【エウルア 波沫のワルツVer.】2025年11月 発売予定価格:30,580円撮影: あみあみ秋葉原ラジオ会館店

Wonderful Worksより、2025年11月に発売される1/7スケールフィギュア「エウルア 波沫のワルツVer.」。こちらは、スマートフォンやコンシューマーゲーム機向けに展開されているアクションRPG「原神」に登場する西風騎士団の波花騎士エウルアを立体化したものだ。

今回は、オフィシャルで描かれていた姿を元にフィギュアで再現されている。実際に見比べてみても遜色ないレベルでの再現度となっており、まさに2次元から3次元の世界に飛び出してきたかのような出来映えだ。エウルアのファンならぜひとも抑えておきたいアイテムといえるだろう。

フィギュアの素材はPVCで、全高は約290mmだ

淡いブルーの髪がクールに見えるこちらのエウルア。こちらは単純に単色で塗られているわけではなく、元のイラストでも描かれていたように一部はハイライトで白くなっているなど、かなり細かく彩色が施されているのがわかる。

口を小さく閉じて、大きな瞳でこちらを見つめるような表情も絶妙だ。頭には髪をまとめるためのカチューシャや髪飾りなどが付けられており、こちらも細かなデザインも含めてしっかりと再現されている。イラストで描かれていない部分もいろいろ見られるようになるのは、なかなか嬉しいポイントだ。

凜々しい表情をしたエウルア

髪の一部は白くなっている

いろいろ角度を変えて眺め回したくなる

エウルアが身に付けている衣装は、体にピッチリと密着したようなデザインになっており、スタイルの良さがよくわかる作りになっている。一部透けているような部分もあるほか、細かい模様やさまざまなアクセサリー類が付けられており、ゴージャスな見た目だ。

宝石が付いたアクセサリーなど小物類も細かく作り込まれている

ネクタイは宙に浮いたような状態になっており、躍動感がある

手に持った剣は透明感ある素材が採用されている

ちなみに、エウルアの左手は差し替えパーツが付属しており、戦闘時とワルツをそれぞれ再現できるようになっている。その日の気分によって取り替えて飾ってみるのもいいだろう。台座部分は、氷元素をイメージしたエフェクトが出ているような見た目になっており、こちらも作品の雰囲気作りにひと役買っている印象だ。

ちらりと見える白い太ももがたまりません!

腰のあたりや脚にも小物が取り付けられている

エフェクトが舞い上がったような台座も付属

こちらの「エウルア 波沫のワルツVer.」は、現在あみあみ秋葉原ラジオ会館店で展示中のデコマスだ。予約は3月26日まで受付中となっており、まだ少しだけ時間的な余裕がある。欲しいけど買うか迷っているという人は、お店に足を運んで実物をチェックしてから決めてみてはいかがだろうか?

