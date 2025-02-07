º£¥·¡¼¥¹゙¥ó¤Î¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¥¹¥¿¥ó¥¿゙¡¼¥È゙/Ï»Àîµü¤ÎÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¸«Ê¹Ï¿
¿·¥·¡¼¥º¥óÂè1²ó¤Î¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¥Ö¥ê¡¼¥Õ¥£¥ó¥°¤¬2·î6Æü¡¢JFAÌ´¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ç¥á¥Ç¥£¥¢´Ø·¸¼Ô¤ò½¸¤á¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£º£²ó¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡¢¿·¤¿¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿PR(¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼)6Ì¾¤Î¾Ò²ð¤È¡¢2025Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤ÎJ¥ê¡¼¥°¥ì¥Õ¥§¥ê¥ó¥°¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¤ÎÀâÌÀ¤À¤Ã¤¿¡£
º£²óÃÂÀ¸¤·¤¿6Ì¾¤Ë¤è¤Ã¤ÆPR¤ÏÁíÀª24Ì¾¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÍýÍ³¤òÀðÃ«¿³È½°Ñ°÷Ä¹¤Ï¡ÖÀ¤Âå¸òÂå¡×¤ÎÉ¬Í×À¤òÁÊ¤¨¡¢º´Æ£Åý³ç¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤Ï¡Ö¶áÇ¯¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ï¥¤¥ó¥Æ¥ó¥·¥Æ¥£¤¬¹â¤¯¤Ê¤ê¡¢¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤Ë¤â¥¹¥×¥ê¥ó¥ÈÎÏ¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤½¤Î¾å¤Ç¡¢ÆüËÜ¿Í¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤¬WÇÕ¤Ç¤¤¤Ä¤â¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Æ¤ë¤è¤¦¡¢¹ñºÝ¿³È½°÷¤Ë¤ÏAFC¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢UEFA¤äCONMEBOL¡¢CONCACAF¼çºÅ¤ÎÂç²ñ¤Ë¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤òÇÉ¸¯¤¹¤ë¤³¤È¤Î½ÅÍ×À¤òÎÏÀâ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ25Ç¯¤Î¥ì¥Õ¥§¥ê¥ó¥°¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¤È¤·¤Æ¤Ï(1)¡ÖÁª¼êÀ¸Ì¿¤ò¶¼¤«¤¹¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡×¤ÎÄêµÁ¡¢(2)¡Ö¥Ï¥ó¥É¤ÎÈ¿Â§¡×¤Î²ò¼á¡¢(3)¡Ö¥ª¥Õ¥µ¥¤¥É¡×¤ÎÅ¬ÍÑÈÏ°Ï¡¢(4)¡ÖGK¤Ë¤è¤ëÆÀÅÀ¤Þ¤¿¤Ï·èÄêÅª¤ÊÆÀÅÀµ¡²ñÁË»ß¡×¤ÎºÝ¤Î¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥É¤ÎÄó¼¨¤¬ÂÅÅö¤«¤É¤¦¤«¡¢(5)¡ÖÇ¾¤·¤ó¤È¤¦¤Ë¤è¤ë¸òÂå¡×¤Î´ðËÜÅª¤Ê¹Í¤¨Êý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥ì¥¯¥Á¥ã¡¼¤·¤¿¡£
