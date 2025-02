【スマイルスライム マグカップ 4種(再販売)】2月8日 発売価格:各1,650円

「スマイルスライム マグカップ スライム」

スクウェア・エニックスは、スマイルスライムシリーズのマグカップ4種をスクウェア・エニックスe-STOREにて2月8日に発売する。価格は各1,650円。

今回、「ドラゴンクエスト」シリーズに登場するモンスター「スライム」、「キングスライム」、「はぐれメタル」、「エンゼルスライム」がデザインされたマグカップが再販売される。それぞれ陶器製となっており、高さは約90mm。持ち手の部分には小さな「スライム」のマスコットが付いている。

【スマイルスライム マグカップ スライム】【スマイルスライム マグカップ エンゼルスライム】【スマイルスライム マグカップ キングスライム】【スマイルスライム マグカップ はぐれメタル】

