【アズールレーン ウルリッヒ・フォン・フッテン 孤高のイグニッションタイムVer.】2026年1月 発売予定価格:23,650円撮影: あみあみ秋葉原ラジオ会館店

APEXより、2025年9月に発売される1/7スケールフィギュア「アズールレーン ウルリッヒ・フォン・フッテン 孤高のイグニッションタイムVer.」。こちらは、Yostarのスマートフォン向けゲーム「アズールレーン」に登場する、鉄血に所属する戦艦「ウルリッヒ・フォン・フッテン」を立体化したものだ。

今回は、公式で描かれていたウルリッヒ・フォン・フッテンの着せ替え「孤高のイグニッションタイム」のイラストを元に再現されている。大きな旗を持った姿はそのままだが、車ではなく積み上げられたタイヤの上に腰掛けているなどフィギュアらしいアレンジが加えられているところもポイントと言えるだろう。

フィギュアの素材はPVCとABSで、台座部分を含む全高は約290mmだ

黄色い大きな瞳でこちらを見つめてくるような表情に、思わずドキリとさせられてしまうこちらのフィギュア。頭には赤いツノが飛び出しているほか、ショートヘアの黒髪は毛先にかけて青いグラデーションが掛かっており美しい見た目になっている。

よく見てみると、菱形の髪留めが付けられているほか、耳にも複数のアクセサリーが付けられているなど、細部も含めてしっかりと作り込まれているのがわかる。なによりも、角度を変えることで異なる表情が見えてくるところも面白い。

ちなみに、「いたずら顔」の表情パーツが付属しており、そちらに差し換えて飾ることも可能だ。

なんとも言えないクールな表情だ

髪の色合いも美しい

一部編み込まれた髪やアクセサリーなどしっかり作り込まれている

ウルリッヒ・フォン・フッテンが身に付けている衣装は、かなり露出度は高めだがサーキット場などに似合いそうなスタイルだ。ちなみにこちらにはパール塗装が施されており、エナメルやシワなども含めて素材の質感が良く出ている。

はち切れんばかりの胸元とはこのことか!?

ジャケットはエナメルの質感が良く出ている

巨大な旗もなかなかのインパクトだ

白い肌を存分に魅せつけるスタイルは、ジャケットやタイヤなどの色合いともマッチしており、さらに美しさが増したように見える。台座部分はタイヤの跡が付けられたアスファルト風になっているほか、饅頭がチェッカーフラッグを持って立っているところもかわいらしい。

白い素肌に目が奪われる!

台座にはタイヤの跡が付いている

饅頭もしっかりと応援!?

こちらの「アズールレーン ウルリッヒ・フォン・フッテン 孤高のイグニッションタイムVer.」は、2月9日まであみあみ秋葉原ラジオ会館店で展示中のデコマスだ。発売は2026年1月とかなり待つ必要があるが、これだけのクオリティならばそれだけの価値はあるだろう。どうしても手に入れたい人は、忘れないうちに予約を済ませておこう!

【フォトギャラリー】

(C) 2017 Manjuu Co., Ltd. & YongShi Co., Ltd. All Rights Reserved.

(C) 2017 Yostar, Inc. All Rights Reserved.