¤¤¤º¤ì¤â¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥ë¡¼¥ë²ò¼á¤ËÂç¤¤ÊÊÑ¹¹ÅÀ¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤ÈÁª¼ê¤ä´ÆÆÄ¤ËÂÐ¤¹¤ë¥ë¡¼¥ë¤ÎÀâÌÀ¤È¼þÃÎ¤òº£Åß¤ÎJ¥¯¥é¥Ö¤Î¥¥ã¥ó¥×¤Ç¼Â»Ü¤·¤¿¤è¤¦¤À¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð(1)¤Ç¤Ï¡¢¤¤¤¯¤éÀµÅö¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤¬²á¾ê¤ÊÀª¤¤¤òÈ¼¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢¥¢¥¿¥Ã¥¯¸å¤ËÁê¼êÁª¼ê¤ÎÂ¤òÉé½ý¤µ¤»¤ë´í¸±¤òÈ¼¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¤·¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤ÏÌÀ¤é¤«¤ÊÈ¿Â§¤Ç¤¢¤ê¡¢·Ù¹ð¤äÂà¾ì¤ÎÂÐ¾Ý¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¤è¤¯¤¢¤ë¥±¡¼¥¹¤È¤·¤Æ¡¢¥¢¥¿¥Ã¥¯¤·¤¿Áª¼ê¤ÏÅ«¤ò¿á¤«¤ì¤ë¤È¡Ö¥Ü¡¼¥ë¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç?¡×¤È¹³µÄ¤¹¤ë¤³¤È¤âÂ¿¡¹¤¢¤ë¤¬¡¢Îã¤¨¥Ü¡¼¥ë¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤â¤½¤ì¤¬²á¾ê¤ÊÎÏ¤òÈ¼¤Ã¤Æ¡¢Â¤ÎÎ¢¤«¤é¥Ü¡¼¥ë¤Ë¥¢¥¿¥Ã¥¯¤·¤¿¤é¡¢´í¸±¤Ê¹Ô°Ù¤È¸«¤Ê¤µ¤ì¤Æ·Ù¹ð¤«Âà¾ì¤ÎÂÐ¾Ý¹Ô°Ù¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¥Ü¡¼¥ë¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð¥Î¡¼¥Õ¥¡¥¦¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×(º´Æ£Åý³ç¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼)¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£
Æñ¤·¤¤¤Î¤Ï(2)¤Î¥Ï¥ó¥É¤ÎÄêµÁ¤À¤í¤¦¡£¥ë¡¼¥ë¤¬ÊÑÁ«¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢º£²ó¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿»ö¾Ý¤Ç¤Ï¡¢¥¯¥í¥¹¤ä¥·¥å¡¼¥È¤ËÂÐ¤·¤Æ¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ë¹Ô¤Ã¤¿ºÝ¤Ë¹¤²¤¿¼ê¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤¬Åö¤¿¤Ã¤¿¤é¥Ï¥ó¥É¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¡¼¥¨¥ê¥¢Æâ¤Ê¤éPK¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢ËÜ¿Í¤¬¥Ü¡¼¥ë¤Ë¥¢¥¿¥Ã¥¯¤·¤Æ¡¢°Õ¿Þ¤·¤Ê¤¤Êý¸þ¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤¬¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤·¤Æ¼ê¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤Ï¥Ï¥ó¥É¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¶ñÂÎÎã¤È¤