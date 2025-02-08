¡Ú¹¾¸ÍÀî¥Ü¡¼¥È¡¦¥ô¥£¡¼¥Ê¥¹£Ó¡ÛÈõ¸ýÍ³²ÃÎ¤¤¬µ¤ÇÛ°ìÊÑ¡¡¸¶Æ°ÎÏ¤ÏÄï»Ò¤ÎÄ¹ÈøË¨²Ã¡Ö¼«Ê¬¤¬°¤«¤Ã¤¿¤é¡Ä¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¹¾¸ÍÀî¤Î¡Ö¥ô¥£¡¼¥Ê¥¹¥·¥ê¡¼¥º¡¦£Ù£å£ó¡ª¶äºÂ¹â¿Ü¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯ÇÕ¡×¤Ï£·Æü¡¢Í½ÁªºÇ½ªÆü¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡Èõ¸ýÍ³¹áÎ¤¡Ê£³£·¡á²¬»³¡Ë¤Ï£´ÆüÌÜ£³£Ò¡¢£³¥³¡¼¥¹¤«¤é¥È¥Ã¥×¥¹¥¿¡¼¥È¤ò·è¤á¤Æ¤Þ¤¯¤êº¹¤·²÷¾¡¡£¤½¤Î¤Þ¤ÞÂ¾Äú¤ò¿¶¤êÀÚ¤Ã¤ÆÀèÆ¬¤Ç¥´¡¼¥ë¤ò¶î¤±È´¤±¤¿¡£
¡¡»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö²ó¤êÂ¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£ÂÎ´¶Åª¤Ë¤Ï¤½¤¦¤Ç¤â¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¥ì¡¼¥¹¤Ë¹Ô¤¯¤È¼«Á³¤ÈÁ°¤Ë¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈËþÅÀ¥³¥á¥ó¥È¤À¡£
¡¡£¶£±¹æµ¡¤Ï£²Ï¢Î¨£´£µ¡ó¡¢£·Í¥½Ð¤È¤¤¤¦¼ÂÀÓ¤¢¤ë¥¨¥ó¥¸¥ó¡£½øÈ×¤Ï¡¢¤½¤ÎÉ¾È½µ¡¤é¤·¤µ¤ò½Ð¤»¤º¤Ë¶ì¤·¤ó¤À¤¬¡¢£³ÆüÌÜ£±£±£Ò¤Ç¤ÏÂç³°£¶¥³¡¼¥¹¤«¤é¤Þ¤¯¤êº¹¤·¤ÇÇòÀ±¤òÃ¥¼è¤¹¤ë¤Ê¤ÉÌÀ¤é¤«¤Ëµ¤ÇÛ°ìÊÑ¡£¥°¥Ã¤Èµ¡ÎÏ¡¢¥ê¥º¥à¤Î¾å¾º¤ËÀ®¸ù¤·¡¢£¹°Ì¤ÇÍ½Áª¤òÆÍÇË¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÀª¤¤¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÄï»Ò¤ÎÂ¸ºß¤À¡£º£Àá¤ÏÄï»Ò¤ÎÄ¹ÈøË¨²Ã¤â»²ÀïÃæ¡£¡Ö¼«Ê¬¤¬°¤«¤Ã¤¿¤é¡¢Äï»Ò¤Ë¶µ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£Äï»Ò¤ÎÂ¸ºß¤Ï¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤»É·ã¤Ë¤Ï¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡ÖÍ¥½Ð¤Ï¤·¤¿¤¤¡×¤È¸À¤¦¾Ð´é¤ÎÎ¢¤Ë¤ÏÎÏ¶¯¤¤·è°Õ¤â´¶¤¸¤µ¤»¤¿¡£