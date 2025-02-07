°õ¾Ý¤òº¸±¦¤¹¤ë¤«¤é¡£¹¥¤­¤Ê¿Í¤È¤Î¥Ç¡¼¥È¡ÖÉþÁõÁª¤Ó¡×¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È

¼Ì¿¿³ÈÂç


¥Ç¡¼¥È¤Î»þ¤ÎÉþÁõ¤ÏÁê¼ê¤ËÍ¿¤¨¤ë°õ¾Ý¤òÂç¤­¤¯º¸±¦¤¹¤ëÍ×ÁÇ¤Î£±¤Ä¡£

¤À¤«¤é¤³¤½¡¢ºÇÄã¸Â²¡¤µ¤¨¤Æ¤ª¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£

¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢¹¥¤­¤Ê¿Í¤È¤Î¥Ç¡¼¥È¤Ë¤ª¤±¤ë¡ÖÉþÁõÁª¤Ó¡×¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£

È©¤ä¥Ü¥Ç¥£¥é¥¤¥ó¤ò¶¯Ä´¤·¤¹¤®¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¡©


¥Ç¡¼¥ÈÉþ¤òÁª¤ÖºÝ¤ÏÈ©¤ä¥Ü¥Ç¥£¥é¥¤¥ó¤ò¶¯Ä´¤·¤¹¤®¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£

¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢ÉþÁõ¤Î°õ¾Ý¤«¤éÃËÀ­¤Ë¡Ö·Ú¤½¤¦¡×¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤ÏÀäÂÐ¤ËÈò¤±¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¤«¤é¤Ç¤¹¡£

¡Ö·Ú¤½¤¦¡×¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢»¨¤Ë°·¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¸¶°ø¤Ë¤Ê¤ê¤«¤Í¤Þ¤»¤ó¤·¡¢Ãæ¤Ë¤ÏÎø¿´¤«¤é²¼¿´¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦ÃËÀ­¤â¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£

¼êÆþ¤ì¤¬¤­¤Á¤ó¤È¹Ô¤­ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«¡©


¥Ç¡¼¥ÈÉþ¤òÁª¤ÖºÝ¤Ï¼êÆþ¤ì¤¬¤­¤Á¤ó¤È¹Ô¤­ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤òÁª¤Ö¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤Î¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£

¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢½÷À­¤¬¿È¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò°Õ³°¤ÈÃËÀ­¤Ï´Ñ»¡¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢½÷À­¤¬¼êÆþ¤ì¤Î¹Ô¤­ÆÏ¤¤¤¿Éþ¤òÃå¤Æ¤¤¤ë¤È¡Ö¤­¤ì¤¤¹¥¤­¤Ê¤ó¤À¤Ê¡×¡Ö²È»ö¤¬ÆÀ°Õ¤Ê¤ó¤À¤Ê¡×¤Ê¤É¤È¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê°õ¾Ý¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤é¡£

µÕ¤Ë¥·¥ï¤Î´ó¤Ã¤¿Éþ¤òÃå¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢·¤¤¬±ø¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¡Ö¤À¤é¤·¤Ê¤¤¤Ê¡×¤È¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê°õ¾Ý¤ò»ý¤Á¤Þ¤¹¤·¡¢À¶·é´¶¤Î¤Ê¤µ¤«¤é¡Ö¼¡¤Ï¤Ê¤¤¤Ê¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À­¤¬¹â¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£

¡Ö¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ï¿´¤Î¶À¡×¤È¤¤¤¦³Ê¸À¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ÉþÁõ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿Í¤ËÍ¿¤¨¤ë°õ¾Ý¤ÏÂç¤­¤¯ÊÑ¤ï¤ë¤â¤Î¡£

¤¼¤Ò¡¢ºÇÄã¸Â¤Ç¤âº£²ó¾Ò²ð¤·¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò²¡¤µ¤¨¤¿¥Ç¡¼¥ÈÉþ¤òÁª¤Ö¤è¤¦¤Ë¿´¤¬¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£

🌼¤³¤³¤¬°ã¤¤¡ªÃËÀ­¤«¤é¡ÖÂç»ö¤Ë¤µ¤ì¤ë½÷À­¡×¤È¡Ö»¨¤Ë°·¤ï¤ì¤ë½÷À­¡×¤Îº¹