·¤Æ¡¢¥¯¥ê¥¢¤ËÂ¤ò½Ð¤·¤¿¤â¤Î¤Î¥¯¥ê¥¢»ÅÀÚ¤ì¤º(¥¯¥ê¥¢¥ß¥¹)¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤¬¼ê¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤Ï¥Ï¥ó¥É¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£Æ±ÍÍ¤ËÅ¨¤Î¥¯¥í¥¹¤ò¥Ö¥í¥Ã¥¯¤·¤¿ºÝ¤Ë¤½¤Î¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤¬¶á¤¯¤Ë¤¤¤¿Ì£ÊýÁª¼ê¤Î¼ê¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤Ï¥Ï¥ó¥É¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£¥Ü¡¼¥ë¤¬Í½´ü¤Ç¤¤Ê¤¤µ°Æ»(Êý¸þ)¤ËÊÑ¤ï¤ê(¥Ç¥£¥Õ¥ì¥¯¥·¥ç¥ó)¡¢·ë²Ì¤È¤·¤Æ¥Ï¥ó¥É¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤ì¤Ï¥Î¡¼¥Õ¥¡¥¦¥ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£
J1¥ê¡¼¥°¤Î¼ÂÎã¤Ç¤Ï¡¢ºÇ½é¤Ë¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤Ï¥Ï¥ó¥É¤È¤·¤ÆPK¤òÁªÂò¤·¤¿¤¬¡¢VAR¤Ç³ÎÇ§¤·¤Æ¥Î¡¼¥Õ¥¡¥¦¥ë¤È¤·¤¿¥·¡¼¥ó¤ò±ÇÁü¤ÇºÆ¸½¤·¤¿¡£
¤¿¤À¤·¡¢¥·¥å¡¼¥È¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ë¹Ô¤Ã¤¿ºÝ¤Ë¡¢¿ÈÂÎ¤ËÅö¤¿¤Ã¤¿¥Ü¡¼¥ë¤Î¥Ç¥£¥Õ¥ì¥¯¥·¥ç¥ó(Ä·¤ÍÊÖ¤ê)¤¬¼ê¤ËÅö¤¿¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¥Ï¥ó¥É¤Ë¤Ê¤ë¡£¼«Ê¬¤Î¥ß¥¹¤ä¡¢Ì£Êý¤Î¥×¥ì¡¼¤«¤é¤ÎÍ½´ü¤Ç¤¤Ê¤¤¥Ç¥£¥Õ¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢°ìÏ¢¤ÎÎ®¤ì¤«¤é¡Ö¼ê¤ò¹¤²¤¿¡×·ë²Ì¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤ë¤«¤é¤À¡£
(3)¤Î¡Ö¥ª¥Õ¥µ¥¤¥É¡×¤ÎÅ¬ÍÑÈÏ°Ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥ª¥Õ¥µ¥¤¥É¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ë¤¤¤Æ¤âÌ£ÊýÁª¼ê¤Î¥·¥å¡¼¥È¤ËÄ¾ÀÜ´ØÍ¿¤·¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¥ª¥Õ¥µ¥¤¥É¤È¤Ï¸«¤Ê¤µ¤º¡¢¥´¡¼¥ë¤òÇ§¤á¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£
(4)¤ÏGK¤¬¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¡¼¥¨¥ê¥¢¤òÈô¤Ó½Ð¤·¤ÆÁê¼êÁª¼ê¤òÅÝ¤·¤¿¤é¡¢¥´¡¼¥ë¤Ï¤¬¤é¶õ¤¤Î¤¿¤á·èÄêÅª¤ÊÆÀÅÀµ¡²ñÁË»ß(DOGUSO)¤È¤·¤ÆÂà¾ì¤Ë¤Ê¤ë¡£
(5)¤ÏÇ¾¤·¤ó¤È¤¦¤Ë¤è¤ë¸òÂåÏÈ¤¬1Ì¾ÄÉ²Ã¤µ¤ì¡¢¤½¤ì¤ÏÂÐÀïÁê¼ê¤Ë¤âÅ¬ÍÑ¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤ÎºÝ¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ë¸òÂå¤Î¥«¡¼¥É(¿½ÀÁÍÑ»æ)¤ÏÄÌ¾ï¤Î¸òÂå¥«¡¼¥É¤È¿§¤¬°ã¤¤¡¢¤½¤ì¤ÏÂÐÀïÁê¼ê¤Ë¤âÅÏ¤µ¤ì¤ë¡£
