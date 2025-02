BE:FIRSTが今週2月5日リリースのニューシングル「Spacecraft / Sailing」から、「Spacecraft」のDance Practice映像を公開した。「Spacecraft」は、自身初の4大ドームツアー<BE:FIRST DOME TOUR 2024-2025 “2:BE”>のために書き下ろされた新曲。BE:FIRSTの楽曲制作を熱望し初参加するプロデューサーSAS (INIMI)、BE:FIRST楽曲には欠かせないソングライターLOAR (INIMI)とSKY-HIがコライトで制作した。

リリース情報



ニューシングル「Spacecraft / Sailing」2025年2月5日(水)発売購入:https://befirst.lnk.to/6thSingle配信:https://BEFIRST.lnk.to/Spacecraft_Sailing[CD収録内容]※全品番共通1.Spacecraft2.Sailing(TVアニメ「SPECIAL EDITED VERSION 『ONE PIECE』 魚人島編」エンディング主題歌)3.誰よりも(映画「誰よりもつよく抱きしめて」主題歌)4.I just wanna be myself 〜One of the BE:ST-02 LEO〜全4曲収録◾️LIVE盤[SG+DVD(スマプラ対応)]品番:AVCD-61496/B価格:\5,665(税込)初回仕様:紙ジャケット初回特典(封入):トレーディングカードA(全7種類セット封入)初回応募特典:応募抽選特典シリアルコード[SG+Blu-ray Disc(スマプラ対応)]品番:AVCD-61497/B価格:\5,665(税込)初回仕様:デジパック初回特典(封入):トレーディングカードA(全7種類セット封入)初回応募特典:応募抽選特典シリアルコード[映像収録内容](AVCD-61496/B・AVCD-61497/B)SUMMER SONIC TOKYO MOUNTAIN STAGE 2024.8.181.Mainstream2.Masterplan3.Milli-Billi4.Brave Generation5.Scream6.Set Sail7.Boom Boom Back8.Spin!9.Salvia10.SOS11.Grow Up12.Softly13.Don’t Wake Me Up14.Shining One15.Great Mistakes16.Bye-Good-Bye17.BlissfulFilmed by WOWOWSUMMER SONIC 2024 produced by Creativeman ProductionsAugust 2024 at Makuhari Messe◾️MV盤[SG+DVD(スマプラ対応)]品番:AVCD-61498/B価格:\2,915(税込)初回仕様:紙ジャケット初回特典(封入):トレーディングカードB(全7種類セット封入)初回応募特典:応募抽選特典シリアルコード[SG+Blu-ray Disc(スマプラ対応)]品番:AVCD-61499/B価格:\2,915(税込)初回仕様:デジパック初回特典(封入):トレーディングカードB(全7種類セット封入)初回応募特典:応募抽選特典シリアルコード[映像収録内容](AVCD-61498/B・AVCD-61499/B)1.タイトル未定 -Music Video-2.Sailing -Music Video-3.タイトル未定 -Music Video Behind The Scenes-4.Sailing -Music Video Behind The Scenes-◾️ワンピースアニメ盤 ジャケット:ワンピースアニメ絵柄[SG+DVD(スマプラ対応)]ワンピースアニメ盤品番:AVCD-61500/B価格:\2,805(税込)初回仕様:紙ジャケット[SG+Blu-ray Disc(スマプラ対応)]品番:AVCD-61501/B価格:\2,805(税込)初回仕様:デジパック[映像収録内容](AVCD-61500/B・AVCD-61501/B)1.Sailing -Music Video-2.Sailing -Music Video Behind The Scenes-[SG(スマプラ対応)]品番:AVCD-61502価格:\1,815(税込)初回仕様:紙ジャケット初回特典(封入):トレーディングカードC(全7種類セット封入)初回応募特典:応募抽選特典シリアルコード◾️初回生産限定・BMSG MUSIC SHOP専売商品[SG+DVD(スマプラ対応)]初回生産限定・BMSG MUSIC SHOP専売商品品番:AVC1-61503/B価格:\8,580(税込)仕様:デジパック・三方背ケース特典:フォトブック[SG+Blu-ray Disc(スマプラ対応)]初回生産限定・BMSG MUSIC SHOP専売商品品番:AVC1-61504/B価格:\8,580(税込)仕様:デジパック・三方背ケース特典:フォトブック[映像収録内容](AVC1-61503/B・AVC1-61504/B)Music Video1.タイトル未定 -Music Video-2.Sailing -Music Video-3.Guilty -Special Dance Performance Video-4.タイトル未定 -Music Video Behind The Scenes-5.Sailing -Music Video Behind The Scenes-6.Guilty -Special Dance Performance Video Behind The Scenes-SUMMER SONIC TOKYO MOUNTAIN STAGE 2024.8.181.Mainstream2.Masterplan3.Milli-Billi4.Brave Generation5.Scream6.Set Sail7.Boom Boom Back8.Spin!9.Salvia10.SOS11.Grow Up12.Softly13.Don’t Wake Me Up14.Shining One15.Great Mistakes16.Bye-Good-Bye17.BlissfulFilmed by WOWOWSUMMER SONIC 2024 produced by Creativeman ProductionsAugust 2024 at Makuhari Messe