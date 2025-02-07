Æü¸þºä46¡¦º´¡¹ÌÚµ×Èþ¡¢1st¼Ì¿¿½¸¤Î½ñÅ¹ÊÌ¹ØÆþÆÃÅµÁ´15¼ï¤ò°ìµó¸ø³«
¡¡Æü¸þºä46¤Î¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡¦º´¡¹ÌÚµ×Èþ¡Ê29¡Ë¤Î1st¼Ì¿¿½¸¡Ø¤á¤¯¤ëÆü¡¹¡Ù¡Ê3·î25ÆüÈ¯Çä¡¿DONUTS¡Ë¤Î½ñÅ¹ÊÌ¹ØÆþÆÃÅµÁ´15¼ï¤Î³¨ÊÁ¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÚÆÃÅµ¡Û¥¹¥ì¥ó¥À¡¼¥Ü¥Ç¥£¤òÈäÏª¤·¤¿º´¡¹ÌÚµ×Èþ
¡¡º£²ó¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÀÞ¤êÌÜ¤Ê¤·B3¥Ý¥¹¥¿¡¼4¼ï¤È¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É11¼ï¡£¼«Á³Ë¤«¤Ê¥é¥ó¥«¥¦¥¤Åç¤ÈÅìµþ¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿½¸Ì¤·ÇºÜ¥«¥Ã¥È¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¡¢Åù¿ÈÂç¤Îº´¡¹ÌÚ¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿ÆÃÅµ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£ÀÞ¤êÌÜ¤Ê¤·B3¥Ý¥¹¥¿¡¼
HMV&BOOKS SHIBUYA
SHIBUYA TSUTAYA
¥»¥Ö¥ó¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°
À±Ìî½ñÅ¹ ¶áÅ´¥Ñ¥Ã¥»Å¹
¢£¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É
HMV&BOOKS¡ÊÄÌ¾ïÈÇ¤Î¤ß¡¢SHIBUYA¤Ï½ü¤¯¡Ë
TSUTAYA¡ÊSHIBUYA TSUTAYA¤Ï½ü¤¯¡Ë
³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡ÊÄÌ¾ïÈÇ¤Î¤ß¡Ë
¥¿¥ï¡¼¥ì¥³¡¼¥É
¥³¡¼¥Á¥ã¥ó¥Õ¥©¡¼
µª°ËÔ¢²°½ñÅ¹¡ÊÄÌ¾ïÈÇ¤Î¤ß¡¢Å¹ÊÞ¤Î¡Ë
Ì¤Íè²°½ñÅ¹
¤¯¤Þ¤¶¤ï½ñÅ¹
´ÝÁ±¥¸¥å¥ó¥¯Æ²½ñÅ¹
»°¾ÊÆ²½ñÅ¹
DONUTS BOOKS
¡ÚÆÃÅµ¡Û¥¹¥ì¥ó¥À¡¼¥Ü¥Ç¥£¤òÈäÏª¤·¤¿º´¡¹ÌÚµ×Èþ
¡¡º£²ó¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÀÞ¤êÌÜ¤Ê¤·B3¥Ý¥¹¥¿¡¼4¼ï¤È¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É11¼ï¡£¼«Á³Ë¤«¤Ê¥é¥ó¥«¥¦¥¤Åç¤ÈÅìµþ¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿½¸Ì¤·ÇºÜ¥«¥Ã¥È¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¡¢Åù¿ÈÂç¤Îº´¡¹ÌÚ¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿ÆÃÅµ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£ÀÞ¤êÌÜ¤Ê¤·B3¥Ý¥¹¥¿¡¼
HMV&BOOKS SHIBUYA
SHIBUYA TSUTAYA
¥»¥Ö¥ó¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°
À±Ìî½ñÅ¹ ¶áÅ´¥Ñ¥Ã¥»Å¹
¢£¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É
HMV&BOOKS¡ÊÄÌ¾ïÈÇ¤Î¤ß¡¢SHIBUYA¤Ï½ü¤¯¡Ë
TSUTAYA¡ÊSHIBUYA TSUTAYA¤Ï½ü¤¯¡Ë
³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡ÊÄÌ¾ïÈÇ¤Î¤ß¡Ë
¥¿¥ï¡¼¥ì¥³¡¼¥É
¥³¡¼¥Á¥ã¥ó¥Õ¥©¡¼
µª°ËÔ¢²°½ñÅ¹¡ÊÄÌ¾ïÈÇ¤Î¤ß¡¢Å¹ÊÞ¤Î¡Ë
Ì¤Íè²°½ñÅ¹
¤¯¤Þ¤¶¤ï½ñÅ¹
´ÝÁ±¥¸¥å¥ó¥¯Æ²½ñÅ¹
»°¾ÊÆ²½ñÅ¹
DONUTS BOOKS