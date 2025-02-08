【大雪警報】福井県・福井市、あわら市、坂井市、永平寺町、越前町に発表
気象台は、午前3時39分に、大雪警報を福井市、あわら市、坂井市、永平寺町、越前町に発表しました。
【警報エリアを確認】【大雪警報】福井県・福井市、あわら市、坂井市、永平寺町、越前町に発表
嶺北では、8日夕方まで大雪に警戒してください。福井県では、8日昼前まで高波に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■福井市
□大雪警報【発表】
積雪 8日夕方にかけて警戒
・山地
12時間最大降雪量 40cm
・平地
12時間最大降雪量 30cm
□なだれ注意報
8日にかけて警戒
□波浪警報
8日昼前にかけて警戒
予想最大波高 6m
□なだれ注意報
8日にかけて警戒
■小浜市
□波浪警報
8日昼前にかけて警戒
予想最大波高 6m
■大野市
□なだれ注意報
8日にかけて警戒
■勝山市
□なだれ注意報
8日にかけて警戒
■鯖江市
□なだれ注意報
8日にかけて警戒
■あわら市
□大雪警報【発表】
積雪 8日夕方にかけて警戒
・山地
12時間最大降雪量 40cm
・平地
12時間最大降雪量 30cm
□波浪警報
8日昼前にかけて警戒
予想最大波高 6m
□なだれ注意報
8日にかけて警戒
■越前市
□なだれ注意報
8日にかけて警戒
■坂井市
□大雪警報【発表】
積雪 8日夕方にかけて警戒
・山地
12時間最大降雪量 40cm
・平地
12時間最大降雪量 30cm
□波浪警報
8日昼前にかけて警戒
予想最大波高 6m
□なだれ注意報
8日にかけて警戒
■永平寺町
□大雪警報【発表】
積雪 8日夕方にかけて警戒
・山地
12時間最大降雪量 40cm
・平地
12時間最大降雪量 30cm
□なだれ注意報
8日にかけて警戒
■池田町
□なだれ注意報
8日にかけて警戒
■南越前町
□波浪警報
8日昼前にかけて警戒
予想最大波高 6m
□なだれ注意報
8日にかけて警戒
■越前町
□大雪警報【発表】
積雪 8日夕方にかけて警戒
・山地
12時間最大降雪量 40cm
・平地
12時間最大降雪量 30cm
□波浪警報
8日昼前にかけて警戒
予想最大波高 6m
□なだれ注意報
8日にかけて警戒
■美浜町
□波浪警報
8日昼前にかけて警戒
予想最大波高 6m
□なだれ注意報
8日にかけて警戒
■高浜町
□波浪警報
8日昼前にかけて警戒
予想最大波高 6m
■おおい町
□波浪警報
8日昼前にかけて警戒
予想最大波高 6m
■若狭町
□波浪警報
8日昼前にかけて警戒
予想最大波高 6m
□なだれ注意報
8日にかけて警戒