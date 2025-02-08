¿À¸ÍDF»³Àî¡ÖÀï¤¨¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¾¡Íø¤òÌÜ»Ø¤¹¡×ÉÙ»Î¥Õ¥¤¥ë¥à¡¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÇÕ¤Ç¹Åç¤È·ãÆÍ
¡¡¿·¥·¡¼¥º¥ó³«Ëë¤ò¹ð¤²¤ëÉÙ»Î¥Õ¥¤¥ë¥à¡¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÇÕ¤Ï¤¤ç¤¦8Æü¡¢¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢ºòµ¨J1Ï¢ÇÆ¤ÈÅ·¹ÄÇÕ¤Î2´§¤òÃ£À®¤·¤¿¿À¸Í¤È¡¢ºòµ¨J12°Ì¤Î¹Åç¤¬ÂÐÀï¤¹¤ë¡£7Æü¤Ë¼èºàÂÐ±þ¤·¤¿¿À¸Í¤ÎµÈÅÄ¹§¹Ô´ÆÆÄ¤Ï¡Öº£¤¤¤ëÁª¼ê¡¢¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤ÊÁª¼ê¡¢»î¹ç¤ËÎ×¤á¤ëÁª¼ê¤ÇÏ¢Àï¤òÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£¹ÅçÀï¤Ï¼çÎÏ¤ò²¹Â¸¤·¿·ÀïÎÏ¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¥È¥é¥¤¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡11Æü¤Ë¤Ï1¼¡¥ê¡¼¥°ÆÍÇË¤¬·ü¤«¤ëACLE¾å³¤³¤¹ÁÀï¤¬¤¢¤ê¡¢15Æü¤Ï¥ê¡¼¥°³«Ëë¡¦±ºÏÂÀï¤¬¹µ¤¨¤ë¡£½ÅÍ×¤Ê»î¹ç¤¬Â³¤¯¤¦¤¨¤ËÉÙ»Î¥Õ¥¤¥ë¥à¡¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÇÕ¤«¤éºÇÂç8Ï¢Àï¤Î¥Ï¡¼¥ÉÆüÄø¤Ë¤Ê¤ë¡£°æ¼ê¸ý¤È¥«¥¨¥¿¡¼¥Î¤Ï¶ÚÆù·Ï¥È¥é¥Ö¥ë¤ÇÎ¥Ã¦¡£º´¡¹ÌÚ¤äµÜÂå¤é¤â4Æü¤Î¸ø³«Îý½¬¤Ë»Ñ¤ò¸½¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£»Ë¾å2¥¯¥é¥ÖÌÜ¤Î¥ê¡¼¥°3Ï¢ÇÆ¤ÈÈá´ê¤Î¥¢¥¸¥¢À©ÇÆ¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¿·ÀïÎÏ¤ÎÍ»¹ç¤ä¼ã¼ê¤ÎÀ®Ä¹¤¬ÉÔ²Ä·ç¤À¡£
¡¡J2Ä¹ºê¤Ø°ÜÀÒ¤·¤¿»³¸ý·Ö¤«¤é¼ç¾¤ÎÀÕÌ³¤ò°ú¤·Ñ¤¤¤ÀDF»³Àî¤Ï¡ÖºòÇ¯¤Î2´§¤ÏÁ´°÷¤ÎÎÏ¡£°ú¤Â³¤Âç»ö¤Ë¤·¤¿¤¤¤·¡¢Àï¤¨¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¾¡Íø¤òÌÜ»Ø¤¹¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤ë¡£ÁíÎÏÀï¤Ç½øÈ×¤Î²áÌ©ÆüÄø¤ò¾è¤êÀÚ¤ë¡£¡¡¡ÊÈÓ´Ö¡¡·ò¡Ë