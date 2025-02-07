ÊÆ½¢¶È¼Ô¿ô¡¢1·î¤Ï14.3Ëü¿ÍÁý¡¡¼º¶ÈÎ¨¤Ï4.0%¤Ë²þÁ±
¡¡ÊÆÏ«Æ¯¾Ê¤¬7ÆüÈ¯É½¤·¤¿1·î¤Î¸ÛÍÑÅý·×¤Ï¡¢·Êµ¤Æ°¸þ¤òÈ¿±Ç¤·¤ä¤¹¤¤ÈóÇÀ¶ÈÉôÌç¤Î½¢¶È¼Ô¿ô¡Êµ¨ÀáÄ´À°ºÑ¤ß¡Ë¤¬Á°·îÈæ14.3Ëü¿ÍÁý¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡»Ô¾ìÍ½ÁÛ¡Ê17.0Ëü¿ÍÁý¡Ë¤ò²¼²ó¤Ã¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢25.6Ëü¿ÍÁý¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ºòÇ¯12·î¤Î½¢¶È¼Ô¿ô¤Î¿¤Ó¤Ï30.7Ëü¿ÍÁý¤Ë¾åÊý½¤Àµ¤µ¤ì¤¿¡£1·î¤Î¼º¶ÈÎ¨¤Ï4.0%¤ÈÁ°·î¤«¤é0.1¥Ý¥¤¥ó¥È²þÁ±¤·¤¿¡£
¡¡È¯É½¤ò¼õ¤±¡¢»Ô¾ì¤Ç¤ÏÊÆ¹ñ¤Î¸ÛÍÑ¾ðÀª¤Ï¶¯¤µ¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¸«Êý¤«¤é¡¢ÊÆÏ¢Ë®½àÈ÷À©ÅÙÍý»ö²ñ¡ÊFRB¡Ë¤Ï¼¡²ó3·î²ñ¹ç¤Ç¤âÍø²¼¤²¤ò¸«Á÷¤ë¤È¤¤¤¦¸«Êý¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡FRB¤Ï¶âÍ»À¯ºö¤ò·è¤á¤ë¤¦¤¨¤Ç¡¢Êª²Á¹â¡Ê¥¤¥ó¥Õ¥ì¡Ë¤ä·Êµ¤¤ÈÌ©ÀÜ¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë¸ÛÍÑÅý·×¤ò½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£FRB¤Ï¥¤¥ó¥Õ¥ì¤ÎÍî¤ÁÃå¤¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢ºòÇ¯9·î¤«¤é3²ñ¹çÏ¢Â³¤ÇÍø²¼¤²¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¿¡£¤À¤¬Á°²ó1·î¤Î²ñ¹ç¤Ç¤Ï¡¢ÊÆ¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á»Ø¿ô¡ÊCPI¡Ë¤¬ºÆ¤Ó¾å¾º¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢Íø²¼¤²¤òÄä»ß¤·¤¿¡£
¡¡FRB¤Î¥Ñ¥¦¥¨¥ëµÄÄ¹¤Ï¡¢Íø²¼¤²¤ÎºÆ³«»þ´ü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖµÞ¤¬¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¡¢º£¸å¤ÎÊª²Á¤ä¸ÛÍÑ¤Î¾õ¶·¤ò¸«¶Ë¤á¤ÆÈ½ÃÇ¤¹¤ë°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¤¥ó¥Õ¥ì¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë·üÇ°¤¬¤¢¤ë¥È¥é¥ó¥×ÊÆÀ¯¸¢¤ÎÀ¯ºö¤â¡ÖÃí°Õ¿¼¤¯¸«¼é¤ë¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡á¿¿³¤¶¬À¸¡Ë