＜個人投資家の予想＞ 02月07日 21時 ＜個人投資家の予想＞ 02月07日 21時

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■ 買い予想数上昇（最新48時間）

(銘柄コード) 銘柄 市場

(2666) オートＷ 東証スタンダード

(6177) アップバンク 東証グロース

(3326) ランシステム 東証スタンダード

(8107) キムラタン 東証スタンダード

(186A) アストロＨＤ 東証グロース



■ 売り予想数上昇（最新48時間）

(銘柄コード) 銘柄 市場

(7201) 日産自 東証プライム

(3563) Ｆ＆ＬＣ 東証プライム

(278A) テラドローン 東証グロース

(5535) ミガロＨＤ 東証プライム

(3350) メタプラ 東証スタンダード





出所：MINKABU PRESS



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