Conton Candy、「ファジーネーブル」のスペシャルアレンジで「THE FIRST TAKE」に初登場
Conton Candyが、YouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」に初登場、総再生回数80億回超えの楽曲「ファジーネーブル」を披露した。
◆Conton Candy 動画
紬衣（Vo, G）のアカペラで始まる「THE FIRST TAKE」だけのスペシャルアレンジについて、メンバーは「今までライブでもやったことのないアレンジで挑んだので自分たちも新鮮な気持ちで演奏しました」とコメントしている。一発撮りの緊張感がありながらも力強く楽しげなパフォーマンスになっているという。
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◾️Conton Candy コメント
緊張しながらも楽しく私たちらしくパフォーマンスできました。
今までライブでもやったことのないアレンジで挑んだので自分たちも新鮮な気持ちで演奏しました。
「THE FIRST TAKE」を通して、たくさんの人に出会えることを楽しみにしています。
次はライブハウスで会いましょう。
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リリース情報
配信リンク：https://ContonCandy.lnk.to/FUTSUU
※1月クール TVアニメ『SAKAMOTO DAYS』エンディングテーマ
◆ 「恋」
2025年2月26日（水）配信開始
配信予約リンク：https://ContonCandy.lnk.to/koi_paps
※ソニー銀行「バイト代振り込み編」CMソング
◆ CDシングル「普通」
2025年3月5日（水）リリース
予約＆購入リンク：https://ContonCandy.lnk.to/FUTSUU_CD
［期間生産限定盤］
SRCL-13167〜13168 CD＋Blu-ray ￥2,420（税込）
※2025年4月末日生産分まで
[CD]
01. 普通
[Blu-ray]
01. TVアニメ『SAKAMOTO DAYS』ノンクレジットエンディングムービー
02. 「普通」 Music Video
03. Conton Candy Selected Live Videos
from Conton Candy ONEMAN TOUR 2024 “melt pop”
「ファジーネーブル」 - 「急行券とリズム」 - 「ロングスカートは靡いて」
［予約＆購入特典情報］
・TOWER RECORDS全店（オンライン含む / 一部店舗除く）：オリジナルスマホサイズステッカー（TOWER RECORDS ver.）
・HMV全店（HMV&BOOKS Online含む / 一部店舗除く）：オリジナルスマホサイズステッカー（HMV ver.）
・楽天ブックス：オリジナル缶バッジ（TVアニメ『SAKAMOTO DAYS』描き下ろしジャケット絵柄）
・Amazon.co.jp：メガジャケ（TVアニメ『SAKAMOTO DAYS』描き下ろしジャケット絵柄）
・セブンネットショッピング：オリジナルラバーバンド
・全国アニメイト(通販含む）：オリジナルましかくブロマイド（TVアニメ『SAKAMOTO DAYS』描き下ろしジャケット絵柄）
・Sony Music Shop：オリジナルスマホサイズステッカー（Sony Music Shop ver.）
・Conton Candy応援店特典：オリジナルスマホサイズステッカー（応援店 ver.）
ライブ情報
日時：2025年4月4日（金）開場 18:00 / 開演 19:00
会場：Zepp Shinjuku
ファミリーマート先行
受付期間：1月24日（金）12:00〜2月11日（火・祝）23:59
受付URL：https://eplus.jp/contoncandy/
関連リンク
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