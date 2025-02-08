¥é¥¤¥Ç¥ë¡¢³ÑÅÙ¤äµå°Ò¤â¤¢¤ë¤±¤É¡ÄÀ¶¿å»á¡Ö°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤¿¡×Ä¹ÂÇ¤ò¤¯¤é¤ï¤Ê¤¤Éð´ï
¡¡µð¿Í¤Ë¿·²ÃÆþ¤·¤¿¥é¥¤¥Ç¥ë¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹Åê¼ê¡Ê£²£¸¡Ë¤¬£·Æü¡¢£±·³µÜºê¥¥ã¥ó¥×Âè£²¥¯¡¼¥ë£²ÆüÌÜ¤Ë½é¤á¤Æ¥Ö¥ë¥Ú¥óÆþ¤ê¤·¡¢¼þ°Ï¤ÎÅÙ´Î¤òÈ´¤¤¤¿¡£Êá¼ê¤òºÂ¤é¤»¤Æ£³£°µå¤òÅê¤¸¤¿½õ¤Ã¿Í¤Ë¡¢°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¡Ê£´£µ¡Ë¤Ï¡Ö¤È¤ó¤Ç¤â¤Í¤¨¤Ê¡×¤È¶ÄÅ·¡£Æ±»þ´Ö¤Ë¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ÇÅêµå¤·¤Æ¤¤¤¿¥¨¡¼¥¹¤Î¸Í¶¿æÆÀ¬Åê¼ê¡Ê£²£´¡Ë¤â¡Ö¥Ð¥±¥â¥ó¡×¤È¾×·â¤ò±£¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡££Î£Ð£ÂÄÌ»»£±£¶£¶¥»¡¼¥Ö¤Î¿·¼é¸î¿À¤¬¡¢¥¥ã¥ó¥×½é¤ÎÅêµåÎý½¬¤Ç¤¤¤¤Ê¤ê³Ê¤Î°ã¤¤¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö
¡¡¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤ÎÅêµå¤òÊá¼ê¤Î¸åÊý¤«¤é¸«¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£ÂÇ¼ÔÌÜÀþ¤Ç¡Ø¤Ê¤ë¤Û¤É¡¢°ÂÄê¤·¤¿À®ÀÓ¤ò»Ä¤·Â³¤±¤ë¤ï¤±¤À¡Ù¤È²þ¤á¤ÆÇ¼ÆÀ¤¬¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡²¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤â°Ò°µ´¶¤¬¤¢¤ë¡££±£¹£³¥»¥ó¥Á¤ÎÄ¹¿È¤Ç¸«¾å¤²¤ë¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤ò¼õ¤±¤¿¡£µå¼«ÂÎ¤âÅöÁ³¡¢³ÑÅÙ¤Èµå°Ò¤¬¤¢¤ë¡£Â¤Î¾å¤²Êý¤òÈùÌ¯¤ËÊÑ¤¨¤Æ¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò³°¤¹µ»½Ñ¤âÈ÷¤¨¤ë¤Î¤À¤«¤é¡¢¹¶Î¬¤¬ÁêÅö¤ËÆñ¤·¤¤¡£
¡¡¤½¤ì¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢À©µåÎÏ¤Î¹â¤µ¤¬°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢¤½¤â¤½¤â¥³¡¼¥¹¤ä¹â¤µ¤ÎÅê¤²¥ß¥¹¤¬¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢ÁÀ¤¤¤Î¥³¡¼¥¹¤«¤é³°¤ì¤¿¤È¤·¤Æ¤âÃæ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤«¤º¡¢¹â¤¯Éâ¤«¤Ê¤¤¡£±¦ÂÇ¼Ô¤ÎÆâ³Ñ¤Ï¤µ¤é¤Ë¤¨¤°¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢³°³Ñ¤Ï¤µ¤é¤Ë³°¤ËÀÚ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¡£´Å¤¯Æþ¤Ã¤ÆÄ¹ÂÇ¤È¤¤¤¦¡È»ö¸Î¡É¤¬µ¯¤¤Ë¤¯¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡¡°¤Éô´ÆÆÄ¤Ï£¸²óÂçÀª¡¢£¹²ó¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤Î¹½ÁÛ¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÀäÂÐÅª¼é¸î¿À¤Î²ÃÆþ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÂçÀª¡¢¥±¥é¡¼¤é¤â¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¹ÍÎ¸¤·¤Æ¥Õ¥ì¥¥·¥Ö¥ë¤Êµ¯ÍÑ¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£¾¡Éé¤É¤³¤í¤Þ¤Ç¡¢ÌµÍý¤Î¤Ê¤¤Åê¼ê±¿ÍÑ¤ò¤Ç¤¤ëÁØ¤Î¸ü¤µ¤Ï²¿¤è¤ê¤ÎÉð´ï¤À¡£¡ÊÌîµåÉ¾ÏÀ²È¡¦À¶¿å¡¡Î´¹Ô¡Ë