤Î²ÃÆ£Î´Íº¼ÒÄ¹¤Ï½ÐÀÊ¤·¤Ê¤¤¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¡£·Ð±ÄÅý¹ç¤Ø¸þ¤±¤¿´ðËÜ¹ç°Õ¤ò·ë¤ó¤À2¼Ò¤È»°É©¼«¤Ç¤ÏÃÖ¤«¤ì¤¿Î©¾ì¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë°Û¤Ê¤ë¤¦¤¨¡¢³¤³°½ÐÄ¥¤âÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤À¡£
¤·¤«¤·¡¢³¤³°½ÐÄ¥¤ÏÄ¾Á°¤Ë¥¥ã¥ó¥»¥ë¤µ¤ì¡¢²ñ¸«¤Î¤Ò¤ÊÃÅ¤Ë²ÃÆ£¼ÒÄ¹¤âÊÂ¤ó¤À¡£¡Ö¡Ê¥Û¥ó¥À¤Î¡Ë»°Éô¡ÊÉÒ¹¨¡Ë¼ÒÄ¹¤Î¶¯¤¤°Õ¸þ¤¬Æ¯¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¥¢¥¦¥È¥é¥ó¥À¡¼PHEV¡×¤ÏÆüËÜ¥á¡¼¥«¡¼¤ÎPHV¤È¤·¤Æ¤â¤Ã¤È¤âÀ®¸ù¤·¤Æ¤¤¤ë¼Ö¼ï¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡Ê¼Ì¿¿¡§»°É©¼«Æ°¼Ö¹©¶È¡Ë
¥Û¥ó¥À¤ÈÆü»º¤Ç¤Ï¾¦ÉÊ¤äÆÀ°ÕÃÏ°è¤Î½Å¤Ê¤ê¤¬Â¿¤¤¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢¥Û¥ó¥À¤È»°É©¼«¤Ç¤ÏÊä´°´Ø·¸¤¬À®Î©¤¹¤ë¡£¥Û¥ó¥À¤ÎÂ¸ºß´¶¤¬Çö¤¤ÅìÆî¥¢¥¸¥¢»Ô¾ì¤Ç¤Ï¥¹¥ê¡¼¥À¥¤¥ä¤Î¥Ö¥é¥ó¥ÉÎÏ¤¬º¬¶¯¤¤¡£
´Ä¶À¤ÈÍøÊØÀ¤Ç¼ûÍ×¤¬¹¤¬¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¥×¥é¥°¥¤¥ó¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¼Ö¡ÊPHV¡Ë¤Ç¤â¥Û¥ó¥À¤¬ÆÀ°Õ¤È¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢»°É©¼«¤Ï´ú´Ï¼Ö¼ï¡Ö¥¢¥¦¥È¥é¥ó¥À¡¼PHEV¡×¤ò¼´¤Ë¶¥ÁèÎÏ¤Î¤¢¤ë¾¦ÉÊ¤ò¤½¤í¤¨¤ë¡£ËÌÊÆ¤ä¿·¶½¹ñ¤Ç¿Íµ¤¤Î¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¥È¥é¥Ã¥¯¤â¥Û¥ó¥À¤¬»ý¤¿¤Ê¤¤À½ÉÊÎÎ°è¤ò»°É©¼«¤Ï»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Û¥ó¥À¤«¤é¸«¤ì¤Ð¡¢¥¢¥Õ¥¿¡¼¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ä¥¨¥Í¥ë¥®¡¼ÎÎ°è¤Ç¶¯¤ß¤ò»ý¤Ä»°É©¾¦»ö¤ÎÂ¸ºß¤â»°É©¼«¤ÎÌ¥ÎÏ¤Î1¤Ä¤À¡£
¤â¤Ã¤È¤â¡¢µÒ´ÑÅª¤Ê»°É©¼«¤Î¼ÂÎÏ¤Ï·è¤·¤Æ¹â¤¯¤Ê¤¤¡£ÈÎÇäÂæ¿ô80ËüÂæ¶¯¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Î¾èÍÑ¼Ö¥á¡¼¥«¡¼¤È¤·¤ÆºÇ²¼°Ì¤À¡£
¶ÈÀÓ¤Ë¤â±¢¤ê¤¬¤ß¤é¤ì¤ë¡£2·î3Æü¤Ë¤Ï2025Ç¯3·î´ü¤Î±Ä¶ÈÍø±×¸«ÄÌ¤·¤ò35¡ó²¼Êý½¤Àµ¤·¤¿¡£¼çÎÏ¤ÎÅìÆî¥¢¥¸¥¢¤äËÌÊÆ¤Ê¤ÉÉý¹¤¤ÃÏ°è¤ÇÈÎÇä¤¬²¼¿¶¤ì¤¹¤ë¤Û¤«¡¢ÈÎÇäÈñÍÑ¤¬´ü½é·×²è¤è¤ê¤âÌó200²¯±ß¶á¤¯ËÄ¤ì¾å¤¬¤ë¤³¤È¤¬¸¶°ø¤À¡£
