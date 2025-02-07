¥Ë¥å¡¼¥¹¥È¥Ã¥× > IT ·ÐºÑ¥Ë¥å¡¼¥¹ > ¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¥Ë¥å¡¼¥¹ > ¶â¤Ï¾å¾º¤·¤Æ»Ï¤Þ¤ë¡á£Î£Ù¶â¥ªー¥×¥ó ¶â¤Ï¾å¾º¤·¤Æ»Ï¤Þ¤ë¡á£Î£Ù¶â¥ªー¥×¥ó ¶â¤Ï¾å¾º¤·¤Æ»Ï¤Þ¤ë¡á£Î£Ù¶â¥ªー¥×¥ó 2025Ç¯2·î7Æü 23»þ14Ê¬ ¤ß¤ó¤«¤ÖFX ¥ê¥ó¥¯¤ò¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë ¤ß¤ó¤Ê¤Î´¶ÁÛ¤Ï¡© NY¶âÀèÊª4 ·î¸Â¡ÊCOMEX)¡ÊNY»þ´Ö08:54¡Ë¡ÊÆüËÜ»þ´Ö22:54¡Ë 1¥ª¥ó¥¹¡á2884.60¡Ê+7.90¡¡+0.27%¡Ë ¥ê¥ó¥¯¤ò¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë ¤ß¤ó¤Ê¤Î´¶ÁÛ¤Ï¡© ³°Éô¥µ¥¤¥È ¸¶Ìý¤Ï£·£±¥É¥ëÉÕ¶á¤Ë¾å¾º¤·¤Æ»Ï¤Þ¤ë¡á£Î£Ù¸¶Ìý¥ªー¥×¥ó ¥¢¥¸¥¢¡¦¥³¥â¥Ç¥£¥Æ¥£ÆÍîÎ¨¥é¥ó¥¥ó¥°¡á02/07±Ä¶ÈÆü»þÅÀ¡á £Î£Ù¶â¡¡»þ´Ö³°¼è°ú¡¡£²£¸£¸£³¥É¥ëÂæ¡¢¾å¾º°ìÉþ