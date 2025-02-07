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22:30

米雇用統計（1月）

予想 17.2万人 前回 25.6万人（非農業部門雇用者数・前月比)

予想 4.1% 前回 4.1%（失業率)

予想 0.3% 前回 0.3%（平均時給・前月比)

予想 3.8% 前回 3.9%（平均時給・前年比)



米雇用統計・年次基準改定（23年4月-24年3月までの1年間）



カナダ雇用統計（1月）

予想 2.0万人 前回 9.1万人（9.09万人から修正）（雇用者数・前月比)

予想 6.8% 前回 6.7%（失業率)



23:25

ボウマンFRB理事、経済と銀行規制について講演（質疑応答なし）



8日

0:00

米卸売在庫（確報値）（12月）

予想 -0.5% 前回 -0.5%（卸売在庫・前月比・確報値)

予想 N/A 前回 0.6%（卸売売上高・前月比)



米ミシガン大学消費者信頼感指数（速報値）（2月）

予想 71.9 前回 71.1



2:00

クーグラーFRB理事、起業家精神について講演（質疑応答あり）



3:00

ブラジル貿易収支（1月）

予想 32.0億ドル 前回 48.03億ドル





日米首脳会談



※予定は変更されることがあります。

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