±Ä¶ÈÍø±×Î¨¤Î¸«ÄÌ¤·¤Ï4.5¡ó¤È¡¢Á°´üÈæ¤Ç2.3¥Ý¥¤¥ó¥È°²½¤¹¤ë¡£»°É©¼«¤Ï2026Ç¯3·î´ü¤Î±Ä¶ÈÍø±×Î¨¤ò7¡ó¤È¤¹¤ëÃæ´ü·Ð±Ä·×²èÌÜÉ¸¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¡ÖÅö½éÁÛÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Þ¥¤¥Ê¥¹Í×°ø¤¬Âç¤¤¯±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ê²ÃÆ£¼ÒÄ¹¡Ë¤È¤·¤ÆÃ£À®¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦Ç§¼±¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¸·¤·¤¤¾õ¶·¤òÂÇÇË¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢»°É©¼«¤Ï¡Ö¼«¼Ò¤Î¶¯¤ß¡×¤òËá¤¤¢¤²¤ëÆ°¤¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¥È¥é¥Ã¥¯¡Ö¥È¥é¥¤¥È¥ó¡×¡£»°É©¼«¤é¤·¤µ¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¼Ö¤Î1¤Ä¤À¡Ê¼Ì¿¿¡§»°É©¼«Æ°¼Ö¡Ë
¡Ö¤é¤·¤µ¡×¤ÎºÆÄêµÁ¤Ç¥Ö¥é¥ó¥É¶¯²½
1·î²¼½Ü¤Ë¤ÏËÌ³¤Æ»¤Ë¥á¥Ç¥£¥¢¤ò¾·¤¤¤¿Àã¾å»î¾è²ñ¤ò¼Â»Ü¡£Ä¹Ç¯ÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿4¶î¤ÎÀ©¸æµ»½Ñ¤ä¼ÖÎ¾¤ÎÂÑµ×À¡¢ÅÅÆ°²½µ»½Ñ¤ò¼«¼Ò¤Î¶¯¤ß¤È¤·¤Æ¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£²ÃÆ£¼ÒÄ¹¤Ï¡Ö²Á³Ê¤ä¥³¥¹¥È¤Î¶¥Áè¤¬¸·¤·¤¤ÎÎ°è¤Ç¾¡Éé¤ò¤·¤Æ¤â¾Íè¤Ë¥×¥é¥¹¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£Â¾¼Ò¤Èº¹ÊÌ²½¤ò¤·¤Æ¡¢¥Ë¥Ã¥Á¤Ê¼ûÍ×¤ò¼è¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯¡×¤È¶¯Ä´¤¹¤ë¡£
2019Ç¯¤Ë¼ÒÄ¹½¢Ç¤°Ê¹ß¡¢¡Ö»°É©¼«Æ°¼Ö¤é¤·¤µ¡×¤òµá¤á¤ë²ñµÄÂÎ¤òÎ©¤Á¾å¤²¤¿²ÃÆ£¼ÒÄ¹¡£¡Ö¤é¤·¤µ¡×¤ÎÂåÉ½Îã¤¬¡¢¹Û»³¤ä»³Æ»¤Ê¤É¤Î°Ï©ÁöÇËÀ¤ËÍ¥¤ì¤ë¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¥È¥é¥Ã¥¯¡Ö¥È¥é¥¤¥È¥ó¡×¡£ÅìÆî¥¢¥¸¥¢¤òÃæ¿´¤ËÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢2024Ç¯¤Ë¤ÏÆüËÜ»Ô¾ì¤Ë¤âÅêÆþ¡£498Ëü±ß¤«¤é¤È·è¤·¤Æ°Â¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¤³¤À¤ï¤ê¤Î¶¯¤¤¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¿Íµ¤¤òÇî¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¢¥¦¥È¥é¥ó¥À¡¼PHEV