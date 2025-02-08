【大雪警報】岐阜県・関ケ原町に発表
気象台は、午前2時49分に、大雪警報を関ケ原町に発表しました。
岐阜県では、8日昼前まで大雪に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■高山市
□大雪警報
積雪 8日昼前にかけて警戒
・山地
12時間最大降雪量 50cm
□なだれ注意報
10日にかけて警戒
■関市
□なだれ注意報
10日にかけて警戒
■飛騨市
□大雪警報
積雪 8日昼前にかけて警戒
・山地
12時間最大降雪量 50cm
□なだれ注意報
10日にかけて警戒
□大雪警報
積雪 8日昼前にかけて警戒
・山地
12時間最大降雪量 50cm
・平地
12時間最大降雪量 20cm
□なだれ注意報
10日にかけて警戒
■郡上市
□大雪警報
積雪 8日昼前にかけて警戒
・山地
12時間最大降雪量 50cm
□なだれ注意報
10日にかけて警戒
■下呂市
□なだれ注意報
10日にかけて警戒
■関ケ原町
□大雪警報【発表】
積雪 8日明け方から8日昼前にかけて警戒
・平地
12時間最大降雪量 20cm
■揖斐川町
□大雪警報
積雪 8日昼前にかけて警戒
・山地
12時間最大降雪量 50cm
・平地
12時間最大降雪量 20cm
□なだれ注意報
10日にかけて警戒
■白川村
□大雪警報
積雪 8日昼前にかけて警戒
12時間最大降雪量 50cm
□なだれ注意報
10日にかけて警戒