¶½Ì£¿¼¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à(AT)¤Î²ò¼á¤À¤Ã¤¿¡£Îã¤¨¤ÐAT4Ê¬¤ÈÉ½¼¨¤µ¤ì¤¿¤é¡¢¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤ÏºÇÄã4Ê¬´Ö¥×¥ì¡¼¤òÂ³¹Ô¤·¡¢4Ê¬59ÉÃ¤Þ¤Ç¤Ë»î¹ç½ªÎ»¤Î¥Û¥¤¥Ã¥¹¥ë¤ò¿á¤±¤Ð¤¤¤¤¡£»î¹ç¤ÎÎ®¤ì¤ò¸«¤Æ¡¢¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤ÎºÛÎÌ¤Ç¥¿¥¤¥à¥¢¥Ã¥×¤ò¹ð¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¤¿¤À¤·¡¢ATÃæ¤ËÁª¼ê¸òÂå¤¬¤¢¤ê1Ê¬´Ö¤Û¤ÉÍ×¤·¤¿¤é¥È¡¼¥¿¥ë5Ê¬¡¢¤µ¤é¤ËVAR¤Ç3Ê¬¤òÍ×¤·¤¿¤é¥È¡¼¥¿¥ë8Ê¬¤ÎAT¤È¤Ê¤ë¡£¼ÂºÝ¤Î»î¹ç¤Ç¤Ï¡¢¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Á¡¼¥à¤Î´ÆÆÄ¤¬AT4Ê¬¤ò²á¤®¤ë¤È¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¥¨¥ê¥¢¤Ë½Ð¤Æ¡¢¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤Ë¥¿¥¤¥à¥¢¥Ã¥×¤òµá¤á¤ë¥·¡¼¥ó¤¬¤è¤¯¤¢¤ë¡£¤·¤«¤·AT¤Ï¾åµ¤Î¤è¤¦¤ÊÍýÍ³¤Ç±ä¤Ó¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ë¡¢º´Æ£Åý³ç¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤ÏÍý²ò¤òµá¤á¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢J1¥ê¡¼¥°¤Î¥¢¥¯¥Á¥å¥¢¥ë¥×¥ì¡¼¥¤¥ó¥°¥¿¥¤¥à¤Ï52Ê¬¤Ç¡¢¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Î58Ê¬¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È6Ê¬´Ö¤Îº¹¤¬¤¢¤ë¡£¡Ö¥ì¥Õ¥§¥ê¥ó¥°¤Î²þÁ±¤Ç¥¢¥¯¥Á¥å¥¢¥ë¥×¥ì¡¼¥¤¥ó¥°¥¿¥¤¥à¤Ï¿¤Ð¤»¤ë¡×(º´Æ£Åý³ç¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼)¤³¤È¤â²ÝÂê¤È¤·¤Æ»ØÅ¦¤·¤¿¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¿·¥·¡¼¥º¥ó¤ÎJ¥ê¡¼¥°¤Ï¤É¤³¤Þ¤Ç¥¢¥¯¥Á¥å¥¢¥ë¥×¥ì¡¼¥¤¥ó¥°¥¿¥¤¥à¤ò¿¤Ð¤»¤ë¤«¡£¤³¤Á¤é¤â¶½Ì£¿¼¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¢¤ë¡£
Ê¸¡¦Ï»Àîµü
CL¡õEL¤òÆÈÀêÀ¸Ãæ·Ñ¡ª
WOWOW¤Î·î³Û²ÃÆþ¤Ê¤é
CL¡¦EL¤Ë²Ã¤¨WOWOW¤ÎÁ´¥¸¥ã¥ó¥ë¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡ª
¡ä¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é
º£²óÃÂÀ¸¤·¤¿6Ì¾¤Ë¤è¤Ã¤ÆPR¤ÏÁíÀª24Ì¾¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÍýÍ³¤òÀðÃ«¿³È½°Ñ°÷Ä¹¤Ï¡ÖÀ¤Âå¸òÂå¡×¤ÎÉ¬Í×À¤òÁÊ¤¨¡¢º´Æ£Åý³ç¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤Ï¡Ö¶áÇ¯¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ï¥¤¥ó¥Æ¥ó¥·¥Æ¥£¤¬¹â¤¯¤Ê¤ê¡¢¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤Ë¤â¥¹¥×¥ê¥ó¥ÈÎÏ¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ25Ç¯¤Î¥ì