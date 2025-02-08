鹿児島国道事務所は、国道３号と南九州西回り自動車道の一部区間を「積雪のため通行に支障が生じる可能性がある」として全面通行止めとしています。

8日午前1時30分から通行止めとなっているのは、

・国道３号の薩摩川内市都町(薩摩川内都IC入口交差点)～いちき串木野市

三井(串木野IC入口交差点) までの間です。

8日午前1時10分から通行止めとなっているのは、

・南九州自動車道の薩摩川内水引IC ～市来IC までの間です。

日本道路交通情報センターによると、

・南九州自動車道では、鹿児島西IC～市来ICの間も通行止めとなっています。

8日午前2時から通行止めとなっているのは、

・国道225号 南九州市川辺町清水(道の駅川辺)～鹿児島市平川町(徳重ボディ前) までの間です。

午前3時10分からは

・国道225号 枕崎市清水町(柴立橋付近)～南九州市川辺町上山田(庭月野交差点) までの間も通行止めとなっています。

このほか県道などでも通行止めやチェーンなどの滑り止めが必要な道路があります。雪の降り方によっては、通行止めの範囲が広がるおそれがあります。鹿児島国道事務所は、不要不急の外出を控え、やむを得ず運転す場合は、冬用タイヤやチェーンの早めの装着を呼びかけています。

【通行止めの道路】（8日午前3時現在 鹿児島県発表）

国道２６８号 伊佐市大口山野～熊本県境

屋久島公園安房線 明星岳展望所～ヤクスギランド

白谷雲水峡宮之浦線 宮之浦～白谷雲水峡

【チェーンなど滑り止めが必要な道路】（８日午前3時現在 鹿児島県発表）

伊集院蒲生溝辺線 郡山岳町から郡山町

伊集院蒲生溝辺線 鹿児島市東俣町から本名町

吉野公園線 鹿児島市吉野町

郷戸市来線 日置市東市来町養母～いちき串木野市川上

串木野樋脇線 いちき串木野市生福～いちき串木野市冠岳

串木野樋脇線 薩摩川内市樋脇町野下

国道２６７号 伊佐市大口木ノ氏～熊本県人吉境

国道３２８号 さつま町平川～出水市武本

国道３２８号 八重の里信号交差点～山ノ口交差点

国道４４７号 伊佐市大口青木～宮崎県境

国道４４７号 伊佐市大口白木～出水・伊佐市境

指宿鹿児島インター線 谷山IC～頴娃IC

指宿鹿児島インター線 飯山喜入線交差点から頴娃インター間

寺山公園線 鹿児島市吉野町

鹿児島加世田線 谷山伊作線交差点～市境

鹿児島蒲生線 鹿児島市宮之浦町から鹿児島市西佐多町

鹿児島吉田線 鹿児島市稲荷町～鹿児島市本名町

鹿児島川辺線 錫山入口交差点～市境

小林えびの高原牧園線 丸尾三叉路～県境

松元川辺線 日置市吹上町与倉～南さつま市金峰町大坂

針持永野線 さつま町求名～伊佐市境

針持永野線 伊佐市大口針持～薩摩郡

さつま町永野人吉水俣線 伊佐市大口布計地内

仙名伊集院線 日置市東市来町養母（高塚）～日置市東市来

川内郡山線 管区境～鹿児島市郡山町

上常盤谷山伊作線 日置市吹上町与倉～鹿児島市下福元町

鶴田定之段線 薩摩郡さつま町鶴田～さつま町平川

湯出大口線 水俣市境から伊佐市大口平出水

布計山野線 伊佐市大口石井～伊佐市大口布計

辺塚根占線 錦江町瀬戸口地内

霧島公園小林線 新湯三叉路～高千穂河原

霧島公園線 市道三叉路～高千穂河原

・