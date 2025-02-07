¡Ö¥Ð¥Ã¥¯¡¦¥È¥¥¡¦¥¶¡¦¥Õ¥å¡¼¥Á¥ã¡¼¡×¸ø³«»þ¤Ï46ºÐ¡¢86ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿à¥É¥¯á¤Î¶á±Æ¤¬ÏÃÂê¡Ö¥Þ¥¸¤«¡Ä¡×¡Ö¤¢¤Îº¢¤«¤é¤ª¤¸¤¤¤µ¤óÇî»Î¤Ë¤·¤«¸«¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¶âÍË¥í¡¼¥É¥·¥ç¡¼¡×¤Ç±Ç²è¡Ö¥Ð¥Ã¥¯¡¦¥È¥¥¡¦¥¶¡¦¥Õ¥å¡¼¥Á¥ã¡¼¡×(1985Ç¯)¤¬7ÆüÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢SNS¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸ø³«40Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤ò·Þ¤¨¡¢¡Ö¶âÍË¥í¡¼¥É¥·¥ç¡¼¡×¤Ç¤Ï3Éôºî¤ò3½µÏ¢Â³¤ÇÊüÁ÷Í½Äê¡£Âè1ºî¤¬Êü±Ç¤µ¤ì¤ë¤È¡Ö¤¤¤Ä¤Þ¤Ç·Ð¤Ã¤Æ¤â¤³¤Î±Ç²è¤ò¸«¤ë¤È¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ë¤Ê¡Á¡×¡Ö¼«Ê¬¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿Ç¯¤Î±Ç²è¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¡£Ì¾ºî¤Ï¿§¤¢¤»¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö80Ç¯Âå¤ÎÍÎ²è¤Û¤ó¤È¿À¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¸«¤é¤ì¤¿¡£
¡¡Ãæ¤Ç¤â¿Íµ¤¥¥ã¥éà¥É¥¯á¤³¤È¥¨¥á¥Ã¥È¡¦¥Ö¥é¥¦¥óÇî»Î¤ò±é¤¸¤¿¥¯¥ê¥¹¥È¥Õ¥¡¡¼¡¦¥í¥¤¥É¤ÎÌ¾±é¤Ë¤Ï¡Ö¤³¤Î»þ¤Þ¤À50Á°¤Ã¤Æ¤Î¤¬¤Ó¤Ó¤ë¤è¤Ê¤¡¡×¡Ö¤È¤¤¤¦¤«¡¢¥É¥¯¤â¼ã¤¤¡£¤á¤Á¤ã¤ª¤¸¤¤¤µ¤ó¤ä¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¡×¡Ö¥¢¥À¥à¥¹¡¦¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤Î¥Õ¥§¥¹¥¿¡¼¤ª¤¸¤µ¤ó¤¬Æ±¤¸ÇÐÍ¥¤µ¤ó¤ÈÃÎ¤Ã¤¿»þ¡¢¾×·â¤¬¤¨¤é¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¤¢¤Îº¢¤«¤é¤ª¤¸¤¤¤µ¤óÇî»Î¤Ë¤·¤«¸«¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ï¡Á¡×¤Ê¤É¤Î´¶ÁÛ¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸ø³«Åö»þ¤Ï46ºÐ¤Ç¡¢86ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿º£¤â³èÌö¤¹¤ë¥í¥¤¥É¤Ï¡¢X¤Ë¶á±Æ¤òÅê¹Æ¡£Í¥½¨¤Ê¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¡¢¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¡¢¥Û¥é¡¼ºîÉÊ¤ËÂ£¤é¤ì¤ë¡ÖÂè53²ó¥µ¥¿¡¼¥ó¾Þ¡×¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿ºÝ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¡£¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤Ç¥È¥í¥Õ¥£¡¼¤ò¼ê¤Ë¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡86ºÐ¤Î¸µµ¤¤Ê»Ñ¤ËSNS¾å¤Ç¤Ï¡Öº£¤Ç¤â¤Þ¤À¸½ÌòÇÐÍ¥¡ª ¿Ê²½¤·Â³¤±¤Æ¤ª¤é¤ì¤Þ¤¹¡ª¡×¡Ö¥Þ¥¸¤«¡Ä¡×¡Ö»£±Æ»þ¤Ï45ºÐ°Ê²¼¤Ã¤Æ¤³¤È¤À¤â¤Î¡£¿Ì¤¨¤ë¤¼¡×¡Ö¤ª¸µµ¤¤½¤¦¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¸«¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¥í¥¤¥É¤ÏºòÇ¯Ëö¤ËÀéÍÕ¡¦ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖÅìµþ¥³¥ß¥³¥ó2024¡×¤ËÅÐ¾ì¡£ÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤È¸òÎ®¤·ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£