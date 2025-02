長谷川唯ら日本人5人所属のシティは浜野まいかのチェルシーと！ 女王バルサはヴォルフスブルクと対戦…女子CLの準々決勝以降の組み合わせ決定【UWCL】

欧州サッカー連盟(UEFA)は7日、女子チャンピオンズリーグ(UWCL)の準々決勝以降の組み合わせ抽選会を行った。ベスト8には、昨年女王のバルセロナの他、バイエルン、レアル・マドリー、マンチェスター・シティ、チェルシー、アーセナル、ヴォルフスブルク、リヨンが勝ち残っている。抽選の結果、バルセロナはヴォルフスブルクと対戦することが決定。また、FA女子スーパリーグで首位のチェルシーは、4位のシティと対戦することが決定。チェルシーにはなでしこジャパンのFW浜野まいか、シティにはGK山下杏也加、DF清水梨紗、MF長谷川唯、FW藤野あおば、そして早稲田大学ら今冬加入したMF大山愛笑が所属しており、日本人対決に期待がかかる。

◆女子CL 組み合わせ決定

また、MF谷川萌々子のバイエルンはリヨンと。アーセナルはレアル・マドリーと対戦することが決まった。なお、準決勝のカードも決定。ヴォルフスブルクvsバルセロナの勝者とシティvsチェルシーの勝者、マドリーvsアーセナルの勝者とバイエルンvsリヨンの勝者に決定した。【準々決勝】[1]レアル・マドリー・フェメニーノ vs アーセナル・ウィメン[2]マンチェスター・シティ・ウィメン vs チェルシー・ウィメン[3]ヴォルフスブルク vs バルセロナ・フェメニ[4]バイエルン・フラウエン vs リヨン・フェミナン【準決勝】[3]の勝者 vs [2]の勝者[1]の勝者 vs [4]の勝者CL&ELを独占生中継!WOWOWの月額加入ならCL・ELに加えWOWOWの全ジャンルを楽しめる!