¤ä·Ú¼«Æ°¼Ö¤Ç¤âÆâ³°Áõ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤äµ¡Ç½¡¢ÀÇ½¤ËÆÃÄ§¤ò»ý¤¿¤»¤¿¥¯¥ë¥Þ¤Å¤¯¤ê¤ò½Å»ë¤¹¤ë¡£¤«¤Ä¤Æ¤Î¡Ö¥Ñ¥¸¥§¥í¡×¤Î¤è¤¦¤Ê¼ñÌ£À¤Î¹â¤µ¤ä¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥¤¥á¡¼¥¸¤È¤¤¤Ã¤¿¥Ö¥é¥ó¥ÉÎÏ¤ÎºÆ¹½ÃÛ¤ò¿Þ¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¸½Ãæ·×¤Ç¤Ï½ÅÅÀÃÏ°è¤òÅìÆî¥¢¥¸¥¢¤ä¥ª¥»¥¢¥Ë¥¢¤È¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢Â²¼¤Ç¤Ï±Ä¶ÈÍø±×¤Î5³ä¤òËÌÊÆ¤Ç²Ô¤°¡£¤³¤Î¤¿¤á»°É©¼«¤Ç¤ÏËÌÊÆ¤Ë²¤½£¤äÆüËÜ¤â²Ã¤¨¤¿Àè¿Ê¹ñ»Ô¾ì¤ò¤â¤¦°ìÅÙÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¯¹Í¤¨¤À¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡ÖÅìÆî¥¢¥¸¥¢¤ò¼´¤Ë¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤Ç°ÂÄêÅª¤Ë²Ô¤²¤ëÂÎÀ©¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¡Ê»°É©¼«´´Éô¡Ë¡£
»°É©¼«¤Ï2009Ç¯¤Ë·ÚEV¡Öi-MiEV¡Ê¥¢¥¤¡¦¥ß¡¼¥Ö¡Ë¡×¤òÈ¯Çä¤·¤¿EV¤ÎÀè¶î¼Ô¤Î1¼Ò¤À¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¡ÖÆü»º¥µ¥¯¥é¡×¤È·»Äï¼Ö¤Î¡ÖeK¥¯¥í¥¹ EV¡×¤Ê¤É¿ô¼Ö¼ï¤ò½Ð¤·¤¿ÄøÅÙ¡£ÅöÌÌ¤ÎÅÅÆ°²½ÀïÎ¬¤Ç¤ÏPHV¤ä¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¼Ö¡ÊHV¡Ë¤ÇÀï¤¦Êý¿Ë¤À¤¬¡¢³Æ¹ñ¤Îµ¬À©¤ä¼ûÍ×¤òÆ§¤Þ¤¨¤ë¤ÈEV¤ÎºÆ¶¯²½¤ÏÈò¤±¤ÆÄÌ¤ì¤Ê¤¤¡£
ÅÅÃÓ¤ä¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤Ø¤ÎÅê»ñ¶¥Áè¤Ë¾¡¤Á»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤«¤Ï»°É©¼«¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÆñÂê¤À¡£²ÃÆ£¼ÒÄ¹¤Ï¤«¤Í¤Æ¡Ö²æ¡¹Ã±ÆÈ¤Ç¤¹¤Ù¤Æ¤ò¤ä¤ë¤Ë¤Ï¸Â³¦¤¬¤¢¤ë¡£Íê¤ë¤Ù¤½ê¤ÏÍê¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¿¡£
Æü»º¤Î»±²¼¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤ë¤Î¤«¡¢¿·¤¿¤Ê¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤òµá¤á¤ë¤Î¤«¡¼¡¼¡£ÈÎÇäÂæ¿ô80ËüÂæ¶¯¤Î¾®µ¬ÌÏ¥á¡¼¥«¡¼¤ÏÀ¸¤»Ä¤ëÆ»¤ò¤É¤³¤Ë¸«½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡Ê²£»³ È»Ìé ¡§ ÅìÍÎ·ÐºÑ µ¼Ô¡Ë