■ 買い予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(2666) オートＷ　　　 東証スタンダード
(6177) アップバンク　 東証グロース
(3326) ランシステム　 東証スタンダード
(8107) キムラタン　　 東証スタンダード
(186A) アストロＨＤ　 東証グロース

■ 売り予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(7201) 日産自　　　　 東証プライム
(3563) Ｆ＆ＬＣ　　　 東証プライム
(278A) テラドローン　 東証グロース
(5535) ミガロＨＤ　　 東証プライム
(3350) メタプラ　　　 東証スタンダード


出所：MINKABU PRESS