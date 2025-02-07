¡ÖÇ¯¼ý¤ÎÊÉ¡×ºÆ°ú¤¾å¤²¤â¡¡¸øÌÀ¤¬¼«Ì±¤ËÊ£¿ô°ÆÄó¼¨¡¡¹ñÌ±Ì±¼ç¤È¤ÎÂÅ¶¨ÅÀÃµ¤ê
¡¡¡ÖÇ¯¼ý103Ëü±ß¤ÎÊÉ¡×¤Î¸«Ä¾¤·¤ò½ä¤ê¡¢¸øÌÀÅÞ¤ÏÀ¯ÉÜ¤¬³ÕµÄ·èÄê¤·¤¿123Ëü±ß¤Þ¤Ç¤Î°ú¤¾å¤²¤ò¤µ¤é¤Ë³ÈÂç¤¹¤ëÊ£¿ô¤Î°Æ¤ò¼«Ì±ÅÞ¤ËÄó¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¼«Ì±ÅÞ¤È¸øÌÀÅÞ¤ÏÇ¯¼ý¤ÎÊÉ¤ò½ä¤ê¡¢¿·¤¿¤ËÄó°Æ¤Ç¤¤ëÆâÍÆ¤¬¸Ç¤Þ¤ê¼¡Âè¡¢¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤È¤ÎÀÇÄ´¶¨µÄ¤òºÆ³«¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡7Æü¡¢Í¿ÅÞ¤ÎÀÇÄ´²ñÄ¹¤¬²ñÃÌ¤·ºâ¸»¤Î³ÎÊÝºö¤ä¹±µ×Åª¤ÊÁ¼ÃÖ¤È¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ê¤É¤ÎÏÀÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°Õ¸«¤ò¸ò¤ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢À¯ÉÜ¤ÏÊª²Á¾å¾ºÎ¨¤òº¬µò¤Ë¡Ö123Ëü±ß¡×¤È¤¹¤ë¤³¤È¤ò³ÕµÄ·èÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¸øÌÀÅÞÂ¦¤«¤é¤Ï¡¢¤µ¤é¤Ë°ú¤¾å¤²¤ë¾ì¹ç¤Ë¡Ö¿©ÎÁÉÊ¤ÎÊª²ÁÊÑÆ°Î¨¡×¤ä¡ÖÀ¸³èºÇÄãÈñ¡×¤ò´ð½à¤È¤¹¤ë¹Í¤¨Êý¤Ê¤É¤¬¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¶ñÂÎÅª¤Ê°ú¤¾å¤²³Û¤ÏÄó¼¨¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¸øÌÀÅÞ¤Î´´Éô¤Ï¿©ÎÁÉÊ¤Î¹âÆÊ¬¤ò¹ÍÎ¸¤¹¤ë¤È¡Ö140Ëü±ßÂæ¸åÈ¾¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤Î¸«²ò¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¹ñÌ±Ì±¼çÅÞÆâ¤Ç¤Ï¡¢À¸Â¸¸¢¤òÊÝ¾ã¤¹¤ë¤È¤¤¤¦´ÑÅÀ¤«¤éÀ¸³èÊÝ¸î¤Î»Ùµë³Û¤òº¬µò¤Ë¡Ö156Ëü±ß¡×¤È¤¹¤ë°Õ¸«¤â½Ð¤Æ¤¤¤Æ¡¢¹ç°Õ¤Ë¸þ¤±¤¿ÂÅ¶¨ÅÀ¤ò¸«½Ð¤·¤¿¤¤¹Í¤¨¤Ç¤¹¡£
¡¡Íè½µ°Ê¹ß¡¢Í¿ÅÞ¤Ç¶¨µÄ¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¹ñÌ±Ì±¼ç¤È¤Î¸ò¾Ä¤ËÎ×¤àÊý¿Ë¤Ç¤¹¡£
¡¡¼«Ì±ÅÞ¤È¸øÌÀÅÞ¤ÏÇ¯¼ý¤ÎÊÉ¤ò½ä¤ê¡¢¿·¤¿¤ËÄó°Æ¤Ç¤¤ëÆâÍÆ¤¬¸Ç¤Þ¤ê¼¡Âè¡¢¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤È¤ÎÀÇÄ´¶¨µÄ¤òºÆ³«¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡7Æü¡¢Í¿ÅÞ¤ÎÀÇÄ´²ñÄ¹¤¬²ñÃÌ¤·ºâ¸»¤Î³ÎÊÝºö¤ä¹±µ×Åª¤ÊÁ¼ÃÖ¤È¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ê¤É¤ÎÏÀÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°Õ¸«¤ò¸ò¤ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢À¯ÉÜ¤ÏÊª²Á¾å¾ºÎ¨¤òº¬µò¤Ë¡Ö123Ëü±ß¡×¤È¤¹¤ë¤³¤È¤ò³ÕµÄ·èÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¸øÌÀÅÞÂ¦¤«¤é¤Ï¡¢¤µ¤é¤Ë°ú¤¾å¤²¤ë¾ì¹ç¤Ë¡Ö¿©ÎÁÉÊ¤ÎÊª²ÁÊÑÆ°Î¨¡×¤ä¡ÖÀ¸³èºÇÄãÈñ¡×¤ò´ð½à¤È¤¹¤ë¹Í¤¨Êý¤Ê¤É¤¬¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¶ñÂÎÅª¤Ê°ú¤¾å¤²³Û¤ÏÄó¼¨¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¸øÌÀÅÞ¤Î´´Éô¤Ï¿©ÎÁÉÊ¤Î¹âÆÊ¬¤ò¹ÍÎ¸¤¹¤ë¤È¡Ö140Ëü±ßÂæ¸åÈ¾¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤Î¸«²ò¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¹ñÌ±Ì±¼çÅÞÆâ¤Ç¤Ï¡¢À¸Â¸¸¢¤òÊÝ¾ã¤¹¤ë¤È¤¤¤¦´ÑÅÀ¤«¤éÀ¸³èÊÝ¸î¤Î»Ùµë³Û¤òº¬µò¤Ë¡Ö156Ëü±ß¡×¤È¤¹¤ë°Õ¸«¤â½Ð¤Æ¤¤¤Æ¡¢¹ç°Õ¤Ë¸þ¤±¤¿ÂÅ¶¨ÅÀ¤ò¸«½Ð¤·¤¿¤¤¹Í¤¨¤Ç¤¹¡£
¡¡Íè½µ°Ê¹ß¡¢Í¿ÅÞ¤Ç¶¨µÄ¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¹ñÌ±Ì±¼ç¤È¤Î¸ò¾Ä¤ËÎ×¤àÊý¿Ë¤Ç¤¹¡£