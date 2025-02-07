22:30
米雇用統計（1月）
予想　17.2万人　前回　25.6万人（非農業部門雇用者数・前月比)
予想　4.1%　前回　4.1%（失業率)　
予想　0.3%　前回　0.3%（平均時給・前月比)
予想　3.8%　前回　3.9%（平均時給・前年比)

米雇用統計・年次基準改定（23年4月-24年3月までの1年間）

カナダ雇用統計（1月）
予想　2.0万人　前回　9.1万人（9.09万人から修正）（雇用者数・前月比)
予想　6.8%　前回　6.7%（失業率)

23:25　
ボウマンFRB理事、経済と銀行規制について講演（質疑応答なし）

8日
0:00　
米卸売在庫（確報値）（12月）
予想　-0.5%　前回　-0.5%（卸売在庫・前月比・確報値)　
予想　N/A　前回　0.6%（卸売売上高・前月比)

米ミシガン大学消費者信頼感指数（速報値）（2月）
予想　71.9　前回　71.1

2:00　
クーグラーFRB理事、起業家精神について講演（質疑応答あり）

3:00
ブラジル貿易収支（1月）
予想　32.0億ドル　前回　48.03億ドル


日米首脳会談

※予定は変更されることがあります。