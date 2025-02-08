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気象台は、午前3時39分に、大雪警報を福井市、あわら市、坂井市、永平寺町、越前町に発表しました。

【警報エリアを確認】【大雪警報】福井県・福井市、あわら市、坂井市、永平寺町、越前町に発表

嶺北では、8日夕方まで大雪に警戒してください。福井県では、8日昼前まで高波に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■福井市
□大雪警報【発表】
　積雪　8日夕方にかけて警戒
・山地
　12時間最大降雪量　40cm
・平地
　12時間最大降雪量　30cm

□なだれ注意報
　8日にかけて警戒

■敦賀市
□波浪警報
　8日昼前にかけて警戒
　予想最大波高　6m

□なだれ注意報
　8日にかけて警戒

■小浜市
□波浪警報
　8日昼前にかけて警戒
　予想最大波高　6m

■大野市
□なだれ注意報
　8日にかけて警戒

■勝山市
□なだれ注意報
　8日にかけて警戒

■鯖江市
□なだれ注意報
　8日にかけて警戒

■あわら市
□大雪警報【発表】
　積雪　8日夕方にかけて警戒
・山地
　12時間最大降雪量　40cm
・平地
　12時間最大降雪量　30cm

□波浪警報
　8日昼前にかけて警戒
　予想最大波高　6m

□なだれ注意報
　8日にかけて警戒

■越前市
□なだれ注意報
　8日にかけて警戒

■坂井市
□大雪警報【発表】
　積雪　8日夕方にかけて警戒
・山地
　12時間最大降雪量　40cm
・平地
　12時間最大降雪量　30cm

□波浪警報
　8日昼前にかけて警戒
　予想最大波高　6m

□なだれ注意報
　8日にかけて警戒

■永平寺町
□大雪警報【発表】
　積雪　8日夕方にかけて警戒
・山地
　12時間最大降雪量　40cm
・平地
　12時間最大降雪量　30cm

□なだれ注意報
　8日にかけて警戒

■池田町
□なだれ注意報
　8日にかけて警戒

■南越前町
□波浪警報
　8日昼前にかけて警戒
　予想最大波高　6m

□なだれ注意報
　8日にかけて警戒

■越前町
□大雪警報【発表】
　積雪　8日夕方にかけて警戒
・山地
　12時間最大降雪量　40cm
・平地
　12時間最大降雪量　30cm

□波浪警報
　8日昼前にかけて警戒
　予想最大波高　6m

□なだれ注意報
　8日にかけて警戒

■美浜町
□波浪警報
　8日昼前にかけて警戒
　予想最大波高　6m

□なだれ注意報
　8日にかけて警戒

■高浜町
□波浪警報
　8日昼前にかけて警戒
　予想最大波高　6m

■おおい町
□波浪警報
　8日昼前にかけて警戒
　予想最大波高　6m

■若狭町
□波浪警報
　8日昼前にかけて警戒
　予想最大波高　6m

□なだれ注意報
　8日にかけて警戒