[2.7 ブンデスリーガ第21節](アリアンツ・アレーナ)

※28:30開始

<出場メンバー>

[バイエルン]

先発

GK 1 マヌエル・ノイアー

DF 2 ダヨ・ウパメカノ

DF 3 キム・ミンジェ

DF 22 ラファエル・ゲレイロ

DF 23 S. Boey

MF 6 ヨシュア・キミッヒ

MF 11 キングスレイ・コマン

MF 17 マイケル・オリーズ

MF 42 ジャマル・ムシアラ

MF 45 アレクサンダル・パブロビッチ

FW 9 ハリー・ケイン

控え

GK 40 J. Urbig

DF 15 エリック・ダイアー

DF 44 ヨシプ・スタニシッチ

MF 8 レオン・ゴレツカ

MF 24 ガブリエル・ビドビチ

MF 27 コンラッド・ライマー

MF 36 W. Mike

FW 10 レロイ・サネ

FW 25 トーマス・ミュラー

監督

ビンセント・コンパニ

[ブレーメン]

先発

GK 1 ミハエル・ツェッテラー

DF 3 アントニー・ユング

DF 5 アモス・ピーパー

DF 8 ミッチェル・バイザー

DF 13 ミロシュ・ベリコビッチ

DF 19 デリック・ケーン

MF 6 イェンス・ステーイ

MF 14 セネ・ライネン

MF 17 マルコ・グリュル

FW 7 マービン・ドゥクシュ

FW 11 ユスティン・エンジンマー

控え

GK 30 長田澪

DF 27 フェリックス・アグ

DF 29 イッサ カボレ

DF 49 M. Schmetgens

MF 28 スケリー・アルヴェロ

MF 39 P. Čović

FW 9 アンドレ・シウバ

FW 15 オリバー・バーク

監督

Patrick Kohlmann

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります