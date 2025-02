【美少女フィギュア各種】セール期間:2月8日~2月21日23時59分

Amazonにてグッドスマイルカンパニーやフリーイングなど、各社の美少女フィギュアが特別価格で販売されている。期間は2月21日23時59分まで。

対象商品には、「ダンジョン飯 マルシル ドナトー 迷宮の彩りを添えて」や「勝利の女神 NIKKE シフティー」、「アズールレーン ニュージャージー スノーブライドラブVer.」、「ふーみ先生オリジナルイラスト レイナ」など、造形や質感にこだわられた美少女フィギュア各種がラインナップされている。商品によって、表情パーツやキャストオフのギミックなどが楽しめる。

なお、購入する際は、セール価格で販売されているかどうかを確認してから購入してほしい。

ダンジョン飯 マルシル ドナトー 迷宮の彩りを添えて 1/7スケール

HEARTSUM 勝利の女神 NIKKE シフティー 1/7スケール

アズールレーン ニュージャージー スノーブライドラブVer. 1/7スケール

ゴールデンヘッド ふーみ先生オリジナルイラスト レイナ

「ARMS NOTE」水泳部の部長ちゃんとコウハイちゃんセット 1/7スケール

(C)九井諒子・KADOKAWA刊/「ダンジョン飯」製作委員会

(C) 2017 Manjuu Co.,Ltd. & YongShi Co.,Ltd. All Rights Reserved.(C) 2017 Yostar, Inc. All Rights Reserved.

(C)SHIFT UP Corp.

(C)Fuumi

(C)深井涼介