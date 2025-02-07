»³ËÜ¤æ¤¦¡¢H¥«¥Ã¥×¥Ð¥¹¥È¤¬¾È¤é¤µ¤ì¡Ö¥ß¥é¡¼¥Ü¡¼¥ë¤ß¤¿¤¤¡×
¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤Î»³ËÜ¤æ¤¦¤¬¤³¤Î¤Û¤É¡¢Åìµþ¡¦½©ÍÕ¸¶¤Î¥½¥Õ¥Þ¥Ã¥×¤ÇºÇ¿·¥¤¥á¡¼¥¸DVD¡õ¥Ö¥ë¡¼¥ì¥¤¡ØÃ¯¤â¤¬¾Â¤ë¥«¥é¥À¡Ù(¤È¤â¤ËÈ¯ÇäÃæ DVD:4,378±ßÀÇ¹þ ¥Ö¥ë¡¼¥ì¥¤: 5,478±ßÀÇ¹þ È¯Çä¸µ:¥¨¥¢¡¼¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë)¤ÎÈ¯ÇäµÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
DVD¡õ¥Ö¥ë¡¼¥ì¥¤¡ØÃ¯¤â¤¬¾Â¤ë¥«¥é¥À¡Ù¤ÎÈ¯ÇäµÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¹Ô¤Ã¤¿»³ËÜ¤æ¤¦
2019Ç¯4·î¤Ë¥°¥é¥É¥ë¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ°ÊÍè¡¢¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È¤È95cm¤ÎH¥«¥Ã¥×¥Ð¥¹¥È¤Ç¥°¥é¥É¥ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¿Íµ¤¤Î»³ËÜ¤æ¤¦¡£ºòº£¤ÏRIZIN¤Î¥é¥¦¥ó¥É¥¬¡¼¥ë¤äÉñÂæ½÷Í¥¡¢¥ì¡¼¥¹¥¯¥¤¡¼¥ó¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ç³èÌö¤Î¾ì¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÈà½÷¤¬1Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëÄÌ»»12ºîÌÜ¤ÎDVD¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¡£±âÈþÂçÅç¤ÎÂç¼«Á³¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¡¢»³ËÜ¤¬¤È27ºÐ¤ÎÂç¿Í¥Õ¥§¥í¥â¥ó¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÈÊü½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÉáÃÊ¤Ï¥»¥¯¥·¡¼¤Ê¿åÃå¤¬Â¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£Æü¤Ï·ò¹¯Åª¤Ê´¶¤¸¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥°¥ê¡¼¥ó¤È¥Û¥ï¥¤¥È¤Î¥Ü¡¼¥À¡¼¥Ó¥¥Ë¤Ç¥¤¥Ù¥ó¥È²ñ¾ì¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿»³ËÜ¡£¥í¥±ÃÏ¤È¤Ê¤Ã¤¿±âÈþÂçÅç¤Ï¡Ö²áµî¥¤¥Á¤Ç¥í¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£µ±¤¯³¤¤ÈÀÄ¤¤¶õ¡¢¤½¤·¤ÆÀÖ¤¤¥Ó¥¥Ë¤¬±Ç¤¨¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È±âÈþÂçÅç¤Î¼«Á³¤¬ºîÉÊ¤Ë¤âÈ¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
Á´ÂÎÅª¤Ê¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï¡Ö»ä¤ò³§¤µ¤ó¤ÎÈà½÷¤ä±ü¤µ¤ó¡¢¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤ÎÌÜÀþ¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë´¶¤¸¤ÎÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¡¢¡Ö³¤¤Ç»£±Æ¤·¤¿ÀÖ¤¤¥Ð¥ó¥É¥¥¡¼¥Ó¥¥Ë¤Ï¡¢ÄÁ¤·¤¤¿åÃå¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¿åÃå¤ò¥Ó¡¼¥Á¤ä¤ªÉ÷Ï¤¤Î¥·¡¼¥ó¤Ç¤â»£±Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¥·¡¼¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÉ½»æ¤ò¸«¤ë¤À¤±¤Ç¤âÊ¬¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¥»¥¯¥·¡¼¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¥À¥ó¥¹¤Î¥·¡¼¥ó¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ü¥ó¥Ç¡¼¥¸¤È¥Ç¥¶¥¤¥ó¥Ë¥Ã¥×¥ì¥¹¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤¬¹¥¤¤ß¤¿¤¤¤ÇËÜÅö¤Ë¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤¬Â¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Ï·ë¹½S¤Ã¤±¤Î¤¢¤ë´¶¤¸¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÊÜ¤Ï¿¶¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó(¾Ð)¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤«¤é¤á¤¿¡Ö¾Â¤ê¤½¤¦¤Ê¥·¡¼¥ó¤Ï?¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤Ë¤Ï¡ÖÃËÀÌÜÀþ¤Ç¸À¤Ã¤¿¤éÈà½÷´¶¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ëÏÂ¼¼¤ÇÃå¤¿»ç¤Î¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¤Î¥·¡¼¥ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¤éÀäÂÐ¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Î¥·¡¼¥ó! (¾ÈÌÀ¤Ç)¾È¤é¤µ¤ì¤¿¼«Ê¬¤Î¶»¤¬¥ß¥é¡¼¥Ü¡¼¥ë¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¹(¾Ð)¡×¤È¶»¤òÄ¥¤Ã¤¿¡£
DVD¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ï1Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ö´Ö¤¬¶õ¤¯¤È»ä¤Ï¶ÛÄ¥¤·¤¤¤Ê¤Î¤Ç¾å¼ê¤¯½ÐÍè¤ë¤«¤Ê? ¤È»×¤Ã¤¿¤ê¤·¤ÆÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈËÜºî¤Ç¤â¶ÛÄ¥¤·¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö¤Ç¤â¤µ¤¹¤¬¤Ë12ºîÉÊ¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢»£±Æ¤¬»Ï¤Þ¤ë¤È¿ÈÂÎ¤¬³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢¥»¥¯¥·¡¼¤Ë¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£»£±Æ¤Ï¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤ÈÌäÂê¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö1stDVD¤Îº¢¤Ï¤¹¤´¤¯¶ÛÄ¥¤·¤¿¤Î¤Ç¤ª¼ò¤ò°û¤ó¤ÇÊ¶¤é¤ï¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¶á¤À¤È2Ç¯¤°¤é¤¤ÉñÂæ¤Ë½Ð±é¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤µ¤¹¤¬¤Ë¤ª¼ò¤ò°û¤á¤Ê¤¤¤Î¤Ç¿ÈÂÎ¤òÆ°¤«¤·¤¿¤ê¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÁö¤ê²ó¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶¦±é¼Ô¤ÎÊý¤Ï¡Ø¤æ¤¦¤Á¤ã¤óË½¤ì¤Æ¤ë¤Í¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤È(¾Ð)¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¡£
±éµ»¤Î»Å»ö¤âÀºÎÏÅª¤Ç2·î26Æü¡Á3·î2Æü¤ËÅìµþ¡¦ÃÓÂÞ¥·¥¢¥¿¡¼¥°¥ê¡¼¥ó BOX in BOX THEATER¤Ç¸ø±é¤µ¤ì¤ëÉñÂæ¡Ø¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¸¥ã¥Ã¥¯¤Ë¤è¤í¤·¤¯¡Ù¤Ë½Ð±é¡£¡Ö¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÇÀÖ¾ë¥«¥ª¥êÌò¤ò¾¡¤Á¼è¤ê¤Þ¤·¤¿! ¥¤¥¨¥¤! À§Èó³§¤µ¤ó·à¾ì¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
DVD¡õ¥Ö¥ë¡¼¥ì¥¤¡ØÃ¯¤â¤¬¾Â¤ë¥«¥é¥À¡Ù¤ÎÈ¯ÇäµÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¹Ô¤Ã¤¿»³ËÜ¤æ¤¦
2019Ç¯4·î¤Ë¥°¥é¥É¥ë¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ°ÊÍè¡¢¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È¤È95cm¤ÎH¥«¥Ã¥×¥Ð¥¹¥È¤Ç¥°¥é¥É¥ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¿Íµ¤¤Î»³ËÜ¤æ¤¦¡£ºòº£¤ÏRIZIN¤Î¥é¥¦¥ó¥É¥¬¡¼¥ë¤äÉñÂæ½÷Í¥¡¢¥ì¡¼¥¹¥¯¥¤¡¼¥ó¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ç³èÌö¤Î¾ì¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÈà½÷¤¬1Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëÄÌ»»12ºîÌÜ¤ÎDVD¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¡£±âÈþÂçÅç¤ÎÂç¼«Á³¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¡¢»³ËÜ¤¬¤È27ºÐ¤ÎÂç¿Í¥Õ¥§¥í¥â¥ó¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÈÊü½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Á´ÂÎÅª¤Ê¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï¡Ö»ä¤ò³§¤µ¤ó¤ÎÈà½÷¤ä±ü¤µ¤ó¡¢¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤ÎÌÜÀþ¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë´¶¤¸¤ÎÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¡¢¡Ö³¤¤Ç»£±Æ¤·¤¿ÀÖ¤¤¥Ð¥ó¥É¥¥¡¼¥Ó¥¥Ë¤Ï¡¢ÄÁ¤·¤¤¿åÃå¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¿åÃå¤ò¥Ó¡¼¥Á¤ä¤ªÉ÷Ï¤¤Î¥·¡¼¥ó¤Ç¤â»£±Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¥·¡¼¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÉ½»æ¤ò¸«¤ë¤À¤±¤Ç¤âÊ¬¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¥»¥¯¥·¡¼¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¥À¥ó¥¹¤Î¥·¡¼¥ó¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ü¥ó¥Ç¡¼¥¸¤È¥Ç¥¶¥¤¥ó¥Ë¥Ã¥×¥ì¥¹¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤¬¹¥¤¤ß¤¿¤¤¤ÇËÜÅö¤Ë¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤¬Â¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Ï·ë¹½S¤Ã¤±¤Î¤¢¤ë´¶¤¸¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÊÜ¤Ï¿¶¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó(¾Ð)¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤«¤é¤á¤¿¡Ö¾Â¤ê¤½¤¦¤Ê¥·¡¼¥ó¤Ï?¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤Ë¤Ï¡ÖÃËÀÌÜÀþ¤Ç¸À¤Ã¤¿¤éÈà½÷´¶¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ëÏÂ¼¼¤ÇÃå¤¿»ç¤Î¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¤Î¥·¡¼¥ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¤éÀäÂÐ¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Î¥·¡¼¥ó! (¾ÈÌÀ¤Ç)¾È¤é¤µ¤ì¤¿¼«Ê¬¤Î¶»¤¬¥ß¥é¡¼¥Ü¡¼¥ë¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¹(¾Ð)¡×¤È¶»¤òÄ¥¤Ã¤¿¡£
DVD¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ï1Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ö´Ö¤¬¶õ¤¯¤È»ä¤Ï¶ÛÄ¥¤·¤¤¤Ê¤Î¤Ç¾å¼ê¤¯½ÐÍè¤ë¤«¤Ê? ¤È»×¤Ã¤¿¤ê¤·¤ÆÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈËÜºî¤Ç¤â¶ÛÄ¥¤·¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö¤Ç¤â¤µ¤¹¤¬¤Ë12ºîÉÊ¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢»£±Æ¤¬»Ï¤Þ¤ë¤È¿ÈÂÎ¤¬³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢¥»¥¯¥·¡¼¤Ë¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£»£±Æ¤Ï¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤ÈÌäÂê¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö1stDVD¤Îº¢¤Ï¤¹¤´¤¯¶ÛÄ¥¤·¤¿¤Î¤Ç¤ª¼ò¤ò°û¤ó¤ÇÊ¶¤é¤ï¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¶á¤À¤È2Ç¯¤°¤é¤¤ÉñÂæ¤Ë½Ð±é¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤µ¤¹¤¬¤Ë¤ª¼ò¤ò°û¤á¤Ê¤¤¤Î¤Ç¿ÈÂÎ¤òÆ°¤«¤·¤¿¤ê¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÁö¤ê²ó¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶¦±é¼Ô¤ÎÊý¤Ï¡Ø¤æ¤¦¤Á¤ã¤óË½¤ì¤Æ¤ë¤Í¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤È(¾Ð)¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¡£
±éµ»¤Î»Å»ö¤âÀºÎÏÅª¤Ç2·î26Æü¡Á3·î2Æü¤ËÅìµþ¡¦ÃÓÂÞ¥·¥¢¥¿¡¼¥°¥ê¡¼¥ó BOX in BOX THEATER¤Ç¸ø±é¤µ¤ì¤ëÉñÂæ¡Ø¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¸¥ã¥Ã¥¯¤Ë¤è¤í¤·¤¯¡Ù¤Ë½Ð±é¡£¡Ö¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÇÀÖ¾ë¥«¥ª¥êÌò¤ò¾¡¤Á¼è¤ê¤Þ¤·¤¿! ¥¤¥¨¥¤! À§Èó³§¤µ¤ó·à¾ì¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£