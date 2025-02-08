バイエルンvsブレーメン スタメン発表
[2.7 ブンデスリーガ第21節](アリアンツ・アレーナ)
※28:30開始
<出場メンバー>
[バイエルン]
先発
GK 1 マヌエル・ノイアー
DF 2 ダヨ・ウパメカノ
DF 3 キム・ミンジェ
DF 22 ラファエル・ゲレイロ
DF 23 S. Boey
MF 6 ヨシュア・キミッヒ
MF 11 キングスレイ・コマン
MF 17 マイケル・オリーズ
MF 42 ジャマル・ムシアラ
MF 45 アレクサンダル・パブロビッチ
FW 9 ハリー・ケイン
控え
GK 40 J. Urbig
DF 15 エリック・ダイアー
DF 44 ヨシプ・スタニシッチ
MF 8 レオン・ゴレツカ
MF 24 ガブリエル・ビドビチ
MF 27 コンラッド・ライマー
MF 36 W. Mike
FW 10 レロイ・サネ
FW 25 トーマス・ミュラー
監督
ビンセント・コンパニ
[ブレーメン]
先発
GK 1 ミハエル・ツェッテラー
DF 3 アントニー・ユング
DF 5 アモス・ピーパー
DF 8 ミッチェル・バイザー
DF 13 ミロシュ・ベリコビッチ
DF 19 デリック・ケーン
MF 6 イェンス・ステーイ
MF 14 セネ・ライネン
MF 17 マルコ・グリュル
FW 7 マービン・ドゥクシュ
FW 11 ユスティン・エンジンマー
控え
GK 30 長田澪
DF 27 フェリックス・アグ
DF 29 イッサ カボレ
DF 49 M. Schmetgens
MF 28 スケリー・アルヴェロ
MF 39 P. Čović
FW 9 アンドレ・シウバ
FW 15 オリバー・バーク
監督
Patrick Kohlmann
※28:30開始
<出場メンバー>
[バイエルン]
先発
GK 1 マヌエル・ノイアー
DF 2 ダヨ・ウパメカノ
DF 3 キム・ミンジェ
DF 22 ラファエル・ゲレイロ
DF 23 S. Boey
MF 6 ヨシュア・キミッヒ
MF 11 キングスレイ・コマン
MF 17 マイケル・オリーズ
MF 42 ジャマル・ムシアラ
MF 45 アレクサンダル・パブロビッチ
控え
GK 40 J. Urbig
DF 15 エリック・ダイアー
DF 44 ヨシプ・スタニシッチ
MF 8 レオン・ゴレツカ
MF 24 ガブリエル・ビドビチ
MF 27 コンラッド・ライマー
MF 36 W. Mike
FW 10 レロイ・サネ
FW 25 トーマス・ミュラー
監督
ビンセント・コンパニ
[ブレーメン]
先発
GK 1 ミハエル・ツェッテラー
DF 3 アントニー・ユング
DF 5 アモス・ピーパー
DF 8 ミッチェル・バイザー
DF 13 ミロシュ・ベリコビッチ
DF 19 デリック・ケーン
MF 6 イェンス・ステーイ
MF 14 セネ・ライネン
MF 17 マルコ・グリュル
FW 7 マービン・ドゥクシュ
FW 11 ユスティン・エンジンマー
控え
GK 30 長田澪
DF 27 フェリックス・アグ
DF 29 イッサ カボレ
DF 49 M. Schmetgens
MF 28 スケリー・アルヴェロ
MF 39 P. Čović
FW 9 アンドレ・シウバ
FW 15 オリバー・バーク
監督
Patrick Kohlmann
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります