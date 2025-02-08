´Ú¹ñ¸ì¤ÎÃ±¸ì¤ò¤É¤ó¤É¤ó³Ð¤¨¤é¤ì¤ë¡Ö¤¹¤´¤¤ÊÙ¶¯Ë¡¡×¤È¤Ï¡©
2025Ç¯¤â¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë1¥ö·î¤¬²á¤®¡¢¤â¤¦2·î¡£¡Öº£Ç¯¤³¤½´Ú¹ñ¸ì¤ò³Ð¤¨¤ÆÏÃ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¡Ö´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¤ò»úËë¤Ê¤·¤Ç³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¡×¤È¡¢´Ú¹ñ¸ì¤Î½¬ÆÀ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤Ê¿Í¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ê¤Î¤¬¡¢¡Ø¥¼¥í¤«¤é¤ï¤«¤ë¡ª ³Ú¤·¤¯Â³¤±¤é¤ì¤ë¡ª ´Ú¹ñ¸ì1Ç¯À¸¡Ù¡Ê¥Ï¥ó¥°¥ë¥Î¡¼¥È²ÃÆ£Ãø¡Ë¤À¡£¡Ö¤³¤ó¤ÊËÜ¤¬¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¤Æ³Ú¤·¤¤¡×¡ÖËÜÅö¤Ë¥¼¥í¤«¤é¤ï¤«¤ë¡¢½é¿´¼Ô¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Î1ºý¡×¤ÈÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë°ìºý¡£º£²ó¤ÏÃø¼Ô¤Î¥Ï¥ó¥°¥ë¥Î¡¼¥È²ÃÆ£»á¤Ë¡Ö´Ú¹ñ¸ì¤¬¤É¤ó¤É¤ó¿È¤Ë¤Ä¤¯¤ª¤¹¤¹¤á¤ÎÊÙ¶¯Ë¡¡×¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
´Ú¹ñ¸ì¤ÎÃ±¸ì¤Ï¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÊÙ¶¯¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¡©
¡Öº£Ç¯¤Ï´Ú¹ñ¸ì¤òÏÃ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤¾¡ª¡×¤ÈÌÜÉ¸¤ò·è¤á¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÊÙ¶¯¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡¢¤É¤³¤«¤éÊÙ¶¯¤ò»Ï¤á¤Æ¤¤¤¤¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¿Í¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢º£²ó¤Ï´Ú¹ñ¸ì¤ÎÊÙ¶¯ÊýË¡¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
´Ú¹ñ¸ì¤ò³Ð¤¨¤ë¤È¤¤Ï¡¢¤Þ¤º¤Ï¼«Ê¬¤Î¹¥¤¤Ê´Ú¹ñ¸ì¤ÎÃ±¸ì¤ä¥Õ¥ì¡¼¥º¤ò¥«¥¿¥«¥Ê¤Ç¤¤¤¤¤Î¤Ç¡¢ÌÜ¤Ç¸«¤Æ¡¢¼ª¤ÇÊ¹¤¤¤Æ¡¢¸ý¤Ë½Ð¤·¤Æ¾¯¤·¤º¤Ä³Ð¤¨¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤½¤Î¤¢¤È¤Ï¡´Ú¹ñ¸ì¤ÎÊ¸»ú¡á¥Ï¥ó¥°¥ë¤ò³Ð¤¨¤ë¡ÊÁá¤¤¿Í¤À¤È1Æü¤Ç³Ð¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡Ë¢ª¢´Ú¹ñ¸ì¤ÎÃ±¸ì¤ò³Ð¤¨¤ë¢ª£Ê¸Ë¡¤ò³Ð¤¨¤ë¢ª¤Ã±¸ì¤ÈÊ¸Ë¡¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ÆÊ¸¤ò¤Ä¤¯¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÂçÂÎ¤ÎÎ®¤ì¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡Ö´Ú¹ñ¸ì¤ÎÃ±¸ì¤Î³Ð¤¨Êý¡×¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¸ì¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë´Ú¹ñ¸ì¤Ï¤±¤Ã¤³¤¦¤¢¤ë¡ª
´Ú¹ñ¸ì¤ÎÃ±¸ì¡¢¤¸¤Ä¤ÏÆüËÜ¸ì¤Ë»÷¤¿¤â¤Î¤¬¤±¤Ã¤³¤¦¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢ÆüËÜ¸ì¤Î¡Ö·×»»¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ï´Ú¹ñ¸ì¤Ç¡Ö¥±¥µ¥ó¡Ê계산¡Ë¡×¤È¸À¤Ã¤¿¤ê¡¢¡Ö´ÊÃ±¡×¤Ï¡Ö¥«¥ó¥À¥ó¡Ê간단¡Ë¡×¤È¸À¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£³Ð¤¨¤ä¤¹¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¼«Ê¬¤¬¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¡¢³Ð¤¨¤ä¤¹¤¤¤È»×¤¨¤ëÃ±¸ì¤«¤é³Ð¤¨¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¥¹¥Þ¥Û¾å¤Ë¡ÖÃ±¸ìÄ¢¡×¤ò¤Ä¤¯¤ë
¡ÖÃ±¸ìÄ¢¤ò¤Ä¤¯¤í¤¦¡×¤È¤¤¤¦¤È¡¢¥Î¡¼¥È¤òÇã¤Ã¤¿¤ê¡¢Ã±¸ì¥«¡¼¥É¤òÇã¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¼ê½ñ¤¤Ç½ñ¤¤¤¿Ã±¸ìÄ¢¤ò»ý¤ÁÊâ¤¯¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤ò»ý¤Ä¿Í¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£
¼ê½ñ¤¤â¤â¤Á¤í¤ó¤¤¤¤¤Ç¤¹¡ª ¤Ç¤â¡¢¥Î¡¼¥È¤òÇã¤¦¤Î¤¬ÌÌÅÝ¤Ê¾ì¹ç¤Ï¡¢¥¹¥Þ¥Û¤µ¤¨¤¢¤ì¤ÐÃ±¸ìÄ¢¤òºî¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤â»È¤¤¾¡¼ê¤â¤¤¤¤¡ª
º£²ó¤´¾Ò²ð¤¹¤ëÃ±¸ìÄ¢¤ò¤Ä¤¯¤ëÊýË¡¤Ï¡¢¡ÖGoogle¥¹¥×¥ì¥Ã¥É¥·¡¼¥È¡×¤ò»È¤Ã¤¿ÊýË¡¤Ç¤¹¡£
Google¥¹¥×¥ì¥Ã¥É¥·¡¼¥È¤È¤Ï¡¢¥¦¥§¥Ö¾å¤ÇÊÔ½¸²ÄÇ½¤ÊÉ½·×»»¥½¥Õ¥È¤Ç¡¢Google¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òºîÀ®¤¹¤ì¤Ð»È¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¤¹¤Ù¤ÆÌµÎÁ¤Ç¤¹¡£
¥¨¥¯¥»¥ë¤Î¤è¤¦¤ËÉ½¤ä¥°¥é¥Õ¡¢·×»»¼°¤ò»È¤Ã¤Æ¥Ç¡¼¥¿¤òÀ°Íý¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Ã±¸ìÄ¢¤ÎºîÀ®¤Î¤·¤«¤¿¤Ï¡©
¶ñÂÎÅª¤ÊÃ±¸ìÄ¢¤Î¤Ä¤¯¤ê¤«¤¿¤ò¸«¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£²¼¤Î¿Þ¤ò¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Þ¤º¤Ï³Ð¤¨¤¿¤¤Ã±¸ì¤ò1ÎóÌÜ¡ÊAÎó¡Ë¤ËµÆþ¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ2ÎóÌÜ¡ÊBÎó¡Ë¤Ë¤½¤ÎÃ±¸ì¤ÎÆüËÜ¸ìÌõ¤òµÆþ¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤Îºî¶È¤ò2¹ÔÌÜ¡¢3¹ÔÌÜ¤È·«¤êÊÖ¤·Ã±¸ìÄ¢¤òºîÀ®¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
³Ð¤¨¤¿¤¤Ã±¸ì¤òÆþÎÏ¤·½ª¤¨¤¿¤é¡¢°Åµ³«»Ï¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤º¤Ï´Ú¹ñ¸ì¤ÈÆüËÜ¸ìÌõ¤ò¸«¤Ê¤¬¤é³Ð¤¨¡¢³Ð¤¨¤¿¤È»×¤Ã¤¿¤é2ÎóÌÜ¡ÊBÎó¡Ë¤ò¥¿¥Ã¥×¤·¤ÆÉ½¼¨¤µ¤ì¤¿±¦Ìð°õ¤ò²¡¤·¤Æ¡ÖÎó¤òÈóÉ½¼¨¡×¤ò²¡¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤¹¤ë¤ÈÆüËÜ¸ìÌõ¤ÎÎó¤¬ÈóÉ½¼¨¤Ë¤Ê¤ê¡¢´Ú¹ñ¸ì¤ò½ñ¤¤¤¿1ÎóÌÜ¡ÊAÎó¡Ë¤À¤±¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¤¹¤ì¤Ð¡¢ÆüËÜ¸ìÌõ¤ò¸«¤º¤Ë´Ú¹ñ¸ì¤À¤±¤ò¸«¤Æ¡¢ÆüËÜ¸ìÌõ¤òÅú¤¨¤é¤ì¤ë¤«³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
µÕ¤Ë¡¢´Ú¹ñ¸ì¤ò±£¤»¤Ð¡¢ÆüËÜ¸ì¤ò¸«¤Ê¤¬¤é´Ú¹ñ¸ì¤ÎÃ±¸ì¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
