40歳で初ゴール！C・ロナウドが公式戦5戦連発　2季連続サウジ得点王へ…キャリア通算924ゴールに到達

サウジ・プロフェッショナルリーグ(SPL/サウジアラビア1部)第19節が現地時間7日に行われ、アル・ナスルに所属するポルトガル代表FWクリスティアーノ・ロナウドが公式戦5試合連続ゴールを記録した。今月5日に40歳の誕生日を迎えたC・ロナウドは、7日に行われたアル・フェイハ戦で先発出場。今冬にアストン・ヴィラから加入したFWジョン・デュランの2得点でリードした74分、右サイドを駆け上がったナワフ・ブシャルからのグラウンダーのクロスに飛び込み、右足でフィニッシュ。見事にゴール左隅に決めて、40代での初ゴールを記録した。