¥Õ¥§¥ê¥ó¥°¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¤È¤·¤Æ¤Ï(1)¡ÖÁª¼êÀ¸Ì¿¤ò¶¼¤«¤¹¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡×¤ÎÄêµÁ¡¢(2)¡Ö¥Ï¥ó¥É¤ÎÈ¿Â§¡×¤Î²ò¼á¡¢(3)¡Ö¥ª¥Õ¥µ¥¤¥É¡×¤ÎÅ¬ÍÑÈÏ°Ï¡¢(4)¡ÖGK¤Ë¤è¤ëÆÀÅÀ¤Þ¤¿¤Ï·èÄêÅª¤ÊÆÀÅÀµ¡²ñÁË»ß¡×¤ÎºÝ¤Î¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥É¤ÎÄó¼¨¤¬ÂÅÅö¤«¤É¤¦¤«¡¢(5)¡ÖÇ¾¤·¤ó¤È¤¦¤Ë¤è¤ë¸òÂå¡×¤Î´ðËÜÅª¤Ê¹Í¤¨Êý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥ì¥¯¥Á¥ã¡¼¤·¤¿¡£
¤¤¤º¤ì¤â¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥ë¡¼¥ë²ò¼á¤ËÂç¤¤ÊÊÑ¹¹ÅÀ¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤ÈÁª¼ê¤ä´ÆÆÄ¤ËÂÐ¤¹¤ë¥ë¡¼¥ë¤ÎÀâÌÀ¤È¼þÃÎ¤òº£Åß¤ÎJ¥¯¥é¥Ö¤Î¥¥ã¥ó¥×¤Ç¼Â»Ü¤·¤¿¤è¤¦¤À¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð(1)¤Ç¤Ï¡¢¤¤¤¯¤éÀµÅö¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤¬²á¾ê¤ÊÀª¤¤¤òÈ¼¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢¥¢¥¿¥Ã¥¯¸å¤ËÁê¼êÁª¼ê¤ÎÂ¤òÉé½ý¤µ¤»¤ë´í¸±¤òÈ¼¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¤·¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤ÏÌÀ¤é¤«¤ÊÈ¿Â§¤Ç¤¢¤ê¡¢·Ù¹ð¤äÂà¾ì¤ÎÂÐ¾Ý¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¤è¤¯¤¢¤ë¥±¡¼¥¹¤È¤·¤Æ¡¢¥¢¥¿¥Ã¥¯¤·¤¿Áª¼ê¤ÏÅ«¤ò¿á¤«¤ì¤ë¤È¡Ö¥Ü¡¼¥ë¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç?¡×¤È¹³µÄ¤¹¤ë¤³¤È¤âÂ¿¡¹¤¢¤ë¤¬¡¢Îã¤¨¥Ü¡¼¥ë¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤â¤½¤ì¤¬²á¾ê¤ÊÎÏ¤òÈ¼¤Ã¤Æ¡¢Â¤ÎÎ¢¤«¤é¥Ü¡¼¥ë¤Ë¥¢¥¿¥Ã¥¯¤·¤¿¤é¡¢´í¸±¤Ê¹Ô°Ù¤È¸«¤Ê¤µ¤ì¤Æ·Ù¹ð¤«Âà¾ì¤ÎÂÐ¾Ý¹Ô°Ù¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¥Ü¡¼¥ë¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð¥Î¡¼¥Õ¥¡¥¦¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×(º´Æ£Åý³ç¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼)¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£
Æñ¤·¤¤¤Î¤Ï(2)¤Î¥Ï¥ó¥É¤ÎÄêµÁ¤À¤í¤¦¡£¥ë¡¼¥ë¤¬ÊÑÁ«¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢º£²ó¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿»ö¾Ý¤Ç¤Ï¡¢¥¯¥í¥¹¤ä¥·¥å¡¼¥È¤ËÂÐ¤·¤Æ¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ë¹Ô¤Ã¤¿ºÝ¤Ë¹¤²¤¿¼ê¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤¬Åö¤¿¤Ã¤¿¤é¥Ï¥ó¥É¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¡¼¥¨¥ê¥¢Æâ¤Ê¤éPK¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢ËÜ¿Í¤¬¥Ü¡¼¥ë¤Ë¥¢¥¿¥Ã¥¯¤·¤Æ¡¢°Õ¿Þ¤·¤Ê¤¤Êý¸þ¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤¬¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤·¤Æ¼ê¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤Ï¥Ï¥ó¥É¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¶ñÂÎÎã¤È¤·¤Æ¡¢¥¯¥ê¥¢¤ËÂ¤ò½Ð¤·¤¿¤â¤Î¤Î¥¯¥ê¥¢»ÅÀÚ¤ì¤º(¥¯¥ê¥¢¥ß¥¹)¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤¬¼ê¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤Ï¥Ï¥ó¥É¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£Æ±ÍÍ¤ËÅ¨¤Î¥¯¥í¥¹¤ò¥Ö¥í¥Ã¥¯¤·¤¿ºÝ¤Ë¤½¤Î¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤¬¶á¤¯¤Ë¤¤¤¿Ì£ÊýÁª¼ê¤Î¼ê¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤Ï¥Ï¥ó¥É¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£¥Ü¡¼¥ë¤¬Í½´ü¤Ç¤¤Ê¤¤µ°Æ»(Êý¸þ)¤ËÊÑ¤ï¤ê(¥Ç¥£¥Õ¥ì¥¯¥·¥ç¥ó)¡¢·ë²Ì¤È¤·¤Æ¥Ï¥ó¥É¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤ì¤Ï¥Î¡¼¥Õ¥¡¥¦¥ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£
J1¥ê¡¼¥°¤Î¼ÂÎã¤Ç¤Ï¡¢ºÇ½é¤Ë¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤Ï¥Ï¥ó¥É¤È¤·¤ÆPK¤òÁªÂò¤·¤¿¤¬¡¢VAR¤Ç³ÎÇ§¤·¤Æ¥Î¡¼¥Õ¥¡¥¦¥ë¤È¤·¤¿¥·¡¼¥ó¤ò±ÇÁü¤ÇºÆ¸½¤·¤¿¡£
¤¿¤À¤·¡¢¥·¥å¡¼¥È¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ë¹Ô¤Ã¤¿ºÝ¤Ë¡¢¿ÈÂÎ¤ËÅö¤¿¤Ã¤¿¥Ü¡¼¥ë¤Î¥Ç¥£¥Õ¥ì¥¯¥·¥ç¥ó(Ä·¤ÍÊÖ¤ê)¤¬¼ê¤ËÅö¤¿¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¥Ï¥ó¥É¤Ë¤Ê¤ë¡£¼«Ê¬¤Î¥ß¥¹¤ä¡¢Ì£Êý¤Î¥×¥ì¡¼¤«¤é¤ÎÍ½´ü¤Ç¤¤Ê¤¤¥Ç¥£¥Õ¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢°ìÏ¢¤ÎÎ®¤ì¤«¤é¡Ö¼ê¤ò¹¤²¤¿¡×·ë²Ì¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤ë¤«¤é¤À¡£
(3)¤Î¡Ö¥ª¥Õ¥µ¥¤¥É¡×¤ÎÅ¬ÍÑÈÏ°Ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥ª¥Õ¥µ¥¤¥É¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ë¤¤¤Æ¤âÌ£ÊýÁª¼ê¤Î¥·¥å¡¼¥È¤ËÄ¾ÀÜ´ØÍ¿¤·¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¥ª¥Õ¥µ¥¤¥É¤È¤Ï¸«¤Ê¤µ¤º¡¢¥´¡¼¥ë¤òÇ§¤á¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£
(4)¤ÏGK¤¬¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¡¼¥¨¥ê¥¢¤òÈô¤Ó½Ð¤·¤ÆÁê¼êÁª¼ê¤òÅÝ¤·¤¿¤é¡¢¥´¡¼¥ë¤Ï¤¬¤é¶õ¤¤Î¤¿¤á·èÄêÅª¤ÊÆÀÅÀµ¡²ñÁË»ß(DOGUSO)¤È¤·¤ÆÂà¾ì¤Ë¤Ê¤ë¡£
(5)¤ÏÇ¾¤·¤ó¤È¤¦¤Ë¤è¤ë¸òÂåÏÈ¤¬1Ì¾ÄÉ²Ã¤µ¤ì¡¢¤½¤ì¤ÏÂÐÀïÁê¼ê¤Ë¤âÅ¬ÍÑ¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤ÎºÝ¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ë¸òÂå¤Î¥«¡¼¥É(¿½ÀÁÍÑ»æ)¤ÏÄÌ¾ï¤Î¸òÂå¥«¡¼¥É¤È¿§¤¬°ã¤¤¡¢¤½¤ì¤ÏÂÐÀïÁê¼ê¤Ë¤âÅÏ¤µ¤ì¤ë¡£
¶½Ì£¿¼¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à(AT)¤Î²ò¼á¤À¤Ã¤¿¡£Îã¤¨¤ÐAT4Ê¬¤ÈÉ½¼¨¤µ¤ì¤¿¤é¡¢¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤ÏºÇÄã4Ê¬´Ö¥×¥ì¡¼¤òÂ³¹Ô¤·¡¢4Ê¬59ÉÃ¤Þ¤Ç¤Ë»î¹ç½ªÎ»¤Î¥Û¥¤¥Ã¥¹¥ë¤ò¿á¤±¤Ð¤¤¤¤¡£»î¹ç¤ÎÎ®¤ì¤ò¸«¤Æ¡¢¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤ÎºÛÎÌ¤Ç¥¿¥¤¥à¥¢¥Ã¥×¤ò¹ð¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¤¿¤À¤·¡¢ATÃæ¤ËÁª¼ê¸òÂå¤¬¤¢¤ê1Ê¬´Ö¤Û¤ÉÍ×¤·¤¿¤é¥È¡¼¥¿¥ë5Ê¬¡¢¤µ¤é¤ËVAR¤Ç3Ê¬¤òÍ×¤·¤¿¤é¥È¡¼¥¿¥ë8Ê¬¤ÎAT¤È¤Ê¤ë¡£¼ÂºÝ¤Î»î¹ç¤Ç¤Ï¡¢¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Á¡¼¥à¤Î´ÆÆÄ¤¬AT4Ê¬¤ò²á¤®¤ë¤È¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¥¨¥ê¥¢¤Ë½Ð¤Æ¡¢¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤Ë¥¿¥¤¥à¥¢¥Ã¥×¤òµá¤á¤ë¥·¡¼¥ó¤¬¤è¤¯¤¢¤ë¡£¤·¤«¤·AT¤Ï¾åµ¤Î¤è¤¦¤ÊÍýÍ³¤Ç±ä¤Ó¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ë¡¢º´Æ£Åý³ç¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤ÏÍý²ò¤òµá¤á¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢J1¥ê¡¼¥°¤Î¥¢¥¯¥Á¥å¥¢¥ë¥×¥ì¡¼¥¤¥ó¥°¥¿¥¤¥à¤Ï52Ê¬¤Ç¡¢¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Î58Ê¬¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È6Ê¬´Ö¤Îº¹¤¬¤¢¤ë¡£¡Ö¥ì¥Õ¥§¥ê¥ó¥°¤Î²þÁ±¤Ç¥¢¥¯¥Á¥å¥¢¥ë¥×¥ì¡¼¥¤¥ó¥°¥¿¥¤¥à¤Ï¿¤Ð¤»¤ë¡×(º´Æ£Åý³ç¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼)¤³¤È¤â²ÝÂê¤È¤·¤Æ»ØÅ¦¤·¤¿¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¿·¥·¡¼¥º¥ó¤ÎJ¥ê¡¼¥°¤Ï¤É¤³¤Þ¤Ç¥¢¥¯¥Á¥å¥¢¥ë¥×¥ì¡¼¥¤¥ó¥°¥¿¥¤¥à¤ò¿¤Ð¤»¤ë¤«¡£¤³¤Á¤é¤â¶½Ì£¿¼¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¢¤ë¡£
Ê¸¡¦Ï»Àîµü
CL¡õEL¤òÆÈÀêÀ¸Ãæ·Ñ¡ª
WOWOW¤Î·î³Û²ÃÆþ¤Ê¤é
CL¡¦EL¤Ë²Ã¤¨WOWOW¤ÎÁ´¥¸¥ã¥ó¥ë¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡ª
¡ä¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é