²¿ÅÙ¤â·«¤êÊÖ¤·¤Æ½çÈÖÄÌ¤ê¤Ë³Ð¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ç¤â¥é¥ó¥À¥à¤ËÊÂ¤ÓÂØ¤¨¤ëµ¡Ç½¡Ê¥Ñ¥½¥³¥óÍøÍÑ»þ¤Î¤ß»ÈÍÑ²ÄÇ½¤Êµ¡Ç½¡Ë¤ò»È¤¨¤Ð¡¢µÆþ¤·¤¿Ã±¸ì¤¬¥Ð¥é¥Ð¥é¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢ºÆÅÙ¤Á¤ã¤ó¤È³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥¹¥Þ¥Û¤ÇºîÀ®¤·¤¿¥¹¥×¥ì¥Ã¥É¥·¡¼¥È¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤â¤É¤³¤Ç¤â¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤â¤·¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤¬»È¤¨¤Ê¤¤´Ä¶¤Ç¤âÃ±¸ì¤òµÆþ¤·¤¿¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢¡Ö¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó¤Ç»ÈÍÑ²½¡×¤È¤·¤Æ¤ª¤±¤ÐÌäÂê¤Ê¤¯ÍøÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿°ÜÆ°»þ´Ö¤ä¶õ¤¤¤¿»þ´Ö¤ËÊÙ¶¯¤Ç¤¤Æ¤È¤Æ¤âÊØÍø¤Ç¤¹¡£
´Ú¹ñ¸ì¤ÎÃ±¸ìÆþÎÏ¤Ï¡Ö¥¹¥Þ¥Û¤Ç¼Ì¿¿¤ò»£¤ë¡×¤À¤±¤Ç¤Ç¤¤ë¾ì¹ç¤â
Ã±¸ìÄ¢¤òºî¤ë¤¿¤á¤Ë´Ú¹ñ¸ì¤òÆþÎÏ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤Þ¤À´Ú¹ñ¸ì¤ÎÊ¸»ú¤ò¤Á¤ã¤ó¤È³Ð¤¨¤Æ¤Ê¤¤¡£ÆþÎÏ¤ò´Ö°ã¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«ÉÔ°Â¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦¾ì¹ç¤Ë´ÊÃ±¤ÊÆþÎÏÊýË¡¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¹¥Þ¥Û¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¥Æ¥¥¹¥ÈÇ§¼±µ¡Ç½¡×¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢´Ú¹ñ¸ì¤ÎÊ¸»ú¤ò»£±Æ¤·¤Æ¡¢¼Ì¿¿¤ÎÃæ¤ÎÊ¸»ú¤òÄ¹²¡¤·¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤ÎÊ¸»ú¤ò¥³¥Ô¡¼¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¥¹¥Þ¥Û¤Îµ¡¼ï¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¡£Ê¸»ú¤òÇ§¼±¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÀßÄê¤¬É¬Í×¤Ê¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹
¤½¤Î¥³¥Ô¡¼¤·¤¿Ê¸»ú¤ò¥¹¥×¥ì¥Ã¥É¥·¡¼¥È¤Çºî¤Ã¤¿Ã±¸ìÄ¢¤Ë¥Ú¡¼¥¹¥È¤¹¤ì¤Ð¡¢´ÊÃ±¤Ë´Ú¹ñ¸ì¤ÎÊ¸»ú¤òÆþÎÏ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤¦¡¢´Ú¹ñ¸ì¤ÎÊ¸»ú¤¬ÂÇ¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢Ã±¸ìÄ¢¤òºî¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡ª
º£²ó¤´¾Ò²ð¤·¤¿ÊýË¡¤Ï¡¢ËÍ¤¬¼ÂºÝ¤Ë´Ú¹ñ¤Ç¸ì³ØÎ±³Ø¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÊÙ¶¯Ë¡¤Ç¤¹¡£
º£¤Î»þÂå¤Ï¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ë¾ðÊó¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¡¢ÌµÎÁ¤ÇÊÙ¶¯¤Ç¤¤ë»þÂå¤Ç¤¹¡£
¤¼¤Ò¤´¼«¿È¤Ë¤¢¤Ã¤¿ÊÙ¶¯ÊýË¡¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¡¢´Ú¹ñ¸ì¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¡Ø¥¼¥í¤«¤é¤ï¤«¤ë¡ª ³Ú¤·¤¯Â³¤±¤é¤ì¤ë¡ª ´Ú¹ñ¸ì1Ç¯À¸¡Ù¤Ï¡¢¤¹¤°¤Ë»È¤¨¤ëÊØÍø¤ÊÃ±¸ì¡¢¥Õ¥ì¡¼¥ºËþºÜ¡ª ÃÎ¼±¥¼¥í¤«¤é³Ú¤·¤¯´Ú¹ñ¸ì¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤ëÊýË¡¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£