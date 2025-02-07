ÊÆ£±£°Ç¯ºÄ¤Ï£´¡¥£´£¸¡ó¤Ë¾å¾º¤·¤Æ»Ï¤Þ¤ë¡á£Î£ÙºÄ·ô¥ªー¥×¥ó
³Æ¹ñ¤ÎÄ¹´ü¶âÍø¡ÊNY»þ´Ö09:02¡Ë¡ÊÆüËÜ»þ´Ö23:02¡Ë¡Ê%¡Ë
ÊÆ2Ç¯ºÄ¡¡ 4.252¡Ê+0.040¡Ë
ÊÆ10Ç¯ºÄ¡¡4.483¡Ê+0.048¡Ë
ÊÆ30Ç¯ºÄ¡¡4.683¡Ê+0.046¡Ë
¥É¥¤¥Ä¡¡¡¡2.392¡Ê+0.013¡Ë
±Ñ¡¡¹ñ¡¡¡¡4.481¡Ê-0.004¡Ë
¥«¥Ê¥À¡¡¡¡3.033¡Ê+0.072¡Ë
¹ë¡¡½£¡¡¡¡4.357¡Ê+0.041¡Ë
Æü¡¡ËÜ¡¡¡¡1.270¡Ê0.000¡Ë
¢¨ÊÆºÄ°Ê³°¤Ï10Ç¯Êª
ÊÆ2Ç¯ºÄ¡¡ 4.252¡Ê+0.040¡Ë
ÊÆ10Ç¯ºÄ¡¡4.483¡Ê+0.048¡Ë
ÊÆ30Ç¯ºÄ¡¡4.683¡Ê+0.046¡Ë
¥É¥¤¥Ä¡¡¡¡2.392¡Ê+0.013¡Ë
±Ñ¡¡¹ñ¡¡¡¡4.481¡Ê-0.004¡Ë
¥«¥Ê¥À¡¡¡¡3.033¡Ê+0.072¡Ë
¹ë¡¡½£¡¡¡¡4.357¡Ê+0.041¡Ë
Æü¡¡ËÜ¡¡¡¡1.270¡Ê0.000¡Ë
¢¨ÊÆºÄ°Ê³°¤Ï10Ç¯Êª