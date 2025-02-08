＜個人投資家の予想＞ 02月08日 01時
■ 買い予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(2666) オートＷ 東証スタンダード
(3936) ＧＷ 東証グロース
(6177) アップバンク 東証グロース
(3326) ランシステム 東証スタンダード
(8107) キムラタン 東証スタンダード
■ 売り予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(7201) 日産自 東証プライム
(3563) Ｆ＆ＬＣ 東証プライム
(3350) メタプラ 東証スタンダード
(278A) テラドローン 東証グロース
(5535) ミガロＨＤ 東証プライム
出所：MINKABU PRESS
(銘柄コード) 銘柄 市場
(2666) オートＷ 東証スタンダード
(3936) ＧＷ 東証グロース
(6177) アップバンク 東証グロース
(3326) ランシステム 東証スタンダード
(8107) キムラタン 東証スタンダード
■ 売り予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(7201) 日産自 東証プライム
(3563) Ｆ＆ＬＣ 東証プライム
(3350) メタプラ 東証スタンダード
(278A) テラドローン 東証グロース
(5535) ミガロＨＤ 東証プライム
出所：MINKABU PRESS