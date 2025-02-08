今日の歴史（２月８日）
１９０６年：ロンドン・トリビューン紙が、乙巳条約（第２次韓日協約）の不当性を指摘する高宗の密書を掲載
１９１９年：朝鮮人留学生が東京・ＹＭＣＡ会館に集結し「二・八独立宣言」を発表
１９４４年：日本が総動員法に基づき朝鮮全域で強制徴用を開始
１９４６年：北朝鮮人民委員会が平壌で発足、書記長に金日成（キム・イルソン）氏
１９４６年：大韓独立促成国民会結成、総裁に李承晩（イ・スンマン）氏
１９６１年：韓米経済協定に調印
１９８５年：病気治療名目で渡米していた金大中（キム・デジュン）氏が２年３カ月ぶりに帰国
１９８７年：日本に亡命した北朝鮮の金万鉄（キム・マンチョル）さん一家が台湾経由でソウル入り
１９８８年：ソウル大病院の閔丙九（ミン・ビョング）教授チームが人工心臓を国内初開発
１９９２年：統一国民党誕生、代表に現代グループ創業者の鄭周永（チョン・ジュヨン）氏
２００７年：北朝鮮核問題を巡る６カ国協議の第５回が北京でスタート
著作権者(c) 聯合ニュース. 無断転載・転用、AI学習および利用禁止
１９１９年：朝鮮人留学生が東京・ＹＭＣＡ会館に集結し「二・八独立宣言」を発表
１９４４年：日本が総動員法に基づき朝鮮全域で強制徴用を開始
１９４６年：北朝鮮人民委員会が平壌で発足、書記長に金日成（キム・イルソン）氏
１９４６年：大韓独立促成国民会結成、総裁に李承晩（イ・スンマン）氏
１９８５年：病気治療名目で渡米していた金大中（キム・デジュン）氏が２年３カ月ぶりに帰国
１９８７年：日本に亡命した北朝鮮の金万鉄（キム・マンチョル）さん一家が台湾経由でソウル入り
１９８８年：ソウル大病院の閔丙九（ミン・ビョング）教授チームが人工心臓を国内初開発
１９９２年：統一国民党誕生、代表に現代グループ創業者の鄭周永（チョン・ジュヨン）氏
２００７年：北朝鮮核問題を巡る６カ国協議の第５回が北京でスタート
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