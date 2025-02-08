£²ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤ØÁ°¿Ê¤·¤¿º´¡¹ÌÚæÆÅÍ

¼Ì¿¿³ÈÂç

¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹°²²°¤Î¡ÖÂè£±£³²ó³ÚÅ·¶ä¹ÔÇÕ¡×¤Ï£·Æü¡¢Í½ÁªºÇ½ªÆü¤È¤Ê¤ë£´ÆüÌÜ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£

¡¡º´¡¹ÌÚæÆÅÍ¡Ê£²£¸¡áÂçºå¡Ë¤¬£´ÆüÌÜ¤ò£±¡¢£³Ãå¤È¤·Í½Áª¤ò¥È¥Ã¥×¤ÇÄÌ²á¤·¤¿¡££µ£·¹æµ¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÁ´ÂÎÅª¤ËÉáÄÌ¡£½ÐÂ­¤â¿­¤Ó¤â°­¤¯¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤¤¤¤¿Í¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤ÈÎÉ¤¯¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â£²Ï¢Î¨£²£´¡ó¤È¹Í¤¨¤¿¤é¤¤¤¤¡×¤ÈÃæ·ø°è¤Ê¤¬¤é¤â¡¢µ¡Îò°Ê¾å¤ÎÎÏ¤ò°ú¤­½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢

¡¡Á°Áö¤ÎÄÅ¤Ç¤Ïº£Ç¯½éÍ¥½Ð¡Ê£³Ãå¡Ë¡£¤¿¤À¡¢Ï¢Æü¤ÎÃæ»ß¤Î±Æ¶Á¤Ç½àÍ¥¾¡Àï¤â¹Ô¤ï¤ì¤º¡¢Í½Áª¾å°Ì£¶¿Í¤¬Í¥½Ð¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤â¤Á¤í¤óº£²ó¤Ï½àÍ¥¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¾¡¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¤ÎÍ¥½Ð¤òÌÜ»Ø¤¹¤¬¡¢£±Ãå¤Ê¤éÍ¥¾¡Àï£±¹æÄú¡£ºòÇ¯£±£²·î¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼½é£Ö¤ËÂ³¤¯£²²óÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤ËÂç¤­¤¯Á°¿Ê¤¹¤ë¡£

¡ÖÂç¤­¤¯³°¤·¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤·¡¢¤³¤ÎÊÕ¤Ç¡Ä¡£µ¤²¹¡¢µ¤°µ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤¯¡×¡£°ÒÄ¥¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÂ­¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢Ç¼ÆÀ¤Ï¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¢¤È¤Ï¥ì¡¼¥¹¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ·ë²Ì¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¤À¤±¤À¡£